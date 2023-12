Utrácet někdy až statisíce za novou kuchyňskou linku? Zaplatit „raketu“ za nový plot? Složitě vybírat mnohdy předražený zahradní domek? Nic pro šikovné Čechy, kterým stačilo jen trochu umu a hlavně zdravý selský rozum, aby si své domovy vylepšili doslova za pár korun. Podívejte se na výběr z textů, které v roce 2023 vyvolaly u čtenářů Deníku největší ohlas.

Konečná podoba nové kuchyně. | Foto: se svolením Lucie Tiché

Bydlení na webu denik.cz/magazin je podle ohlasů čtenářů Deníku praktická rubrika plná zajímavých a užitečných nápadů. Mezi nejčtenější články patří zajímavé tipy, jak si snadno, rychle a levně vylepšit a zpříjemnit bydlení. Inspirace není nikdy dost a možná vás některý z nápadů šikovných kutilů zaujme natolik, že příští rok zkusíte také něco sami vyrobit.

Postavila novou linku

Lucie Tichá si myslela, že vymění horní skříňky své kuchyňské linky a spodní natře oblíbenou šedozelenou barvou. Nakonec ale zjistila, že tak jednoduché to nebude a že linku bude muset zrekonstruovat kompletně. Pustila se do toho a ušetřila 80 tisíc.

Jak se kuchyňská linka paličaté ženě povedla, jsme psali v tomto článku:

Paličatá žena postavila novou kuchyňskou linku. Povedlo se, ušetřila 80 tisíc

„Původní rozpočet jsem měla 15 tisíc. Pak se tam ale přidávala skříňka a myslím si, že i s novým osvětlením jsem se dostala asi na 30 tisíc. To je pořád dobré, protože jsem si zkoušela linku sestavit v plánovači a při všech nových dílech mi vycházela kalkulace za zcela novou linku kolem 115 tisíc. A manžel nakonec taky uznal, že jsem moc šikovná a zeptal se mě, jestli by mohl mít od mých projektů aspoň na chvíli klid,“ říká Lucie Tichá.

1/8 Zdroj: se svolením Lucie Tiché Troubu usadila do rohu. To byla ale chyba 2/8 Zdroj: se svolením Lucie Tiché Nakonec do volného prostoru skvěle seděla 3/8 Zdroj: se svolením Lucie Tiché Úzkou skříňku musela vlastnoručně vyrobit 4/8 Zdroj: se svolením Lucie Tiché Skříňky natírala na zelenou barvu 5/8 Zdroj: se svolením Lucie Tiché Lucie Tichá zjistila, že pracovní deska nesedí 6/8 Zdroj: se svolením Lucie Tiché Horní skříňky dokupovala 7/8 Zdroj: se svolením Lucie Tiché Finální podoba nové kuchyně 8/8 Zdroj: se svolením Lucie Tiché Původní kuchyně

Impozantní plot

Věděl, do čeho jde. Pozemek, který si vyhlédl, se totiž nachází v oblasti čedičového původu. Zkrátka, kam kopnete, tam narazíte na kámen. Ze slabé stránky ale Stanislav Rožec udělal přednost a kamenivo využil na stavbu impozantního plotu.

Jak pozemek plný kamení dokonale využil, jsme psali v tomto článku:

Pozemek plný kamení využil šikula dokonale. Jeho plot teď nejde přehlédnout

„Musíte počítat s tím, že budete od bláta, budete mít rozbité a sedřené všechny prsty. Kameny jsou těžké, a když o sebe cinkají, tak vás to holt několikrát denně přiskřípne. Bez rukavic a pevných nervů ani ránu,“ usmívá se Stanislav Rožec a dodává: „Jedinou mechanizací bylo stavební kolečko, jinak jsme všechno dělali rukama.“

1/6 Zdroj: Deník/Denis Drahoš Nejprve musel Stanislav Rožec se svými pomocníky čedičové kameny shromáždit 2/6 Zdroj: Deník/Denis Drahoš Branka umístěná mezi sloupky 3/6 Zdroj: Deník/Denis Drahoš Sloupky vjezdové brány 4/6 Zdroj: Deník/Denis Drahoš Do sloupku umístil Stanislav Rožec také elektroměr a hlavní uzávěr plynu 5/6 Zdroj: Deník/Denis Drahoš Zídka nesoucí dřevěné oplocení 6/6 Zdroj: Deník/Denis Drahoš Z kamenů postavil Stanislav Rožec i opěrné zídky

Zahradní domek

Když máte šikovnou dceru a dobrého kamaráda, kteří rádi pomohou, a k tomu trochu štěstí, je stavění jedna báseň. Své o tom ví Karel Pytela z jihomoravské Bukovinky. Na místě zrušeného kurníku postavil z PUR panelů zahradní domek s půdou. Stavba vyšla na pouhých 15 tisíc korun.

