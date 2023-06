Veškerý komfort i bezpečnost velkého vozu, vtělené do kompaktní karoserie hbitého městského elektromobilu. To bude nabízet nejmenší SUV v nabídce švédské značky, navíc za cenu, která konkuruje podobně velkým vozům se spalovacím motorem.

Foto: Volvo Cars

Hned několik prvenství přináší nový model EX30, který byl včera představen na slavnostní světové premiéře v Miláně. Zástupci českých médií ji sledovali na dálku prostřednictvím livestream přenosu. Kromě toho, že jde o nejmenší auto, jaké značka aktuálně nabízí, má také vůbec nejmenší uhlíkovou stopu v historii vozů Volvo. Zároveň je se zrychlením z nuly na sto během 3,6 vteřin vozem nejrychlejším.

Oslovit má zejména mladší zákazníky žijící ve městech a cílí na ně i mimořádně konkurenceschopnou cenou. Základní varianta EX30 bude dostupná již od 869 000 Kč. To znamená, že EX30 je navzdory tomu, že jde o čistý elektromobil, nejlevnější vůz v nabídce automobilky.

„I když jde o nejmenší auto v našem portfoliu, věříme, že dokáže velké věci,” uvedl novinku Alican Emiroglu, generální ředitel Volvo Cars Czech Republic. „Očekáváme, že pokud ne již příští rok, tak ten přespříští se stane naším nejprodávanějším vozem.”

Skandinávský design

Mnohé designové prvky sdílí EX30 s naopak největším Volvem, elektrickým SUV EX90. Řeč je například o pixelových předních nebo dělených zadních světlech. Díky dlouhému rozvoru a velkým kolům působí na pohled větší, než se svými 423 centimetry skutečně je. Zaměření na mladší publikum dokládá velký důraz na udržitelnost, ať už se týká výrobního procesu, nebo použitých materiálů. Továrna, v níž se bude nový model vyrábět, například používá 100 % energie z obnovitelných zdrojů.

Vnitřní konstrukce obsahuje25 % recyklovaného hliníku, 17% podíl recyklované oceli a stejný podíl recyklovaných plastů. V interiéru pak najdeme například džínovinu z odpadního materiálu, vzniklého při výrobě i likvidaci oděvů, len i směs eticky získávané vlny a recyklovaného polyesteru. Již dříve se zástupci automobilky vyjádřili, že na konci životnosti má být kompletní auto recyklovatelné z 95 procent.

Inspirace švédskou přírodou

V interiéru si zákazník může vybrat ze čtyř různých provedení, odpovídajících jeho zaměření. K dispozici bude také pět různých motivů vnitřního osvětlení, inspirovaných odlišnými typy skandinávské krajiny. Přírodní témata jsou vzorem i pro barvy lakování karoserie - například nepřehlédnutelná žlutá má předobraz ve skandinávském lišejníku.

Velkou pozornost designéři věnovali designéři odkládacím prostorám v kabině, které jsou u menších aut často Achillovou patou.

Ve jménu digitalizace

V interiéru na první pohled zaujme chybějící přístrojová deska. Jediným displejem v kabině je ten centrální s úhlopříčkou 12,3 palce. Informace o jízdě, jako je rychlost, zařazený stupeň nebo aktivní asistenční funkce, se přesunuly do horní části středové obrazovky. Infotainment obsahuje integrované služby Google podobně jako ostatní modely značky. Nová je možnost bezdrátového propojení s nejnovější generací Apple Carplay. Samozřejmostí jsou online aktualizace, které zajistí vždy nejnovější verzi softwaru, a vlastní aplikace pro smartphone, jejímž prostřednictvím lze ovládat například nabíjení, topení či zamykání a odemykání. Pomocí funkce digitálního klíče lze snadným způsobem sdílet vůz s ostatními.

Pro milovníky kvalitní hudby bude určen příplatkový sounsdystém Harman Kardon s obřím reproduktorem táhnoucím se přes celou přístrojovou desku pod čelním sklem.

Bezpečnější než dřív

I s kompaktními rozměry poskytuje EX30 bezpečí pravého Volva, a to jak cestujícím, tak ostatním účastníkům provozu. Už ve standardní výbavě tak dostanete asistenta upozorňujícího na blížícího se chodce, cyklistu či motorkáře, aby nedošlo k jejich zranění při otevření dveří, nebo aby jim například dítě nevystoupilo z auta přímo pod kola.

Systém nouzového brzdění je doplněn o funkci zabraňující srážce s protijedoucím autem, která vám nečekaně překříží dráhu.

V neposlední řadě je auto vybaveno asistentem pro sledování nepozornosti řidiče. Kamera sleduje pohyby jeho očí i obličeje společně s pohyby volantem, dokáže poznat, kdy se přestává věnovat řízení a včas na to upozornit.

Ještě lepší automatické parkování

Premiéru si v novém EX30 odbývá nová generace aktivního parkovacího asistentu Park Pilot. Dokáže spolehlivě zaparkovat na všech typech parkovacích míst, ať už jsou podélná, příčná, diagonální nebo zakřivená. Uživatelské rozhraní s 3D zobrazením při parkování ukazuje vzdálenost od objektů, jako jsou ostatní vozidla, zdi nebo patníky, řidič tak má stále kontrolu nad situací, přestože akceleraci, brzdění i řízení si auto reguluje samo.

Součástí oblíbeného adaptivního tempomatu Pilot Assist se stává asistent pro automatickou změnu jízdních pruhů, který se aktivuje pouhým zapnutím blinkru.

Baterie na míru

Novinka bude dostupná ve třech variantách pohonu a se dvěma různými typy akumulátorů.

Zákazníkům, jejichž prioritou je nižší cena a kteří se pohybují převážně ve městě, je určena jednomotorová varianta s akumulátorem LFP o kapacitě 51 kWh (využitelné 49 kWh). Baterie s chemickým složením lithium–železo–fosfát je méně náročná na zdroje, tudíž finančně dostupnější, a vozu poskytne dojezd až 344 km.

Pokud je prioritou maximální dojezd, představuje vhodnou volbu varianta Single Motor Extended Range s akumulátorem NMC o kapacitě 69, respektive 64 kWh. Složení lithium-nikl-mangan-kobalt zajišťuje efektivnější produkci energie a poskytuje vozu dojezd až 480 kilometrů. Výkon obou jednomotorových variant 200 kW (272 koní).

Třetí varianta Twin Motor Performance s druhým motorem na přední nápravě cílí na zákazníky zaměřené na výkon. Pohonná soustava poskytuje výkon 315 kW (428 koní) a z nuly na sto kilometrů zrychlí 3,6 vteřiny. Na jedno nabití dojede dvoumotorová verze až 460 kilometrů.

Rychlost nabíjení činí u varianty s prodlouženým dojezdem 153 kW, u varianty se standardním dojezdem 134 kW. Akumulátor tedy lze nabít z 10 na 80 % kapacity za něco málo přes 25 minut.

Další plány elektrifikace

S ohledem na fakt, že jakožto plně elektrické B-SUV nemá nové Volvo na trhu konkurenci, má automobilka od EX30 velká očekávání. Kromě prodejního úspěchu si od novinky slibuje i prošlapání cesty k zelené budoucnosti. Značka plánuje mít v roce 2025 v nabídce 50 % elektrických vozů, v roce 2030 už by to měly být všechny. Do roku 2040 se pak má Volvo stát klimaticky neutrální společností.

Objednávky nové EX30 jsou již otevřeny a první vozy by měly dorazit k zákazníkům v lednu 2024.