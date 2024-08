Banánovníky, jejichž ozdobou jsou zejména dlouhé a široké listy, připomínají svým vzhledem spíš stromy. Přesto se jedná o tropické byliny, pocházející z jihovýchodní Asie.

Dnes jsou sladké banány jednou z nejrozšířenějších a nejoblíbenějších tropických plodin. A není divu; toto ovoce je totiž nejen chutné, ale také plné prospěšných látek, které z něj dělají superpotravinu. Přitom není až tak složité si je vypěstovat i v České republice.

Jak pěstovat banánovník:

| Video: Youtube

Co potřebuje banánovník

Aby banánovník dobře rostl, potřebuje kromě dostatku místa také teplo a dost rozptýleného světla. Přímé sluneční světlo naopak nemá rád. Je třeba ho chránit i před průvanem a důležitá je také zálivka. V létě rostlinu dostatečně zalévejte vodou o pokojové teplotě a substrát udržujte stále mírně vlhký.

Pokud budete banánovník přelívat, začnou mu hnědnout a opadávat listy. „Přemokření může také způsobit hnilobu kořenů,“ varuje web The Spruce, zaměřený na dům a zahradu.

Jednou za týden až dva přihnojte banánovník tekutým hnojivem pro pokojové rostliny. Velké listy odpařují hodně vody, proto banánovníkům v suchých bytech prospívá také pravidelné rosení.



Jak pěstovat banánovník

Banánovník můžete pěstovat doma, ve skleníku nebo v zimní zahradě. Ideální je pro něj teplota kolem 22 až 25 stupňů Celsia; neměla by klesnout pod 15 stupňů Celsia. V období vegetačního klidu (obvykle od začátku listopadu do konce března; pozn. red.) potřebují banánovníky teplotu alespoň okolo 6 stupňů Celsia. Přes zimu banánovník také nehnojte a omezte zálivku.

close info Zdroj: Deník/Martin Bergman zoom_in I doma můžete sklízet vypěstované banány, stejně jako Monika Kinská z Pěnčína na Jablonecku.

Semena většiny druhů banánovníků klíčí tři měsíce až půl roku. Před výsevem je dobré narušit tvrdý obal semene a namočit semena na 48 hodin do vlažné vody.

Poté je zasaďte do květináče o průměru zhruba 15 centimetrů, a to do propustného substrátu. Stačí do hloubky 2 centimetry. Vhodná je kompostová zemina, rašelina a písek v poměru 2:1:1. Později bude třeba banánovník přesazovat do větších květináčů.

Pokud má banánovník optimální podmínky pro svůj růst, vykvétá ve sklenících asi za 12 měsíců. Při pěstování v bytech se květů dočkáte většinou za dva až čtyři roky. Kvetení a sklizeň zásadně ovlivňuje velikost nádoby - tedy množství substrátu a bohatost kořenového systému. Dospělá rostlina by měla mít nádobu o objemu alespoň 40 litrů.

Během růstu banánovník pravidelně otáčejte, aby byl souměrný. Má totiž tendenci táhnout se za světlem. Jakmile však začne kvést, už s ním nehýbejte.

Plodné jsou jen samičí květy

Pochvy listů banánovníku tvoří nepravý kmen. „Z podzemního škrobnatého oddenku vyrůstají další odnože. Každá odnož plodí jednou a po uzrání plodů odumírá. Klasovité květenství prorůstá středem nepravého kmene a objevuje se za 7 až 10 měsíců po vyrašení odnože,“ popsala pro Deník v článku Banánovník v botanické zahradě plodí Žaneta Šišková z Botanické zahrady v Táboře.

close info Zdroj: Deník/Attila Racek zoom_in Květ banánovníku v Botanické zahradě Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně.

Květenství se postupně ohýbá do vodorovné až svislé polohy. Květy jsou v květenství uspořádány ve šroubovici ve dvouřadých přeslenech.

„Květy jsou různého typu. V prvních 5 až 15 přeslenech jsou květy plodné, funkčně samičí. Postupně dále k vrcholu květenství pestíky zakrňují, květy se stávají funkčně samčími a přesleny už netvoří plody,“ vysvětlila Žaneta Šišková.

