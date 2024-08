Milan Sulo postavil pro své děti hřiště s houpačkami a klouzačkou. Pak se ale rozhodl, že by pro ně chtěl vybudovat něco opravdu netradičního. Nakonec vznikl krásný minidomek, který má i komín a obklad z kamene.

Milan Sulo ze Smolnice v okresu Louny se rozhodl pro své děti postavit něco opravdu výjimečného. „Holce jsou čtyři roky a klukovi budou dva. Ještě pár dodělávek a můžou jít z baráku,“ směje se povoláním policista.

Na stavbu dětského minidomku využil část materiálů, které mu zbyly ze stavby rodinného domu.

„Děti teď mají vlastní krásný dům i s komínem. Není to sice napodobenina našeho většího rodinného domu, ale minidomek má i fasádu a obklad z kamene. Něco zkrátka ze stavby zbylo, tak jsem to použil,“ vysvětluje Milan Sulo.

„Můj otec je zedníkem, takže mi pomáhal s fasádou, ale stavbu jsem dal vlastně sám. Moc děkuji mojí manželce, která mi také vydatně pomohla. A moje dcera mi dělala stavbyvedoucí,“ říká kutil s nadsázkou.

Vše začalo nenápadným hřištěm

Milan Sulo začal už před dvěma lety hřištěm s klouzačkou a houpačkami. „Vedle jsem ale už tehdy udělal betonovou desku, protože jsem se stavbou domečku do budoucna počítal. Rok a čtvrt tam byla jenom věž s klouzačkou, pak jsem se pustil do samotného domečku. Základ jsem trošku ošulil, není do hloubky 80 centimetrů,“ směje se.

Domeček je dřevostavba. Rám udělal kutil z trámků o rozměrech 10 na 10 centimetrů. „Mezi ně jsem přidal vzpěry, aby to nespadlo. Zvenku jsem dal OSB desky, polystyren a nakonec fasádu. Mezi sloupky jsem to zateplil vatou a polystyrenem,“ popisuje Milan Sulo.



Nahrává se anketa ...

Jak sám říká, děti si jednoho dne s minidomkem určitě přestanou hrát. Propracovaná stavba pak ale určitě najde ještě jiné využití.

Na minidomek vyrobil Milan Sulo klasický krov. Střechu poté zaklopil OSB deskami se šindelem.

Domeček má i komín, ten ale není funkční. „Je to jen hezká atrapa. Rám jsem udělal z latí, zaklopil OSB deskami a natřel adhezním můstkem. Nahoru jsem přidal zbytek plechu, aby do něho neteklo,“ popisuje šikovný tatínek.

Děti si domeček zabydlují

Vnitřní prostor domečku má rozměry 220 krát 220 centimetrů. „Je to takový menší pokojík v panelovém domě. Občas tam s dětmi chodíme spát. Musíme vždy vystěhovat hromadu hraček,“ říká se smíchem Milan Sulo.

Domeček se nyní zabydluje. Další úpravy rodina plánuje až na jaře. „Do domku jsem přivedl i elektřinu. Plánuji koupit malou ledničku, aby si děti mohly dát v létě vychlazené pití a nemusely běhat do domu. Taky počítám s vodou, protože budu tahat po zahradě závlahy. Tím to bude kompletní minidomeček,“ prozrazuje další plány kutil.

„Manželka je spokojená a nikdo mi to ani moc nekritizoval. Kamarádi z práce si sice klepali na čelo, ale já jsem spokojený,“ usmívá se povoláním policista.

close info Zdroj: Se svolením Milana Sulo zoom_in Milan Sulo nezapomněl ani na osvětlení.

Stavba nebyla nejlevnější

Na celé stavbě bylo nejdražší dřevo, OSB desky a palubky. „Největšími položkami byly šindel na střechu, samozřejmě dřevo a dveře. Jen si vezměte, že za zásuvky a vypínače jsem dal kolem 3000 korun,“ vypočítává náklady Milan Sulo.

„Celkově jsme do toho postupně dali asi 40 nebo 50 tisíc korun,“ dodává závěrem kutil.

Zajímavé články na téma kutilství vám přinášíme pravidelně. Nechte se inspirovat dalšími skvělými nápady: