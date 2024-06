Kuna v domě, na chatě nebo v autě nikoho nepotěší. Jakmile se někde zabydlí, je těžké se jí zbavit. Kuna skalní je chytrá, mrštná a na pohled velmi roztomilá šelma. V pozici nezvaného hosta je však i neskutečně drzá. Způsoby, jak se zbavit kuny, ale naštěstí existují.

Ze všeho nejdříve je nutné zjistit, jak se kuna do budovy vlastně dostala. A pak se jí rychle zbavit. | Foto: Shutterstock

Jak vypudit kunu:

Zdroj: Youtube

Kuna skalní je krásná malá šelma, ale pokud se nastěhuje do vaší blízkosti, je to velmi nepříjemný společník. Spoušť v podobě poškozené střešní izolace, překousaných kabelů v domě i autě nebo vypleněného kurníku je jen část škod, které napáchá kuna, která se u lidí zabydlí. Hluk, který v noci tropí a pach, který zanechává svými výkaly a značkováním teritoria, jí na sympatiích rovněž nepřidává.

Aby se z kuny nestala vaše noční můra, je třeba vetřelce co nejdříve vypudit a zabránit kuně v přístupu, nebo jí ho alespoň co nejvíc znesnadnit. Způsobů, jak se jí zbavit je celá řada.

Slimáci útočí: Jak ochránit jahody a další rostliny před mlsnými vetřelci

Vsaďte na to, že i když není kuna skalní tak plachá jako kuna lesní, její smysly jsou velmi citlivé. Jakmile zaútočíte na ně, je velká šance, že vaše obydlí opustí a odstěhuje se někam, kde bude mít větší klid.

Zabraňte kuně v přístupu

Kuna skalní se zdržuje v blízkosti lidských obydlí velmi ráda. Dobře ví, že tu najde dostatek potravy a na půdách, ve stodolách, v kůlnách nebo garážích i ideální místo, kde se zabydlet. Je tu sucho, teplo a minerální vlna nebo jiný izolační materiál, který může použít na stavbu hnízda.

Základním opatřením je proto utěsnit všechny otvory, kterými se mohou kuny dostat dovnitř. Myslete na to, že malá a mrštná kuna proleze dovnitř i škvírou mezi střešními taškami.



Nahrává se anketa ...

Kuna pod kapotou auta

Pokud se vám dostane kuna pod kapotu auta, je před jejími zuby elektrické vedení a izolace v ohrožení. Vyhřátá kapota je pro kuny velkým lákadlem. V tomto případě je nejlepším bezpečnostním opatřením dobře uzavřená garáž.

Najít kunu v motoru je pro řidiče pohroma. Kabely dokáže překousat hravě.Zdroj: Shutterstock

„Hodně účinné jsou i speciální plašiče určené do aut, které vydávají pro kuny nepříjemné zvuky,“ doporučuje specializovaný web České stavby.

Kunu zaplašte hlukem

Abyste kunu vypudili, pomůže vám zvuková plašička, jejíž intenzita a frekvence zvuku je pro tuhle lasičkovitou šelmu nesnesitelná.

Koutule jako nepříjemný domácí společník. Nepijí krev, ale nebezpečné jsou jinak

„Můžete si pořídit elektronický odpuzovač určený přímo na kuny. Plašička bývá akustická nebo ultrazvuková, kterou neuslyšíme, ale kuna ano. Nejúčinnější jsou přístroje, které dovedou automaticky měnit kmitočet, díky čemuž si kuny nemohou na konkrétní zvuk zvyknout,“ doporučuje specializovaný web České stavby.

Účinná plocha odpuzovače je v závislosti na členitosti prostoru do stovky metrů čtverečních.

Jak vyzrát na kunu:

Zdroj: Youtube

Kunu vyžeňte světlem

Využijte toho, že mají kuny velice citlivý zrak. Ekologická poradna Veronica uvedla, že z možností, jak se kuny šetrně zbavit, se nejvíce osvědčila metoda prudkého osvícení silným světlem spolu s pevnými zábranami všech vstupních otvorů. Upozornila ovšem, že kuna překoná téměř jakékoli zábrany, mimo silný plech a beton.

„Stačí zakoupit silné svítidlo s prostorovým čidlem, které nasměrujeme do předpokládané trasy, po které kuny přicházejí. Po vstoupení do prostoru čidla je pak nic netušící kuna prudce oslněna velmi silným světlem, takže z místa ve zlomku vteřiny mizí. Silné světlo podle nastavení za chvíli zhasne a svítidlo je připraveno na další nevítanou kuní návštěvu,“ uvádí ekologická poradna Veronica.

„Kuny nemají rády světlo. Zabrat by proto určitě mohla svítidla s čidly pohybu, nebo nasměrování silného halogenového světla na místa, kudy kuna do objektu vstupuje. Pomoci by mělo i stále rozsvícené světlo na půdě,“ radí i specializovaný web České stavby.

Na prudký záblesk světla, který je oslní, si kuny zvyknout nedokážou. Řešení je, jak uvádí Veronica, levné, účinné a trvalé, bez negativního dopadu na populaci těchto krásných šelmiček, které nám pomáhají biologicky bojovat nejen s přemnoženými městskými holuby, ale především s všudypřítomnými potkany.

Kunu nesmíte zabít

Kuna skalní je šelma z čeledi lasicovitých. Má štíhlé tělo s hedvábnou srstí, bílou náprsenkou a dlouhý ocas. Dorůstá délky 30–50 centimetrů a dožívá se osmi až deseti let.

„Kuny jsou zvířata aktivní v noci. Vyhýbají se světlu, hluku a lidem. To je hlavní důvod, proč majitelé aut a domů většinou neuvidí kunu, ale pouze výsledky její činnosti,“ uvedl specializovaný web Gardio.

10 zvířat, která byste v české přírodě nečekali. Přesto se tu objevují

Kunu není možné jen tak usmrtit. „Kuna skalní je částečně chráněná zákonem a její lov je povolen pouze mezi 1. listopadem a 29. únorem. Po zbytek roku je její likvidace zakázaná s výjimkou oblastí, ve kterých se vyskytují chránění ptáci, jako je koroptev polní, tetřev hlušec, tetřívek obecný či jeřábek lesní,“ uvedl Deník v článku Nepřítel ve vlastním domě.