Během horkých letních dnů dostává voda v bazénu pořádně zabrat. K tomu, aby byla stále krásně čistá, jen filtrační čerpadlo nestačí. Nejsnazší a nejúčinnější je použít na údržbu bazénovou chemii. Pokud se ale chcete vyhnout chemickým prostředkům i možným alergickým reakcím na chlór, zkuste vodu v bazénu vyčistit vitaminem C.

Užívat si bazén celé léto a mít v něm vodu - která se kvůli slunečnímu záření a dalším vlivům kazí a zelená - stále čistou, není snadné. Jako účinné a jednoduché řešení lze použít kyselinu askorbovou, známou jako vitamin C. Tento způsob čištění vody v bazénu je nejen účinný, ale také vhodný pro alergiky.

Množství vitaminu C, které budete potřebovat, se odvíjí od velikosti bazénu. I do většího však stačí nasypat pouhých 200 gramů „céčka“.



Nahrává se anketa ...

Bazén potřebuje pravidelně čistit

Samozřejmě je nutné bazén pravidelně čistit od nečistot, jako je listí a větve, a mít funkční bazénový filtr. „Nezapomínejte také bazén vysávat a jednou týdně kartáčovat,“ doporučuje web Swim University, průvodce péčí o bazény. Bazénový kartáč by přitom neměl vynechat ani těžko dostupná místa bazénu, kam patří:

Prostor za žebříky

Čára ponoru

Schody

Rohy a štěrbiny

Vitamin C jako přírodní bezpečná alternativa

Příliš vysoké teploty, letní déšť, náhlá změna počasí po bouřce i větší množství lidí v bazénu jsou dokonalým prostředím pro rychle se množící řasy a bakterie. Azurová oáza lákající k osvěžení se tak rychle změní v nevábný zelený brčálník. Taková voda nejen odrazuje od koupání, ale může způsobit podráždění očí nebo vyvolat alergickou reakci kůže.

Obyčejný vitamin C v tomto případě funguje jako přírodní bezpečná alternativa k tradičním metodám čištění bazénů. Poradí si se zakalenou železitou vodou a umí odstranit i minerální usazeniny.

„Použití kyseliny askorbové v bazénu nabízí četné výhody; včetně odstranění vápenatých usazenin a také skvrn a zabarvení, která se mohou objevit na stěnách bazénu. Zlepší se také celková kvalita vody,“ tvrdí web Pools Factory, zaměřený na bazény.

Jak čistit bazén vitaminem C

Vitamin C v prášku koupíte v každé lékárně, drogerii nebo přes internet. Použití je snadné. Do většího bazénu stačí nasypat zhruba 200 gramů vitaminu a pořádně rozmíchat. Použijte k tomu například síťku na odstraňování nečistot z hladiny bazénu.

Při spojení zakalené železité vody s kyselinou askorbovou vznikne sloučenina askorbát železnatý. A vy se nebudete stačit divit, jak rychle bude bazén zase čistý.

„Pravidelné používání kyseliny askorbové může výrazně zlepšit kvalitu vody v bazénu. Je také šetrná k bazénovým materiálům a nezpůsobuje jejich poškození,“ uvádí server Pools Factory.

Optimální množství kyseliny askorbové závisí na velikosti bazénu, přítomnosti kovů ve vodě a úrovni pH. Obvykle se doporučuje 100 až 300 gramů na 10 tisíc litrů vody. Je důležité upravit dávkování tak, aby vyhovovalo individuálním potřebám bazénu.

close info Zdroj: Shutterstock zoom_in Zelená voda v bazénu ke koupání rozhodně neláká.

Další plusy vitaminu C

Vitamin C pokožku ani oči při koupání ve vodě, kde je rozpuštěný, nedráždí. Díky svým antioxidačním vlastnostem je bezpečný a kůži spíše prospěje.

To ostatně dobře vědí i výrobci kosmetiky. Blahodárného vlivu vitaminu C na unavenou pokožku, jeho schopnosti zpomalovat tvorbu vrásek, potlačovat akné i pigmentové skvrny často využívají v nejrůznějších kosmetických produktech.

Pozitivní vliv vitaminu C potvrdila například i studie z roku 2017 s názvem Lokální vitamin C a kůže: mechanismy účinku a klinické aplikace. Podle této studie chrání vitamin C pokožku před vlivem slunečního záření a bojuje proti stárnutí tím, že zvyšuje syntézu kolagenu.

Proč je důležité sledovat pH vody

Nadbytek vitaminu C však může snížit pH vody v bazénu, což vyžaduje monitorování a případně úpravu hodnoty pH.

close info Zdroj: Deník/Radim Šlezingr zoom_in Mít zahradní bazén je pro rodiče v létě výhra.

„Přidání příliš velkého množství kyseliny askorbové může způsobit kyselost vody, což může být škodlivé pro bazén a jeho zařízení. Vždy je nejlepší začít s nižší dávkou a postupně ji - v případě potřeby - zvyšovat. Přitom je důležité stále sledovat hladinu pH a zásaditost vody,“ varuje web Brova, zaměřený na zdravý životní styl.

„V bazénu můžete mít buď kyselou nebo bazickou vodu. Úroveň kyselosti vody v bazénu je určena stupnicí pH. Čím nižší je pH, tím kyselejší bude voda. A naopak: čím vyšší je pH, tím je voda zásaditější,“ vysvětluje portál Swim University, který se věnuje péči o bazény.

Kyselá voda způsobuje korozi kovových prvků v bazénu a vyblednutí barvy plavek. Zásaditá voda se zase kalí a ucpává filtraci. Proto by se hodnota pH bazénové vody měla pohybovat v ideálním rozmezí 6,8 – 7,6.

Přečtěte si i další články v nabídce níže, které přináší spoustu inspirativních podnětů: