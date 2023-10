Nejmenší elektrické Volvo se v úterý večer představilo v Praze odborné veřejnosti. Veškeré technologie automobilka nabízí za cenu, které se bude těžko konkurovat.

Foto: Viola Procházková

Dlouho očekávaný elektromobil značky proslulé pokročilou bezpečností, konektivitou i kvalitou, dorazil konečně do Česka. U příležitosti slavnostního představení jsme si ho v úterý 3. října mohli prohlédnout a osahat v pražském Křižíkově pavilonu. Na jízdní dojmy si ještě budeme muset počkat.

Nejmenší, nejrychlejší, nejlevnější. Nové EX30 je pro Volvo přelomovým vozem, což potvrdili i představitelé značky Monika Zietek a Francesco Speciale, kteří se na projektu podíleli od samého počátku. „Vzali jsme všechno, co dělá Volvo Volvem, a vtělili to do malého balení,“ uvedla novinku Monika Zietek. „Novému EX30 nechybí nic z toho, co mají naše ostatní modely, ať už je řeč o technologiích, bezpečnosti či udržitelnosti.”

Už v základní výbavě EX30 nabídne například technologii bezpečného prostoru Safe Space, která obnáší nejen udržování vozidla v pruhu, předkolizní asistenci nebo kontrolu mrtvého úhlu, ale dokáže i zabránit otevření dveří do cesty cyklistovi, chodci či projíždějícímu autu nebo v případě řidičovy nepozornosti provést úhybný manévr. Taktéž v základu bude parkovací kamera, adaptivní tempomat, digitální klíč nebo tepelné čerpadlo.

Ve vyšších výbavách pak budou dostupné položky jako prémiové audio Harman/Kardon (poprvé se zde objeví soundbar vedoucí po celé délce palubní desky) nebo systém Pilot Assist a Park Pilot Assist, které už zákazníci znají ze stávajících modelů.

Cena již od 869 tisíc

Trumfem, který staví EX30 do zcela nového světla, je pak cena, která začíná na částce 869 tisíc korun. V rámci prémiových značek jde o suverénně nejlevnější elektromobil a přebije i leckterou „neprémii“. Například základní Volkswagen ID.3 je dražší o 130 tisíc, Renault Mégane dokonce o více než 300 tisíc, vyšší cenovku má elektrický Opel Mokka i Peugeot 2008 a dokonce i MG4.

Zároveň začíná EX30 cenovkou ohrožovat i konkurenty z řad malých SUV se spalovacími motory. A přesně takový byl jeho účel, jak vysvětlil Martin Mazari, produktový manažer Volvo: „S EX30 jsme necílili primárně na zákazníky elektromobilů, nýbrž spalovacích aut.“

Strategii potvrdil i Francesco Speciale, vedoucí projektu EX30. „Jedním z hlavních cílů novinky byla vlastně jakási demokratizace elektromobility. Chceme poskytnout přístup k elektrickému autu co největšímu počtu lidí,” uvedl.

Vzhledem k tomu, že se jedná o nejmenší model Volva, zástupci automobilky od něj očekávají, že přitáhne ke značce zcela nové zákazníky a zaujme významnou pozici v celkových prodejích. „Věříme, že nezpochybnitelné kvality, atraktivní cena a v neposlední řadě také fakt, že výrobu nyní nebrzdí žádná omezení, pomohou modelu EX30 dostat se v příštím roce mezi pětici nejprodávanějších elektrických vozů v tuzemsku,“ říká Alican Emiroğlu, generální ředitel Volvo Car Czech Republic.

Udržitelnost a minimalismus

Volvo v posledních letech patří k hlavním průkopníkům udržitelnosti v automotive, proto nepřekvapí, že je EX30 přehlídkou ekologických materiálů a nových technologií výroby. Celková uhlíková stopa novinky je údajně o 25 % menší než u modelu XC40. Při výrobě se zvýšil podíl recyklovaného hliníku, oceli i plastů. Zároveň se Volvo nebojí recyklované materiály „prodat“ jako designovou zajímavost - například výplně dveří, v nichž jsou částečky recyklovaných plastů bez obalu přiznané, působí moderním a originálním dojmem.

Dle očekávání již není v interiéru použita žádná zvířecí kůže, ke slovu se dostávají materiály jako tkaný len, certifikovaná vlna od ovcí chovaných etickým způsobem nebo džínovina z použitého oblečení. Odkaz na přírodu se samozřejmě promítá i do použitých barev. Kromě tradičních odstínů laku se v nabídce objevuje například „lišejníková žlutá“ (Moss Yellow), čalounění zase můžete mít v temně zeleném odstínu Pine.

Kabina, z níž nadobro zmizela přístrojová deska, je velmi minimalistická, ale určitě ne nudná ani strohá. V reálu působí čistým, útulným a příjemným dojmem, tak jak jsme u Volva zvyklí. Najdeme v ní však i rafinované a promyšlené detaily, například výsuvnou područku uprostřed, elegantní vnitřní kliky dveří nebo čtvercový ovladač nastavování sedadel.

Baterie, dobíjení, výkon

I jako malé a ekologické ale zůstává EX30 především autem a jeho hlavní disciplínou bude jízda. Zde se máme bezpochyby na co těšit, i když vyzkoušet jsme si ho zatím nemohli. V závislosti na zvolené variantě pohonu činí hodnota zrychlení z nuly na sto 5,7 či 5,3 vteřiny, u verze AWD, která má dva motory a výkon 428 koní dokonce pouhé 3,6 vteřiny.

Základní a nejlevnější jednomotorová varianta s LFP baterií o využitelné kapacitě 49 kWh nabídne dojezd až 344 kilometrů. Dále bude dostupná jednomotorová varianta s prodlouženým dojezdem, která s NMC baterií o kapacitě 64 kWh udává dojezd až 480 kilometrů. Vrchol nabídky tvoří dvoumotorová varianta, která se stejnou NMC baterií poskytne dojezd až 460 kilometrů.

Více než zajímavá čísla v kombinaci s překvapivou cenovkou představují pro Volvo EX30 skvělou startovní pozici. S přihlédnutím k pověsti značky jako výrobce kvalitních a bezpečných aut jsou očekávání pronesená během slavnostní premiéry od reality už jen krůček.