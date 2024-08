Asparágus můžete pěstovat v květináči, truhlíku nebo v záhonech. Je to snadné.

Znáte asparágus? Někomu se vybaví květináč s dlouhými výhony obsypanými drobnými smaragdově zelenými jehličkami, který stával u babičky na okně. Pro jiného je asparágus neodmyslitelnou součástí květinových aranží. Dokonce i chutný a zdravý chřest, na který si vzpomenou gurmáni, je asparágus. Záleží jen na tom, jaký druh si vyberete. Pěstovat asparágus v květináči, truhlíku či v záhonech zvládne i začátečník. Stačí jen vědět, co asparágus potřebuje.

Rostliny druhu Asparagus patří mezi nejznámější pokojovky. Stálezelená trvalka je krásná se svými drobnými bílými nebo nazelenalými květy, i později, když se změní na plody ve tvaru bobulek. Ty jsou nejprve zelené, potom zčervenají. Pokud bude mít dostatek prostoru, vláhy a asparágus nebude vystaven ostrým slunečním paprskům, stane se dekorativní ozdobou na dlouhá léta.

Ale pozor, asparágus je jedovatý pro domácí mazlíčky. „Podle ASPCA, seznamu toxických a netoxických rostlin, je asparágus jedovatý pro kočky a psy. Jeho červené bobule jsou nejjedovatější, způsobují žaludeční nevolnost,“ varuje web Guide to Houseplants, zaměřený na pokojové rostliny.

Jak pěstovat asparágus sprengeri:

Co potřebuje asparágus

Asparágus pochází z Jižní Afriky a existují neuvěřitelné tři stovky druhů. Pokud ho budete pěstovat jako pokojovou rostlinu, myslete na to, že potřebuje dostatek místa. Jeho stonky mohou být i metr dlouhé. Vašemu bytu dodá atmosféru džungle.

close info Zdroj: Shutterstock zoom_in Asparágus má rád vzdušnou vlhkost. Ocení i rosení.

Trvalce bude vyhovovat světlé místo, kam ale nedopadají přímé sluneční paprsky, které by způsobily žloutnutí a opadávání listů. Ideální je okno, které není orientované na jih. Přetopené byty rostlině příliš nesvědčí.

Asparágus je žíznivá rostlina; potřebuje pravidelnou zálivku. Přes léto ho zalévejte obden, v případě veder můžete i častěji. Ocení vyšší vzdušnou vlhkost a rosení. Přihnojujte ho od jara do podzimu, a to jednou měsíčně tekutým hnojivem pro pokojové rostliny.

V zimě mu bude vyhovovat teplota kolem 17 stupňů a také méně vody. Asparágus zvládne dokonce i teploty kolem 10 stupňů; ty mu ostatně budou vyhovovat víc, než přetopený byt. „Rostlina je poměrně citlivá na rychlé výkyvy teplot, proto se jim snažte vyhnout; stejně jako průvanu,“ doporučuje web zaměřený na tropické rostliny Tropical Plants.



Proč se asparágusu nedaří

Asparágus žloutne: žloutnutí způsobuje většinou přímé slunce, nebo má naopak málo světla. Může být i přehnojený.

žloutnutí způsobuje většinou přímé slunce, nebo má naopak málo světla. Může být i přehnojený. Osychají konce listů: rostlina má zřejmě nedostatek vláhy nebo nízkou vzdušnou vlhkost.

rostlina má zřejmě nedostatek vláhy nebo nízkou vzdušnou vlhkost. Asparágus opadal: při nedostatku vody zřejmě substrát vyschl. Zkuste květináč postavit do misky s vodou a nechte zeminu nasáknout. Pak dejte květináč na chladnější a stinné místo, kde by měla rostlina zase obrazit.

při nedostatku vody zřejmě substrát vyschl. Zkuste květináč postavit do misky s vodou a nechte zeminu nasáknout. Pak dejte květináč na chladnější a stinné místo, kde by měla rostlina zase obrazit. Asparágusu rostou jen dlouhé, slabé větvičky: rostlina má málo světla, přemístěte květináč na okno.

rostlina má málo světla, přemístěte květináč na okno. Rostlina je pokryta jemnými sítěmi: asparágus je napadený sviluškou.

Jak správně pěstovat asparágus

Pěstování asparágusu je snadné. Můžete ho vypěstovat ze semen či si koupit sazeničky. Další asparágus můžete získat i dělením, kdy starší rostlinu při přesazování rozdělíte na dvě nebo více.

„Vyjměte rostlinu z nádoby a rozdělte ji ostrým nožem, přičemž ponechte co nejvíce silných hlíznatých kořenů připojených,“ radí jak postupovat web Guide to Houseplants, zaměřený na pokojové rostliny.

Semena se vysévají v únoru nebo březnu do substrátu pro pokojové rostliny. Důležité je udržovat substrát stále vlhký, aby semena dobře vyklíčila.

„Před výsadbou semena přes noc namočte. Poté je přitiskněte na povrch půdy. Semena potřebují ke klíčení světlo. Klíčení by mělo trvat několik týdnů. Když se vyvinou pravé listy, můžete sazenice přesadit do větších květináčů, aby mohly pokračovat v růstu,“ radí web The Spruce, zaměřený na dům a zahradu.

Kdy přesazovat asparágus

Při pravidelném přesazování a dobré péči může mít asparágus jako pokojová rostlina téměř neomezenou životnost.

close info Zdroj: Shutterstock zoom_in Květy i plody asparágusu jsou velmi dekorativní, ale toxické pro kočky a psy. Jeho červené bobule jim způsobují žaludeční nevolnost.

„Asparágus přesazujte každých pár let; nejlépe na jaře. Roste rychle, takže pokud se vaše rostlina příliš zvětšuje nebo ztrácí tvar, stačí ji zastřihnout,“ doporučuje zahradnický web Gardenes World.

