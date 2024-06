Mít vlastní bazén má mnoho výhod. V letních vedrech poskytuje rychlé osvěžení a vzhledově posune zahradu či dvůr na jinou úroveň. Nic ale není zadarmo a domácí bazén kromě pořizovací ceny vyžaduje i pravidelnou péči a řadu prostředků, které zajistí, že zůstane čistý a voda průzračná. V posledních letech si však při údržbě bazénu získává stále větší oblibu obyčejná jedlá soda. Lidé ji používají, aby zlepšili čistotu vody, omezili tvorbu řas a snížili korozi kovových prvků. A také aby ušetřili.

Péče o domácí bazén je někdy alchymie. Pomoci nám však může i obyčejná soda bicarbona. | Foto: Shutterstock

Jedlá soda je levná a bezpečná

Jedlou sodu, sodu bicarbonu či hydrogenuhličitan sodný lidé znají už tisíce let. Například staří Egypťané ji používali k čištění zubů. Dnes slouží jako oblíbená přísada do potravin a nápojů, bojovník proti pálení žáhy, odstraňovač odolných skvrn i téměř univerzální čistidlo.

A to není zdaleka všechno, co tato látka dokáže. „Jedlá soda je cenově dostupná alternativa k tradičním bazénovým chemikáliím, která přirozeně zvýší zásaditost a pH ve vaší vodě. Je také užitečná pro čištění dlaždic a povrchů,“ uvádí portál Swim University, který se věnuje péči o bazény.



Nahrává se anketa ...

Soda bicarbona je levná a navíc ji odborníci považují za bezpečnou látku. Není tedy důvod, proč bychom se měli obávat přidat ji do bazénu. Jedlá soda může být ekologickou alternativou bazénové chemie nebo třeba jen přechodným řešením.

Přidání jedlé sody do bazénu mimo jiné změkčuje vodu, takže je příjemnější pro pokožku, méně vysušuje vlasy a odstraňuje z vody veškeré pachy.

V jaké kondici je naše voda, můžeme snadno zjistit pomocí různých testerů.Zdroj: Shutterstock

Nestačí jen vysypat sáček do bazénu

„Jedlou sodu můžete použít v bazénu ke dvěma hlavním účelům: ke zvýšení alkality i úrovně pH pro čistou vodu a k likvidaci černých řas na stěnách bazénu,“ píše portál Homes and Gardens zaměřený na rady pro domácnost.

Ke zvýšení pH vody v bazénu pomocí jedlé sody můžete přistoupit, když naměříte pH vody nižší než 6,8. Jedlá soda má zásadité pH, které se pohybuje mezi hodnotami 8 a 9, takže zvyšuje hladinu zásaditosti vody v bazénu.

Ale i používání jedlé sody má svá pravidla. Přiběhnout se sáčkem a vysypat jej do bazénu nestačí. Je potřeba vědět, jak na to.

Při neodborném zacházení může snadno dojít k nadměrnému nárůstu hladiny pH, což způsobuje jak zakalení vody, tak špatnou funkci bazénových prostředků, které se starají o její kvalitu.

Top 8 nejlepších vychytávek s jedlou sodou:

Zdroj: Youtube

U bazénů se slanou vodou se ošetřování jedlou sodou bez předchozích zkušeností spíše nedoporučuje.

„V bazénu můžete mít buď kyselou nebo bazickou vodu. Úroveň kyselosti vody v bazénu je určena stupnicí pH. Čím nižší je pH, tím kyselejší bude voda. A naopak: čím vyšší je pH, tím zásaditější bude voda,“ uvádí web Swim University.

Bezúdržbová zeleň doma: Student vyrábí mechária, zvládnete to také

Neutrální voda má pH 7, voda s nižším pH je tedy kyselejší, s vyšším pH zásaditější. Kyselá voda způsobuje korozi kovových prvků v bazénu a vyblednutí barvy plavek, zásaditá voda se kalí, ucpává filtraci a snižuje účinnost dezinfekce i ostatních přípravků na úpravu vody.

„Hodnota pH bazénové vody by se měla pohybovat v rozmezí 6,8 – 7,6, přičemž naprosto ideální hodnota pH vody v bazénu je 7,“ uvádějí prodejci bazénů. Hodnotu pH může ovlinit například déšť i to, že někdo skočí do bazénu. Můžeme ji však snadno zjistit pomocí různých testerů.

Jak jedlou sodu dávkovat a používat?

Kolik sody bicarbony dát do bazénu? Podle odborníků je to v přepočtu 718 gramů jedlé sody na 40 tisíc litrů vody. Na výpočet množství vody, které je v bazénu, existuje kalkulačka.

„Pokud jste v čištění bazénu nováčkem, vždy doporučujeme použít menší než vypočítané množství jedlé sody, protože po otestování bazénové vody můžete vždy přidat další,“ uvádí Homes and Gardens.

Jakmile znáte objem svého bazénu, můžete odměřit správné množství jedlé sody, ale nepřidávejte ji do vody najednou. Začněte přidáním pouze poloviny nebo tří čtvrtin odměřeného množství.

„Nesypte všechnu sodu na jedno místo, ale rozhazujte ji v širokých obloucích po hladině,“ doporučuje web Homes and Gardens. Při práci používejte ochranné brýle a rukavice, ale pokud je větrný den, rozhazování sody raději odložte.

Přidávat jedlou sodu do bazénu přes filtrační systém se nedoporučuje, i když to někteří lidé na Instagramu provozují.

Šedá plíseň je pohromou jahod. Způsoby, jak je před ní ochránit, existují

Proces působení na vodu potřebuje čas. Nechte jedlou sodu v bazénu cirkulovat a rozpouštět alespoň šest hodin. Během této doby by měl být filtrační systém v chodu. Pak pomocí tekuté testovací soupravy nebo testovacích proužků zkontrolujte celkovou alkalitu, která by se měla pohybovat mezi 80 až 120 ppm, a také hladinu pH.

Co když je alkalita vody příliš vysoká?

„Udržujte filtrační systém v chodu a jednoduše počkejte, až alkalita klesne na normální úroveň,“ radí Swim University.

Přidejte trochu vody do bazénu, abyste zředili množství jedlé sody. Tím se zředí i ostatní chemikálie.

K rychlému snížení celkové alkality použijte kyselinu muriatovou. To také sníží pH vody.

Líbil se vám tip na čištění vody v bazénu za pomoci jedlé sody? Přečtěte si i další články v nabídce níže, které přináší spoustu inspirativních podnětů.