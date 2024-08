Volkswagen je v současnosti skutečně široce rozkročen. A platí to také o jeho divizi Užitkové vozy. Její specialisté jsou již téměř čtyři desetiletí zodpovědni také za vývoj obytné dodávky California, která se v současnosti nabízí dokonce ve třech velikostech.

Původně California se vyráběla pouze přestavbou modelu Transporter, dnes je to jinak. Ta nejžádanější - střední California - totiž vznikla na technickém základě vozu Multivan. A ten již v nové generaci, která za pár měsíců vstoupí na trh, nemá z hlediska podvozkové platformy s klasickou střední dodávkou nic společného. Daleko blíže má třeba k Passatu.

Na to, jak vůz vypadá, a také tipy na výletní cíle ve Slovinsku, se můžete podívat v naší komentované fotogalerii.

Díky tomu můžou zákazníci profitovat z řady nových vychytávek. A nemyslím tím rozhodně pouze nové bezpečnostní asistenční systémy. Tou asi nejdůležitější jsou boční posuvné dveře na obou stranách. Dosud se nacházely jen na straně za spolujezdcem.

To, společně s prodloužením vozu (o proti minulé generaci jde o téměř sedmadvacet centimetrů), přináší větší vnitřní prostor, možnost využívat zařízení kuchyňky jak z interiéru, tak z interiéru. I z toho důvodu si zákazníci můžou nechat namontovat stínící markýzu podle vlastních preferencí buď na levou nebo na pravou stranu auta. A na tu druhou pak ještě třeba stanový přístřešek.

Detaily nové Californie Ocean můžete vidět v následujícím videu:

| Video: Youtube

California se teď bude prodávat v celkem pěti verzích. Všechny mají výsuvnou střechu se stanem na spaní. Ta základní s označením Beach je vlastně klasickým šestimístným osobním autem. Dva z celkem šesti přepravovaných lidí mají možnost přespat nahoře na lůžku s rozměry 2054x1137 milimetrů.

S kuchyňkou uvnitř je dolní postel užší

Verze Beach Tour již má přední sedadla otočná, ve víku kufru se nachází skládací židle, speciální displej pro ovládání kempovacích funkcí, dodatečnou kempovací baterii a celkem pět míst. Už lze spát i na skládací matraci rozložené na složených zadních sedadlech. Tato postel je široká 1330 a dlouhá 1980 milimetrů.

Poslední verzí s označením Beach je Camper. Ta již obsahuje i modul s kuchyňkou, který je pevně namontován v zavazadlovém prostoru.

Již hodně komfortní pak je varianta California Coast. Kuchyňský modul obsahuje i poměrně prostornou lednici a celá kuchyňka je umístěna na boku za řidičem. Negativní stránkou pak je užší spodní lůžko (šířka činí jen 106 centimetrů).

close info Zdroj: Deník/Radek Pecák zoom_in Verze Beach jsou prodávanější.

A konečně verze Ocean - do její výbavy bylo přidáno nezávislé topení, vyhřívání předních sedaček, zásuvka pro připojení spotřebičů 230 Voltů, pneumaticky výsuvný střešní stan, větší nádrž na vodu s připojenou venkovní sprchou a dokonce dekorační osvětlení kuchyňské linky.

Právě tuto variantu jsem s dalšími motoristickými novináři mohl zkoušet během mezinárodní jízdní prezentace ve Slovinsku. Během tří dnů jsem najel bezmála šest stovek kilometrů po silnicích nejrůznějších kategorií a kvalit. Dostal jsem se do výšky přes 1600 metrů i na mořské pobřeží.

Proto mě velmi příjemně překvapila konečná hodnota spotřeby - 7,6 litru je na auto s délkou přes pět metrů a zatížené stovkami kilogramů dodatečné výbavy skutečně skvělý výsledek. Pochopitelně šlo o naftu, protože stopadesátikoňovvý turbodiesel bude tou nejžádanější motorizací.

