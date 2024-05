Co se prodejů na tuzemském trhu týče, nachází se Volkswagen Passat ve stínu koncernového sourozence Škoda Superb. Počty registrovaných nových aut od ledna do dubna letošního roku hovoří celkem jasně – Superbů se stihlo registrovat 2 096, kdežto Passatů jen 349. I přesto si ale Passat najde slušnou řádku zákazníků, zejména když jim nabídne nové motorizace a také levnější verzi.

Volkswagen Passat. | Foto: Se svolením Volkswagen

V dosavadním ceníku se pro Passat nacházely jen dvě motorizace. Byl to jednak benzínový mild-hybrid 1.5 TSI EVO mHEV o výkonu 150 koní, jednak základní verze naftového dvoulitru 2.0 TDI o stejném výkonu. Jednalo se však pouze o „zaváděcí“ motory při náběhu do výroby a nyní podle očekávání přiskočily do ceníků a konfigurátorů další motorizace. A na další se ještě stále čeká.

Největší zájem o silný diesel se čtyřkolkou

„Největší zájem českých zákazníků očekáváme u nejvýkonnějšího TDI ve spojení s pohonem všech kol 4Motion.“ říká Jakub Šebesta, ředitel divize Volkswagen osobní vozy společnosti Porsche Česká republika.

Zkušenost hovoří jasně a zákazníci, tedy ve většině případů firmy, chtějí silné diesely se čtyřkolkou. Přesně takovým je motorizace 2.0 TDI 4Motion o výkonu 193 koní. Silnější verze dvoulitrového turbodieselu je zde samozřejmě spárována se sedmistupňovou dvouspojkovou převodovkou DSG – žádný manuál už koneckonců v nabídce nenajdete. Vrcholný diesel je k mání až s druhou nejvyšší výbavou Elegance a jeho základní cena činí 1 309 900 korun.

Na kompletní aktuální ceník se můžete podívat v galerii.

Postupně se rozšíří také nabídka benzínových motorů. Tisková zpráva zmiňuje blíže nespecifikovaný mild-hybrid eTSI se 48V startér-generátorem, ale také vrcholný dvoulitr 2.0 TSI. Ten bude k mání s výkonem 204 nebo 265 koní, přičemž nejsilnější variantu opět koupíte rovnou se čtyřkolkou. Nové benzínové motory půjde nicméně objednávat až od června.

Už nyní však můžete sáhnout také po očekávaným plug-in hybridech. Passat s označením eHybrid je k mání s výkonem 204 nebo 272 koní, a vždy kombinuje benzínový motor 1.5 TSI evo2 (výkon 150 nebo 177 koní) s elektromotorem (výkon 116 koní) a baterií o kapacitě 19,7 kWh.

Na plně nabitou baterii ujedete až 120 kilometrů v čistě elektrickém módu a nabíjet můžete z nástěnné nabíječky výkonem 11 kW, případně z rychlých stejnosměrných nabíječek 50 kW. Slabší eHybrid je k mání už s výbavou Business za 1 333 900 korun, silnější až ve vrcholné výbavě R-Line, kde vyjde na 1 519 900 korun.

Volkswagen Passat v plné kráse:

Levnější verze posunula základní cenu

Hlavní ceník tvoří čtyři výbavové stupně – Passat, Business, Elegance a R-Line – a základní cena je už od začátku stejná, tedy 999 900 korun. Nyní se ovšem objevil také akční model Limited, který nabízí totéž co základ, ale o rovných 100 tisíc levněji.

Výbava Passatu Limited za 899 900 korun kopíruje výbavový stupeň Passat a stejný je také základní motor – zmiňovaný mild-hybrid 1.5 TSI EVO mHEV o výkonu 150 koní, se sedmistupňovým automatem a pohonem předních kol. Dostanete tedy LED světlomety, digitální přístrojovku a dotykový displej, bezklíčový přístup, adaptivní tempomat, dvouzónovou klimatizaci a další prvky.

V nabídce je pak i omezená možnost příplatkových paketů. Přikoupit můžete třeba zadní boční airbagy, tažné zařízení, integrovanou navigaci s hlasovým asistentem, bezdrátovou nabíječkou a dalšími nabíjecími porty nebo audiosystém Harman/Kardon.