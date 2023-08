Helena Brejchová je zručná žena. Z palet udělala nábytek do obýváku i lavice na zahradě. Její záliba ve dřevu našla uplatnění také při stavbě mola okolo domácího bazénu. Molo vyrobila z dřevěných palet. A pomáhala jí při tom celá rodina. Lidé z okolí, kteří nyní nové molo u bazénu obdivují, netuší, že stálo jen pět tisíc korun.

Nejdražší byly nátěr a penetrace, za ně dala Helena Brejchová dohromady asi tři tisíce korun, další výdaje padly na vruty a pár pytlů suchého betonu. | Foto: se svolením Heleny Brejchové

Když bednění, tak molo

„Původně jsem si myslela, že budeme pracovat s plastovými prkny, která se používají na terasy. Pak ale manžela napadlo využít dřevěné palety. Mělo by to pár let fungovat. Získali jsme je zdarma, tak se nám to vyplatí,” říká Helena Brejchová ze Střížovic u Ústí nad Labem.



Okolo bazénu měli původně ztracené bednění. Ale když domů začali vozit s manželem dřevěné palety, dostala Helena Brejchová nápad.

„Manžel vozil i malé palety a hned, když jsem je viděla, jsem začala uvažovat, že by z nich bylo hezké bednění. A když bednění, tak přece už i samotné molo,” směje se šikovná kutilka.

Party za odměnu

Otec Heleny Brejchové stavěl dřevěné lodě a vyráběl spoustu věcí ze dřeva i kovu. Ačkoliv byl automechanik, postavil sám chatu. Její syn má zase za sebou první ročník oboru truhlář a dcera moc ráda sestavuje nábytek. Brejchovi jsou holt rodinou kutilů.

„Děti nám pomůžou, a za to pak mohou uspořádat party u bazénu. Moje rodina je mi ve všem nápomocná. Manžel většinou pomáhá s přípravou materiálu,” vysvětluje Helena Brejchová.

Největším oříškem podle ní bylo seskládat prkna na ochoz bazénu. Každé prkýnko totiž musela zvlášť vyměřovat, seřezávat a obrušovat, přesto jsou na nich sem tam vidět díry a stopy po vrutech.

„Vše jsem vyráběla jako laik, ani jsem moc nezkoumala výrobní postupy. Není to dokonalé, ale zatím vše slouží tak, jak má. Postupně se asi ukážou různé vady v postupu výroby, to pak budu muset řešit, ale zatím jsem spokojená,” říká Helena Brejchová.

Nejdražší byl nátěr a penetrace

Nejprve z okolí bazénu odebrali zhruba 30 centimetrů ornice, a díru zasypali štěrkem. Dřevěné stojnice napenetrovali, zabetonovali a sešroubovali k sobě.

„Palety a dřevo jsme brousili, poté se penetrovalo a mořilo, základy jsme zalévali do betonu a pak už zbylo jen sestavování a šroubování. Výroba trvala přibližně rok. Pokud by se započítalo nářadí, které jsme nakupovali, tak by to vyšlo asi na dost peněz, ale já je využívám i na další výrobky z palet,” podotýká Helena Brejchová.

Nejdražší byly podle ní nátěr a penetrace, za ně dala dohromady asi tři tisíce korun, další výdaje padly na vruty a pár pytlů suchého betonu. Celkově je ale celé molo vyšlo asi na pět tisíc korun.

„Všichni z našeho okolí to chválí a obdivují. Teď už ale nic moc neplánujeme. Rodina mi totiž nadává, že stavím vesnici a že bych měla skončit. Navíc právě nemáme takový přísun palet, takže už mi dochází zásoba. Já si ale myslím, že by se toho k udělání našlo ještě dost. Už teď vím, že budu dělat stoličky na terasu,” usmívá se Helena Brejchová.