Kromě ní půjde zvolit ještě zážehový dvoulitr (s výkonem přes 200 koní) nebo plug-in hybridní variantu. Její výhodou je jednak schopnost ujetí desítek kilometrů v čistě elektrického režimu a hlavně pohon všech kol. Zadní kola totiž roztáčí elektromotor. Pohonné jednotky jsou vždy spojeny s automatickou převodovkou.

VW California ocean - cesta k Portland Bill Lighthouse:

Jízda je příjemnější a levnější

Oproti starším Californiím je teď pohonná jednotka výrazně lépe odhlučněná, také podvozek působí na nerovnostech komfortněji. Organizátoři prezentace nás před usednutím do vozu na Lublaňském letišti nabádali ke shovívavosti k některým případným nedokonalostem. Připravili pro nás totiž exempláře z předvýrobní série. Nakonec jsem si povšiml jen lehce povrzávajícího krytu kuchyňské linky, jedné odchlíplé lišty na podlaze a pak jisté softwarové nedokonalosti.

Součástí funkce Californie je totiž ukazatel příčného a podélného sklonu po zaparkování na místě k přespání. Kdo někdy spal v obytném voze ten ví, jak je nepříjemné, když auto stojí na svahu a není vodorovně srovnané. Jenže, v Californii údaj o naklonění zmizí v okamžiku, kdy chcete manévrovat a najít lepší polohu. Místo grafů s náklony se totiž spustí obraz z parkovací kamery. Musíte tedy zkusmo popojet, zařadit parkovací režim, podívat se na náklon a tak dále.....



Nahrává se anketa ...

Příprava auto na kempování a spaní je záležitostí maximálně 15 minut. Napoprvé mi to samozřejmě trvalo déle, ale již druhý večer jsem to zvládl během desetiminutovky. Zapnete tlačítkem kempovací režim, opět tlačítkem zařídíte vytažení střešního stanu.

Následně vystoupíte, pár pohyby sklopíte zadní dvě sedačky, které jsou samostatné a v případě potřeby také vyjímatelné a přes ně přehodíte matraci. Nakonec kličkou ručně vysunete markýzu a dojdete do zavazadlového prostoru pro židličky a stůl. A pak již si jen můžete sáhnout do ledničky pro lahev s pitím a připravit nějaké to jídlo.

A vyražte také do Slovinska

A proč se prezentace konala právě ve Slovinsku? Inu proto, že jde o vskutku nádhernou a fotogenickou zemi, Navíc naprosto různé přírodní scenérie a památky se tu nachází na malém území, které údajně odpovídá rozloze propojeného středočeského a jihočeského kraje.

close info Zdroj: Deník/Radek Pecák zoom_in S Californií se ve Slovinsku můžete zajet podívat na nádherné Lipicány.

Vyzkoušel jsem si raftování na pětikilometrovém úseku řemy Soča, která má má sice studenou, ale nádherně světle modrou vodu obklopenou křídovými skalisky, zavítal na tajemný středověký hrad Predjama, zajel se podívat na stáda lipicánských koní a stihl i koupání v mořské vodě na pomezí Slovinska a Chorvatska.

Někdy příště se určitě chci podívat do nějakého typického slovinského vinařství i do hor s malebnými štíty a jezery.

I do nejjižnějších částí Slovinska navíc z Česka dorazíte za zhruba osm hodin. Ve Slovinsku se platí eurem a poměrně dobře se tu domluvíte i bez zásadnějších znalostí cizích jazyků, Například připíjet si budete se slovy Na zdrávje. Prosím je prosim, čau čao a dobré ráno dobro jútro.

Ceny pohonných hmot nebo základních potravin, dokonce i jídlo v restauraci, stojí v současnosti v této zemi přibližně stejně jako u nás. Jen pivo je poněkud dražší. A platí to také o vstupenkách do některých atraktivních památek nebo přírodních krás. Třeba za vstup do tajuplného hradu Predjama nalepeného ke skalnímu masivu zaplatí dospělý návštěvník 19 eur a za prohlídku jeskyní Postojnska jama dokonce 32 eur.