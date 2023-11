Nejnovější přírůstek do rodiny Volvo je ztělesněním rčení „na velikosti nezáleží“. Jezdí jako dospělé auto a nabídne komfort srovnatelný s vozy o pár tříd většími. Kompromisy nenajdete ani ve výbavě.

Foto: Volvo Cars

První představení nejmenšího, nejrychlejšího a zároveň nejlevnějšího Volva vzbudilo obrovská očekávání. Na jedné straně nejmodernější bezpečnostní funkce, silné elektrické pohony a do detailu dotažený skandinávský design, na straně druhé základní cena stlačená na 869 tisíc korun českých, to zní až podezřele dobře.

Abychom k zatím veskrze pozitivním dojmům z interiéru a zpracování přidali i dojmy jízdní, vydali jsme se do katalánské Barcelony na vůbec první novinářské jízdy s novou EX30. Za dva dny, během nichž jsme strávili v autě mnoho hodin, jsme si mohli vyzkoušet jak jízdu samotnou, tak ovládání a obecně soužití s elektrickou novinkou.

Zadní náhon, delší dojezd

Jako první sedám do jednomotorové verze, jejíž kompletní název zní Volvo EX30 Single Motor Extended Range. Elektromotor pohání zadní nápravu, poskytuje výkon 272 koní, točivý moment 323 Nm a zrychlení z nuly na sto za 5,3 vteřiny. S baterií o kapacitě 69 kWh činí slibovaný dojezd až 480 kilometrů.

Z čísel výše je zřejmé, že i tato slabší verze je dostatečně silná na velmi svižný pohyb v provozu, a realita to jen potvrzuje. Ani v dálniční rychlosti za celou dobu nenastala situace, kdy by se výkonu nedostávalo. Zároveň ho není tolik, aby zrychlení zamačkávalo pasažéry do sedaček až příliš. Osobně se domnívám, že právě tato konfigurace bude pro zákazníky nejzajímavější, a to díky kombinaci skvělé dynamiky, dlouhého dojezdu a velmi přívětivé ceny (startuje na částce 994 000 Kč).

A co jízdní komfort? Už po pár kilometrech je jasné, že tady se budou hledat chyby jen těžko. Podvozek sice neobsahuje žádné komplikované technologie, přesto obdivuhodně zvládá jak pohodlí pro posádku, tak stabilitu a jistotu v zatáčkách. Silnice v okolí Barcelony mají většinou pěkný povrch a najít místo, které by pohodlí důkladně prověřilo, není jednoduché, ale občasné retardéry, kanály a drobné výmoly vykreslují kvalitu podvozku ve velmi lichotivých barvách - o všech nerovnostech se sice dozvíte, ale zaobaleným a neobtěžujícím způsobem. Pochválit musím taky skvěle odhlučněnou kabinu, která zajišťuje posádce přesně to hladké, klidné a příjemné cestování, na jaké jsme u Volva zvyklí.

Dva motory a rekordní zrychlení

Druhou variantou, kterou mohu otestovat, je čtyřkolka Twin Motor Performance. Jak název napovídá, elektromotory se nacházejí na obou nápravách a jejich celkový výkon činí 428 koní. Dynamika, jakou dokáží dvoutunovému autu propůjčit, je vskutku působivá. Okamžitý nástup točivého momentu katapultuje malé Volvo vpřed jako vystřelenou raketu, až si říkám, není-li to na tradiční zákazníky severské značky příliš. Ale možná právě touto cestou automobilka naláká zákazníky nové, kteří zatím považovali Volvo za příliš konzervativní a orientované primárně na bezpečnou, klidnou jízdu. Řidiči, kteří se rádi svezou rychle, v zatáčkách ocení na poměry SUV hezky nízké těžiště a také chytrý pohon 4x4, který auto vytáhne i z utaženého oblouku jako nic.

Dojezd až 460 kilometrů slibuje skvělou použitelnost, i když bude samozřejmě velmi záležet na tom, jak často se necháte unést vzrušujícím zrychlením. Cenovka dvoumotorové varianty startující na 1 144 000 Kč pak působí vzhledem k parametrům velmi příznivě.

Přístrojovka příliš neschází

Zbývá říct pár slov o tom, jak v reálu fungují změny, které se odehrály v interiéru. Ovládání oken se přesunulo na středovou konzoli, ovládání zrcátek zase na volant, ve dveřích tedy už není přítomna žádná kabeláž, což uspořilo náklady i hmotnost. Na obojí se přitom dá zvyknout velmi snadno. Větší nejistotu pravděpodobně probouzí absence přístrojového štítu, jehož ukazatele byly přestěhovány na horní část centrálního displeje. Upřímně, osobně bych uvítala alespoň minimalistický head-up displej, i na toto řešení si však člověk zvykne a po chvíli užívání se pocit, že vpředu cosi chybí, přestane ozývat.

Řidičovu pozornost navíc nic zbytečně nerozptyluje. Asistenty mají decentní projev, skutečně jen upozorňují, aniž by peskovaly a plašily, a to navzdory tomu, že nová senzorická platforma EX30 patří k nejpokročilejším systémům, které dnes na trhu najdete. Do nejmenšího Volva si skutečně můžete objednat veškerou bezpečnostní výbavu, jakou značka nabízí. Vynikající adaptivní tempomat s funkcí Pilot Assist je na delších cestách a v hustém provozu neocenitelným společníkem, stejně skvěle funguje například kontrola mrtvého úhlu nebo parkovací asistent, který už dokáže zaparkovat úplně sám, navíc na libovolné parkovací místo, které mu vyberete. Třešničkou na dortu je prvotřídní soundsystém harman/kardon se soundbarem táhnoucím se po celé délce palubky.

Velké očekávání malé Volvo v žádném případě nezklamalo. Jízdně jde o dospělé auto, ve kterém si budete připadat jako v modelu o pár tříd výš, je komfortní, skvěle odhlučněné a sebejisté na jakékoliv silnici. Když přidáte chytře vymyšlený interiér v duchu skandinávského minimalismu, atraktivní design s jednoznačnou příslušností ke značce a příznivou cenovku, má EX30 všechny předpoklady stát se velmi úspěšným modelem.