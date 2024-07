Před několika lety byla uspořádána akce uzavření Smetanova nábřeží v Praze. Spolek Automat, který prosazuje lepší prostředí pro kvalitní život ve městě, tehdy tento prostor proměnil na jeden den v dočasný venkovní obývací pokoj.

„Dostali jsme zadání vytvořit nějaký nábytek. S naším spolkem, který vedu, jsme tedy vyrobili tři sady posezení ze starých pneumatik. Každá sada byla sestavena ze stolu a čtyři bobků na sezení,“ vysvětluje okolnosti vzniku posezení František Hanf z Prahy, vystudovaný architekt a předseda spolku Já na tom dělám (viz níže).



Nahrává se anketa ...

Staré pneumatiky získali zdarma

Rozhodnutí využít pneumatiky nebylo náhodné. Naopak šlo o zcela logický výběr materiálu.

„Byl den bez aut. A když už nepotřebujete auta, protože využíváte jiné formy dopravy, tak z nich zbydou třeba právě pneumatiky. Idea posezení vyrobeného z nich se tak docela nabízela,“ popisuje nápad František Hanf.

„Zajeli jsme do pneuservisu, který mám kousek od svého domu. Ochotně nám tam dali pár starých pneumatik. Tím jsme je také zbavili odpadu, za který jinak musí platit,“ vzpomíná ekologický nadšenec.

Takto získané pneumatiky bylo následně potřeba umýt a odmastit. „To byl vlastně jediný větší problém. Použité pneumatiky totiž nesměly lidem zašpinit oblečení,“ pokračuje František Hanf.

K odmaštění přitom použili obyčejný přípravek na umývání nádobí a odmašťovač ve spreji.

O co jde ve spolku Já na tom dělám Spolek Já na tom dělám vznikl koncem roku 2012 jako společný projekt kamarádů Jana Šimsy a Františka Hanfa. Kolem nich se brzy utvořila skupina přátel a nadšenců, kteří chtěli společně tvořit.

Já na tom dělám pořádá tvůrčí recyklační dílny. Návštěvníci během nich pod vedením lektorů objevují nové možnosti předcházení vzniku odpadu; případně využití věcí, co již nejsou potřeba.

Dílny jsou mobilní. Spolek tak navštěvuje nejrůznější veletrhy, festivaly, slavnosti, základní a střední školy, dny dětí, firemní akce či večírky. Zdroj: Já na tom dělám

Překližka a molitan na vyhození ještě posloužily

Členové spolku Já na tom dělám použili pro výrobu sedací plochy dřevěnou překližku a molitan. Vše zabalili starou plachtovinou.

„To nám umožnilo využít materiály, které by jinak skončily v odpadu. Na pneumatiky jsme nastříkali barevné pruhy, aby vypadaly atraktivně,“ uvádí vystudovaný architekt František Hanf.

Na výrobu stolů pak použili různé velikosti pneumatik, a to včetně velkých ze sportovních vozidel. „Pracovali jsme na tom v několika lidech zhruba dva dny a bylo to docela dost pracné,“ přiznává kutil.

„Původně jsme zkoušeli vyrobit i houpačku, ale v pneumatikách je železné armování, které je činí stabilnějšími,“ vysvětluje František Hanf, proč tento nápad nakonec nevyšel.

„Chtěli jsme pneumatiky rozřezat, ale nakonec jsme je použili celé. Už jen to, že jsme je potřebovali sešroubovat, nebylo úplně jednoduché. Musím říct, že se s nimi nepracuje úplně nejlépe,“ přiznává vystudovaný architekt.

„Tím, že jsme to vyvíjeli, jak se říká, za pochodu, to bylo náročnější na čas. Teď už bychom to určitě zvládli rychleji než za dva dny. Nákladově je takové posezení velmi laciné. Myslím si, že se pohybujeme v řádech nízkých stovek korun. To je za tak velkou a funkční věc nádherné,“ vypočítává náklady František Hanf.

Vytvářet posezení z pneumatik dnes učí ostatní

Navzdory obtížím se výsledek podařil. „Vypadá to velmi pěkně a myslím si, že se nám posezení velmi povedlo,“ hodnotí výsledek František Hanf.

Spolek, který vede, dnes tento koncept nabízí jako teambuildingovou aktivitu.

close info Zdroj: Se svolením Františka Hanfa zoom_in Na výrobu stolů byly použity různé velikosti pneumatik, včetně velkých pneumatik ze sportovních vozidel.

Proč zvolit posezení z pneumatik?

Ekologie: Recyklace starých pneumatik je výborným způsobem, jak snížit množství odpadu. Tím, že je využijete pro výrobu nábytku, jim dáte nový život a přispějete k ochraně přírody.

Recyklace starých pneumatik je výborným způsobem, jak snížit množství odpadu. Tím, že je využijete pro výrobu nábytku, jim dáte nový život a přispějete k ochraně přírody. Originalita: Nábytek z pneumatik je nejen praktický, ale také velmi originální. Můžete si být jisti, že vaše posezení bude jedinečné.

Nábytek z pneumatik je nejen praktický, ale také velmi originální. Můžete si být jisti, že vaše posezení bude jedinečné. Cena: Pneumatiky jsou často dostupné zdarma nebo za velmi nízkou cenu. Náklady na další materiály a barvy jsou rovněž minimální.

Zajímavé články na téma kutilství vám přinášíme pravidelně. Nechte se inspirovat dalšími skvělými nápady: