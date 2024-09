Katalpa je nenáročný strom, který můžete vidět nejen v parcích, ale stal se i oblíbenou součástí okrasných zahrad, kde jako solitér vyniká. Katalpa neboli fazolový strom je původem ze Severní Ameriky, ale roste také v Asii a u nás už také zdomácněl. Poskytuje úkryt pro zpěvné ptáky a jeho vonící květy jsou neodolatelným lákadlem pro včely, čmeláky i můry.

Kvetoucí katalpy:

Slunečník i odpuzovač komárů

Z podsaditého kmene katalpy vyrůstají větve, tvořící nádhernou souměrnou kulovitou korunu. Pokryté světle zelenými listy mohou fungovat jako živý slunečník. V parném létě oceníte nejen osvěžující stín jejích velkých listů, ale i to, že se z nich odpařuje voda a tím se zvlhčuje a ochlazuje okolí. Katalpa vás navíc ochrání před dotěrným bodavým hmyzem.

„Katalpa patří mezi rostliny produkující repelentní látky se silnými pachy, které dráždí a dezorientují komáry a odhání je pryč,“ uvedl zahradnický web Myoleo Mac.

Katalpa vylučuje specifické aromatické látky, jejichž zápach je pro člověka na hranici čichového vnímání. Lidem proto nepáchne, ale komáři je vnímají velmi citlivě a odpuzují je. Odpočinková část zahrady, kam katalpu zasadíte, tak bude ušetřena protivného bzučení a bolestivých výpadů komárů.



Jak rychle roste katalpa

Katalpa se dá pěstovat jako vysoký strom, který může dorůstat až do výšky 15 až 20 metrů. Katalpu ale můžete také stříhat a tvarovat jako keř. Její přírůstky jsou za rok 30 až 60 centimetrů.

Od června do srpna kvete katalpa krásnými bílými nebo růžovými květenstvími, jejichž trubkovité květy jsou velké až 5 centimetrů. V době, když již většina stromů odkvetla, se tak rozkvetlá katalpa postará ve vaší zahradě o nádhernou podívanou.

Kvetoucí katalpa:

Na podzim katalpu ozdobí atraktivní, úzké tobolky, podobné luskům. Jsou dlouhé až 50 centimetrů a obsahují plochá křídlatá semena. Tobolky se používají i jako dekorace.

Jak pěstovat katalpu

Katalpa bude vypadat skvěle na zahradě i před domem. Vybrat si můžete z řady odrůd. Myslete ale na to, že strom, který může podle druhu dorůst až do výšky okolo 15–20 metrů a jeho rozložitá koruna může měřit od 6 do 12 metrů, potřebuje mít kolem sebe dostatek prostoru.

Aby strom vytvořil hustší korunu a nebyl příliš vysoký, jeho loňské výhony se v polovině jara zkracují. Pokud by se vám do vaší zahrady tak velký strom nevešel, můžete zvolit trpasličí druh katalpy „Nana“. Ten dorůstá jen do výšky tří metrů, šířka koruny se pohybuje kolem šesti metrů . Je proto vhodný i do menších zahrad. Tato odrůda ale nekvete, ozdobná je jen svými krásnými listy. Je možné ji sázet i do nádob.

Na pěstování není katalpa nijak náročná . Zasadit ji můžete v podstatě kdykoliv, nejlépe ale brzy na jaře, kdy stromy lépe zakoření. Vyhovovat jí bude půda kyselejší i vápenitá, důležité ale je, aby byla kyprá, výživná a bohatá na humus.

Katalpa je ozdobou každé zahrady:

Katalpa má ráda suché stanoviště. Během prvního roku po výsadbě je třeba ji až do podzimu zalévat pravidelně každý týden, pak jakmile strom zakoření, už můžete zálivku omezit a v případě deštivého počasí nezalévat vůbec. Voda je potřeba pouze v období extrémního sucha.

„Nedoporučujeme hnojit katalpu v době výsadby a během prvního vegetačního období. Rostliny potřebují čas, aby pořádně zakořenily,“ radí zahradnictví Whiter Flower Farm.

Mladé dřeviny pak můžete přihnojit dusíkatými hnojivy, později už to nebude třeba. O katalpu se nemusíte obávat ani v zimě. Je mrazuvzdorná, mrazy do osmadvaceti stupňů pod nulou jí žádné velké potíže dělat nebudou.

Katalpa nepotřebuje žádnou velkou péči. V prvním roce po zasazení je ale třeba ji prořezat. Odřezáváním větví ve spodní části stromu zajistíte vzpřímený růst a také dobrou průchodnost pod stromem. Řez se nejlépe provádí brzy na jaře, po odkvětu nebo pozdě na podzim.

„Ačkoli katalpy rostou rychle, trvá to pět až sedm let, než katalpy dosáhnou zralosti do bodu, kdy každý rok vykvetou a nesou lusky se semeny,“ uvádí web The Spruce, zaměřený na dům a zahradu.

Jak rozmnožit katalpu

Ze semen rostou stromy katalpa snadno. Můžete je sbírat na podzim, uchovávat v chladu a pak na jaře zasadit. Před samotným výsevem je třeba semena namočit do vody na 12–24 hodin. Semena pak vysejte do výsevního substrátu do maximální hloubky 1–2 mm a udržujte substrát stále vlhký. Za jeden až dva týdny začnou na teplém a světlém stanovišti klíčit. Ven sazenice vysaďte až po posledních mrazech.

Jarní ořez katalpy:

Katalpu je možné množit také z řízků odebraných během léta z nekvetoucích větví.

Výsadba stromů

„Jaro nebo podzim jsou nejlepší časy pro výsadbu katalpy, protože půda je teplá a srážky jsou vyšší. Vyberte si slunné místo, ideálně místo, kde je alespoň šest hodin slunečního svitu denně,“ radí zahradnický web Homes and Gardens.

„Vykopejte jámu dvakrát tak hlubokou a dvakrát širší než je kořenový bal. Načechrajte kořeny k okrajům jámy a kolem nich vyplňte dobře zpracovanou zeminou. Použijte kůl na mladé stromy, abyste zajistili rovný růst,“ radí zahradnický web Gardening.

„Před výsadbou vždy zkontrolujte rostliny, zda nejeví známky poškození nebo onemocnění,“doporučuje zahradnický web Gardeners World a přidává rady, jak při výsadbě správně postupovat.

Vykopejte díru a uvolněte půdu kolem okrajů, aby kořeny mohly proniknout do půdy.

Vyjměte strom z květináče a uvolněte kořeny na dně.

Strom zasaďte tak, aby horní část kořenového balu byla v úrovni povrchu půdy.

Zasypte zeminou, jemně zpevněte a dobře zalijte.

Mulčujte kolem paty stromu dobře uleželým hnojem nebo kompostem, dávejte ale pozor, aby nepřišel do kontaktu s kmenem stromu.

Katalpy jsou poměrně odolné a nenáročné na údržbu. Je třeba ale počítat s tím, že katalpa na podzim shodí spoustu listí spolu se všemi semennými lusky. Buďte tedy připraveni na hrabání.