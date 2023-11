Rodina a komfort na prvním místě: Volvo představuje MPV EM90

S novým modelem vstupuje automobilka Volvo do dosud neprobádaných vod MPV kategorie. Model EM90 má hranaté tvary, soustředěné na vnitřní prostor, čistě elektrický pohon a také čínského příbuzného. Pro Čínu je zároveň primárně určen a také tam spouští Volvo prodeje jako první. Rozšíření do zbytku světa by se mělo odehrát v příštím roce.

Volvo EM90 | Foto: Se svolením Volvo