Jak stavba zahradního domku probíhala, jsme psali v tomto článku:

Zahradní domek muž z Moravy postavil za dva měsíce a za 15 tisíc korun

„Nejdříve jsem trošičku srovnal terén a zabetonoval obrubníky, do kterých jsem vylil základovou desku o rozměrech 5 x 3 metry, aby z toho vznikl pěkný monolit. Do základu padly dva kubíky písku a pro zpevnění jsem samozřejmě dal kari sítě. Do toho jsem zakomponoval stojny, které jsou z železného účka. Toho je tam dohromady asi 42 metrů,“ popsal postup Karel Pytela.

1/8 Zdroj: se svolením Karla Pytely Karel Pytela nezapomněl ani na půdní prostor. 2/8 Zdroj: se svolením Karla Pytely Stavebník nejdříve srovnal terén a vykopal základ pro železné stojny. 3/8 Zdroj: se svolením Karla Pytely Konstrukce je ze železných úček, kterých je tam 42 metrů. 4/8 Zdroj: se svolením Karla Pytely Karel Pytela byl domluvený s hajným, zajel do lesa a pokácel pár stromů. Kamarád mu z nich na domácím katru udělal trámy. 5/8 Zdroj: se svolením Karla Pytely Karel Pytela kovil panely samovrtnými pozinkovanými šrouby, aby prorazil plech panelu. 6/8 Zdroj: se svolením Karla Pytely Celkově použil 115 metrů čtverečních PUR panelů, které mu sehnal kamarád. 7/8 Zdroj: se svolením Karla Pytely Konstrukci dveří Karel Pytela svařoval. 8/8 Zdroj: se svolením Karla Pytely Karel Pytela z jihomoravské Bukovinky vybudoval zahradní domek z PUR panelů.

Kuchyň za pakatel

Za málo peněz hodně muziky. Tímto heslem se řídila Markéta Zugarová z Poličky při renovaci staré kuchyně doslova za babku. A vše dokonce jako dárek k narozeninám pro svou maminku. S pomocí tapety udělala rychleji než za víkend ze staré kuchyně novou.

Jak šikovná učitelka na mateřské dovolené vykouzlila ze staré tmavé kuchyně místo, kde se příprava pokrmů stala potěšením, jsme psali v tomto článku:

Dcera připravila mamince překvapení. Kuchyň jako nová ji vyšla na pakatel

„Pokud máte doma někdo starou nebo už nudnou a okoukanou kuchyň, určitě se renovace pomocí tapety nebojte, nabádá Markéta Zugarová. „Šlo to krásně a kuchyň to změnilo takřka k nepoznání. Chtělo to jen trošku zručnosti a šikovnosti. Každá návštěva se hned zeptala, kdy si maminka pořídila novou kuchyň. Ještě to chce vyměnit pracovní desku a než budou peníze na zcela novou linku, tak bude tato jistě dělat radost,“ dodává.

1/4 Zdroj: Deník/Denis Drahoš Původní tmavá kuchyň 2/4 Zdroj: Deník/Denis Drahoš Kuchyň po renovaci 3/4 Zdroj: se svolením Markéty Zugarové Kuchyňské skříňky s novou tapetou prokoukly 4/4 Zdroj: se svolením Markéty Zugarové Renovace kuchyně. Srovnání před a po renovaci

Luxusní pergola

Zub času na staré pergole, po níž se plazilo víno, udělal své. Smrkové dřevo začalo hnít, i když bylo chráněno lazurou. A tak ji Karel Pytela z jihomoravské Bukovinky zboural a postavil zcela novou. Na obklad pergoly použil čtyři druhy dřeva. A vyplatilo se, výsledná pergola působí luxusně.