Pokud chcete, aby vám banánovník vyplodil banány, budete potřebovat velkou dávku trpělivosti. V bytě banánovník začne kvést zhruba po třech letech. Poznáte to podle znatelné bobule postupující po kmeni k vrcholu.

Plody se objevují až 4 měsíce po odkvětu. Nechávají se dozrát na rostlině; sklízejí se, až když mají jasně žlutou barvu. Domácí banánový trs může obsahovat až 10 kilogramů plodů.

Množství banánů záleží na velikosti květináče. Čím je objemnější, tím více plodů bude rostlina pravděpodobně mít. Po dozrání úrody je již neplodná. Jedinou trvalou částí je oddenek, který četnými odnožemi tvoří z banánovníku vytrvalou rostlinu.

Jak přesadit banánovník

Rostlina se přesazuje, pokud kořeny prorostou květináč. Jestliže se jedná o dospělé rostliny, postačí, když je přesadíte jednou za dva až tři roky.

Kořenový systém je sice poměrně velký a potřebuje dostatek prostoru, ale v kratším intervalu přesazování by rostlina neměla možnost dostatečně zakořenit.

Jak množit banánovník dělením

Dělení je nejúčinnějším způsobem rozmnožování rostlin. Banánovník lze zmlazovat řadu let. Růst odnoží je rychlejší a nástup dalšího kvetení také.

Ponechává se jen jedna odnož, ostatní se odřezávají. Než to však uděláte, počkejte, až budou mít odnože asi 5 listů. Teprve pak je můžete odříznout od mateční rostliny a zasadit samostatně.

Pěstování banánovníků v bytě:

| Video: Youtube

„Po oddělení odnoží od mateřské rostliny nechte povrch části oddenku asi den zaschnout. V tuto chvíli je odnož připravena k opětovné výsadbě na jakékoli vhodné místo,“ radí web Planet Natural, zaměřený na ekologické zahradnictví.

Banánovník je možné pěstovat i venku

I v České republice je možné - za předpokladu správného zimování - pěstovat banánovník venku ve volné půdě. Vhodnou odrůdou je například Musa basjoo.

„Správná doba pro výsadbu banánovníku je na jaře a v létě. Připravte si půdu předem přidáním velkého množství kompostu nebo hnoje. Několik dní před výsadbou ji důkladně zavlažte. Pokud pěstujete několik banánovníků, umístěte je asi čtyři metry od sebe. Při výsadbě vytvořte kolem banánovníku vyvýšený pahorek, abyste zlepšili drenáž kolem kořenů,“ doporučuje web zaměřený na zdravý životní styl Better Homes and Gardens.

Odrůda Musa basjoo bez potíží přečká i středoevropskou zimu. Dobře snáší teploty až -10 stupňů Celsia. „Při dostatku vláhy a tepla je prostřední list schopný povyrůst denně i okolo 15 centimetrů. Banánovník může mít i přes 5 metrů a kvete zhruba po 60 odrostlých listech,“ uvádí web Exotické zahrady Přibice. Jeho plody ale nejsou jedlé.

close info Zdroj: Deník/Jaroslav Loskot zoom_in Takový banánovník vyrostl na obecním úřadu v Dušejově.

Web Exotické zahrady Přibice uvedl několik možností, jak se o venkovní banánovník postarat, aby bez úhony přežil zimu:

Rostlina se nechá přes zimu na zahradě v zemi. Po prvních mrazících se seřízne až u země, zakryje půlmetrovou vrstvou suchého listí a přehodí folií, aby pod ní nezatékalo. Na jaře rostlina obrazí a do léta bude mít přes 3 metry. Osekají se pouze listy, kmen se nechá a udělá se na něj domeček z deseticentimetrového polystyrenu. Ten se vysype senem, listím nebo pilinami. Nad rostlinou se postaví polykarbonátový skleníček a umístí se do něj vytápění s termostatem. Celá rostlina se vykope, zasadí do květináče a přenese do bezmrazé místnosti. Rostlina se vykope, hlíza se zbaví kořenů a listů. Samotný kmen se uchová třeba ve sklepě, ideálně v suchých prostorech při teplotě 5 až 15 stupňů Celsia. Na jaře se kmen vysadí a velmi rychle zakoření a obroste.

