Volkswagen spustil předprodej dvou očekávaných modelů. Jde o třetí generaci SUV Tiguan a celkově devátou generace stálice Passat, která jde na trh už jen s karoserií kombi. V českém konfigurátoru se objevilo zatím jen pár motorizací, další ale ještě přibydou, a to včetně plug-in hybridů, u nichž Volkswagen slibuje až 100 kilometrů čistě elektrického dojezdu na nabití.

Takže na kolik novinky německé značky vyjdou? Levnější je SUV Tiguan, které začíná na částce 899 900 korun. O rovných sto tisíc dražší je Passat, začínající na 999 900 korunách. Detaily o obou vozech si můžete přečíst ve článcích níže, které jsme vydávali při jejich odhalení.

Vyšší, ale půdorysem menší Tiguan má rozvor 2 680 milimetrů a celkovou délku 4 539 milimetrů, do které se vejde zavazadelník o základním objemu 652 litrů. Mezi nejzásadnější novinky zařazené do výbavy patří sériově dodávané LED světlomety, které lze za příplatek nahradit hi-tech aktivními světly IQ.Light HD LED Matrix. Uvnitř se pak vůz pochlubí novým displejem přístrojové desky, i dotykovým displejem infotainmentu MIB4, který má standardně úhlopříčku 12,9 palce, za příplatek dokonce 15 palců.

Za základní cenu 899 900 korun dostanete coby základní motor mild-hybrid 1.5 eTSI ve slabším provedení, které disponuje výkonem 130 koní, a to ve spojení se sedmistupňovou automatickou převodovkou – manuální převodovka už vůbec není k dispozici. Zároveň už v základní ceně dostanete dva zmiňované displeje do interiéru, ale třeba i vyhřívaná sedadla, parkovací senzory nebo základní sadu jízdních asistentů. Chcete-li výkonnější motor, musíte do vyšší výbavy Life, která startuje na částce 954 900 korun, a kde už můžete volit výkonnější mild-hybrid 1.5 TSI o výkonu 150 koní, případně naftový 2.0 TDI o výkonu 150 koní. V ještě vyšších specifikacích Elegance a R-Line je potom v nabídce i silnější turbodiesel 193 koní se čtyřkolkou. Časem přibyde ještě silnější benzínový dvoulitr a zmiňované plug-in hybridy. Na oficiálním webu Volkswagenu je již k mání český konfigurátor.

Devátou generace Passatu označuje Volkswagen jako největší Passat všech dob. Kombi má rozvor náprav 2 841 milimetrů, celková délka potom činí 4 917 milimetrů. Nárůst délky (50 milimetrů rozvoru oproti předchůdci) se projevil hlavně na prostoru pro zadní cestující. Za jejich zády je zavazadelník o základním objemu 690 litrů. Stejně jako u Tiguanu, můžete si i zde dopřát moderní LED světla a interiér je už v základním provedení vybaven dvojicí rozměrných displejů.

Taky tady platí, že za základní cenu 999 900 korun dostanete vůz s mild-hybridem 1.5 eTSI, ovšem rovnou ve výkonnější variantě 150 koní, a opět také sedmistupňovou převodovku DSG. Passat má navíc už v základní výbavě třeba LED Matrix světlomety, adaptivní tempomat spolu s dalšími asistenty, opět i vyhřívaná sedadla a další prvky. V současnou chvíli jsou v konfigurátoru jen dva motory – vedle toho základního je to ještě dvoulitr 2.0 TDI o shodném výkonu 150 koní. Časem ale přibyde jeho výkonnější verze 193 koní se čtyřkolkou, opět i plug-in hybridy a benzínový dvoulitr 2.0 TSI, který bude v případě Passatu dosahovat výkonu buď 204 nebo 265 koní. Možné konfigurace si můžete prohlédnout v oficiálním českém konfigurátoru zde.