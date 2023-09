Provoněná a čistá domácnost je snem každé hospodyňky. Vůně dokáže navodit příjemnou atmosféru, ale pokud jste někdy kupovali kvalitní difuzér, sami víte, že nestojí zrovna málo. Navíc je potřeba do každého pokoje, a to už se ve vašem rodinném rozpočtu projeví. Jak ale docílit voňavé domácnosti i auta levněji, jak si vyrobit domácí difuzér a jak provonět každý pokoj? Odpověď zní: pomocí kolíčku na prádlo.

Provonět prádlo pomocí kolíčků jde i s použitím aviváže | Foto: Shutterstock

Také máte kamarádku, u které se hned po otevření vstupních dveří v jejím bytě či domě rozline tak krásná vůně, že vám spadne brada? Když se pak ptáte, jak to dělá, zjistíte, že má v každém pokoji včetně chodby difuzér za několik stovek. Vynásobíte si to počtem pokojů u vás doma a dojdete k tomu, že to si zkrátka dovolit nemůžete.

CO SE V ČLÁNKU DOČTETE:

*Jak správně vybrat vůni

*Jak vyrobit difuzér z kolíčku na prádlo

*Kam v bytě umístit difuzér

*Kolik díky kolíčkům ušetříte

Jestli to máte také tak, určitě vás nadchne mnohem levnější způsob, jak si dokonale provonět byt, a to skutečně za zlomek ceny. Díky tomuto jednoduchému triku totiž provoníte chodbu, ložnici, obývák, toaletu, ale i chalupu či vaše auto. Stačí nakoupit pár kolíčků na prádlo a zamyslet se nad vůní, která vám vyhovuje. Zajímá vás, co dál? Tak pojďme společně na to!

Výběr správné vůně je zásadní

Vyrobit si domácí difuzér pomocí kolíčků na prádlo je přesně tak jednoduché, jak to zní. Nejprve si vyberte esenciální olej takové vůně, která vám vyhovuje a nakupte obyčejné dřevěné kolíčky. Dřevo je přírodní materiál, který do sebe krásně natáhne vonný olej a může jeho vůni šířit dál. Koneckonců i tyčinky v kupovaném difuzéru bývají ze dřeva, rákosu či bambusu.

A které vůně se hodí do domácnosti? Každá místnost si zaslouží svou specifickou vůni. Například do ložnice se hodí vůně klidná, relaxující, a taková, která dokáže dobít baterky. Ideální je proto volit například levanduli, bergamot či sladký pomeranč.

„Do ložnice je vhodný i jasmínový esenciální olej, který nejenže působí uklidňujícím dojmem, ale navíc je považován za přírodní afrodiziakum,“ vyzdvihuje sílu jasmínu web LivSpace, který poskytuje rady v oblasti bytového designu.

„V obýváku by vás měla přivítat taková vůně, ze které sálá mír, komfort a pohodlí. Pro příjemné posezení je ideální volit opět levanduli či sladký pomeranč. Vhodný je ale například i esenciální olej z citronové trávy,“ radí web zabývající se aromaterapií shiora Vhodný je i Ylang Ylang (strom, z jehož květů se tento esenciální olej vyrábí - pozn. red.), který uklidňuje napjaté nervy a bojuje proti depresím. V zimě krásně provoní obývák i skořice, která má navíc antiseptické účinky a pročistí okolní vzduch.

Kuchyně by zase měla být cítit čistotou, ale i teplem domova. Jedná se o na vůně bohaté místo, a to především kvůli přípravě jídla, ale i umístění odpadkových košů.

Se správnými esenciálními oleji však můžete provonět i tak náročné místo, jako je kuchyně. Podle webu Loving Essential Oils se do kuchyně hodí především: citronová tráva, tea tree, eukalyptus, rozmarýn či cedrové dřevo.

„Když ale smícháte tea tree olej s trochou vody, můžete s ním vyčistit i pracovní plochy a dezinfikovat všechny povrchy v kuchyni. Pokud hledáte zcela přírodní způsob, jak udržet kuchyni čistou a svěží, tea tree olej je skvělou volbou,“ radí web vyzdvihující sílu esenciálních olejů.