Jak vzniklo zastřešené sezení, kde je možné se schovat před nepřízní počasí, jsme psali v tomto článku:

Kutil si postavil super pergolu a obložil ji čtyřmi druhy dřeva. Jen za 17 tisíc

„Když jsem počítal, kolik jsem na tom strávil času, tak v případě výstavby firmou by se cena mohla pohybovat asi okolo 120 tisíc korun. Trámy a střecha mě vyšly na zhruba 17 tisíc. Trubky, cement, písek a dlažbu jsem už měl. Dokoupit jsem tedy musel jen obrubníky, závitové tyče a lazuru,“ vyčíslil náklady Karel Pytela.

1/11 Zdroj: se svolením Karla Pytely Na střechu použil průhlednou vlnitou plastovou krytinu 2/11 Zdroj: se svolením Karla Pytely Obložení pergoly vyřešil velmi efektně 3/11 Zdroj: se svolením Karla Pytely Obložil i sloup pergoly 4/11 Zdroj: se svolením Karla Pytely Pergola působí po obložení luxusně 5/11 Zdroj: se svolením Karla Pytely V každé řadě obložení jsou zakomponovány smrk, modřín, dub a ořech 6/11 Zdroj: se svolením Karla Pytely Zabralo opravdu hodně času a vše muselo dokonale lícovat 7/11 Zdroj: se svolením Karla Pytely Obkladové pásky jsou na pergole přišroubované do OSB desky a šroub je překrytý dalším páskem 8/11 Zdroj: se svolením Karla Pytely Nejdůležitější bylo správně založi první řadu 9/11 Zdroj: se svolením Karla Pytely Boční stranu střechy Karel oplechoval 10/11 Zdroj: se svolením Karla Pytely Ke stojnám přišrouboval OSB desky 11/11 Zdroj: se svolením Karla Pytely Zabetonoval železné stojny a na ně ve třech místech navařil plocháče

Manželé na hodinu

A na závěr jeden text. Tentokrát už o těch, kteří naopak pomáhají těm, co už tak zruční nejsou. Tedy o hodinových manželích. S jakými zákeřnostmi i kuriozitami se setkávají? Kolik nabídek k intimnostem dostávají? A vodí si s sebou psa?

To vše prozradili v textu s názvem Zážitky hodinových manželů: Krásné ženy, rozvrzané postele a překvapení v botách:

Zážitky hodinových manželů: Krásné ženy, rozvrzané postele a překvapení v botách

„Volala mi večer zákaznice, že potřebuje provést nějaké práce. Nejlépe hned, protože odjíždí. Chtěla na tuto večerní hodinu celkem divné věci. Složit lampu, přibít obraz, opravit gauč…“ vypráví s úsměvem hodinový manžel Petr z Ostravy, který i vzhledem k této historce nechtěl uvést své pravé jméno.

„Mezitím se žena vytratila do koupelny. Když pak přišla, byla nervózní a stále přemýšlela, co by si ještě nechala opravit. Pak mi řekla, že jí vrže postel. Snažila se to předvést, ale postel ne a ne vrznout. Nakonec do ní skočila, lehla si na záda… No, zkrátím to. Touto platbou se složenky nezaplatí, a k tomu všemu paní neměla u sebe hotovost. Slíbila, že za opravy zaplatí druhý den převodem. Slovo dodržela a už se nikdy neozvala,“ popisuje Petr.

1/5 Zdroj: Wikimedia Commons, Tomwsulcer, CC0 Hodinoví manželé jsou tu pro práci všeho druhu, ale některé požadavky nesplní. 2/5 Zdroj: Wikimedia Commons, Tomwsulcer, CC0 Hodinový manželé jsou v dnešní době nepostradatelní pro spoustu lidí. 3/5 Zdroj: Foto: Wikimedia Commons, Tony Alter, CC BY 2.0 Práci všeho druhu někdy zpestřují vtipné i poněkud šílené historky. 4/5 Zdroj: Wikimedia Commons, Hanne67, CC BY-SA 4.0 Hodinový manžel je často přetížený množstvím zakázek, ale poradí vám s úsměvem. 5/5 Zdroj: Wikimedia Commons, Nassauer27, CC BY-SA 4.0 Navrtat či opravit? S hodinovým manželem už to pro vás nebude takový problém.