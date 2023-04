Velký bytový pavouk z rohu může kousnout. Jeho odchyt vyžaduje zručnost a odvahu

Ne, není to malá tarantule, ale i tak ji mnohým tento tvor připomíná. Řeč je o pavoukovi pokoutníkovi, který se hojně vyskytuje v domácnostech. Nelze často přehlédnout a klidně i vyděsí. Rozpětí jeho končetin totiž může dosáhnout až několik centimetrů. Člověku nebezpečný není, ale jen do chvíle, než se ho pokusí vzít do ruky. Hodně úskalí pak může pro méně zdatné představovat jeho odchyt.

Zápřednice Mildeova | Foto: Wikimedia Commons, Itu, CC BY-SA 3.0