Do šuplíku je lepší vložit naolejované kolíčky raději do skleničky, aby nepotřísnily prádloZdroj: Shutterstock

V koupelně se chceme všichni cítit svěže a čistě, tím spíš, pokud je součástí koupelny i toaleta. A právě proto se zde hodí takové esenciální oleje, které mají i dezinfekční účinky, jež mohou zahubit nebezpečné viry, bakterie i plísně, jak tvrdí například tato studie .

„Ideálními esenciálními oleji do koupelny jsou takové, které jí dodají svěží aroma. Hovoříme proto především o citrusovém oleji, citronové trávě, bergamotu, sladkém pomeranči i grapefruitovém oleji. Vůni čistoty ale dodá i máta, levandule či eukalyptus a jejich vzájemné kombinace,“ radí specialista na difuzéry Volant Aroma .

Pracovní postup

Jakmile máte vybranou vůni, nebo i více vůní, stačí pak už jen nakoupit dřevěné kolíčky a můžete jít vyrábět difuzér, který vám provoní celý byt. Nezabere vám to více než pár minut, a navíc značně ušetříte.

Připravte si dostatečný počet dřevěných kolíčků.

Na pracovní plochu položte pekáč nebo zapékací misku, nebo jakoukoliv jinou nádobu coby podložku.

Kolíčky vložte do nádoby a zakapejte vybranými esenciálními oleji.

Nechte zaschnout a následně rozmístěte všude, kde chcete, aby váš domov krásně voněl.

Rada: Kolíčky můžete pokapávat esenciálními oleji i bez podložky. Ale zejména pokud pracujete na kuchyňské lince z neošetřeného dřeva či nad kobercem, hrozí, že z potřísněného materiálu ukápnutý olejíček už nedostanete.



Kam umístit v domácnosti difuzér

Pokud kupujete difuzér v drogérii či parfumérii, máte vždy k dispozici jednu lahvičku, která musí provonět celý pokoj. V případě levnějších difuzérů z drogérie v druhém konci většího pokoje necítíte, že vůbec nějaký máte. Pokud však používáte kolíčky na prádlo, můžete jich v jednom pokoji použít i několik, aniž by si toho kdokoliv všiml.

A co dělat, když už kolíčky přestanou vonět? Jednoduše je zakapejte olejíčkem znovu.

Kam všude se kolíčky hodí?



1. voňavé prádlo ze skříně – umístěte kolíček na ramínka či šatní tyč

2. provoněné šuplíky – vložte kolíček na volné místo v šuplíku do skleničky. Dejte pozor, aby se nedotýkal prádla napřímo, přeci jen je plný mastného oleje

3. harmonický obývák – kolíčky přichyťte na zadní stranu závěsů, zespod gauče, na květináč

4. aby vůně proudila – ideální je dát jeden či více (dle velikosti místnosti a síly olejíčku) kolíčků i na topení. Proudící vzduch donese vůni dál do pokoje

5. čistoskvoucí toaleta – kolíček můžete připevnit na zadní stranu toalety, záclonku, nebo i do toaletní mísy

6. svěží koupena – připněte kolíček na ručník, držák sprchy, závěs či vrchol vanové zástěny

7. už žádný zápach z koše – jeden kolíček do odpadkového koše a zápach nahradí svěží vůně

8. levná vůně do auta – když umístíte provoněný kolíček k větracím otvorům, vůně provoní celé auto

Kolik ušetříte

Přesně stanovit, kolik korun díky tomuto triku ušetříte, zřejmě nelze. Ovšem pokud chcete skutečně takový difuzér, který vaši domácnost provoní, aniž byste museli vůni hledat, připravte si alespoň 500 korun a více za jeden.

Pokud bydlíte v bytě se dvěma ložnicemi, obývákem, chodbou a samostatnou kuchyní, znamená to jednorázový výdaj kolem 3,5 tisíce korun, pokud připočteme i samostatnou toaletu a koupelnu. Za kvalitní esenciální olej zaplatíte většinou necelých 200 korun a padesát obyčejných dřevěných kolíčků se dá sehnat i za 60 korun. Cenový rozdíl je patrný na první pohled.

