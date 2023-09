Vychutnáváte si oblíbený moučník po vydatném obědě, když tu náhle si všimnete, že stejně jako vy si jeho chuť užívá i moucha. Rychle si představíte, jak možná před pár minutami lezla po psím exkrementu, a najednou vám chutnat přestane. Jak se much v bytě zbavit, co proti mouchám funguje, jaká vůně mouchy odpuzuje a kde se ve vašem bytě mouchy vůbec berou?

Těžko říct, který hmyz je otravnější, jestli mouchy nebo vosy. Mouchy vás sice žihadlem nebodnou, ale zato jsou přenašečkami všemožných nemocí. Tím, jak přesedají z místa na místo, totiž pomáhají roznášet nebezpečné bakterie a mohou mít na svědomí i přenos infekcí, které pro člověka představují zdravotní riziko. Jak ale mouchám zabránit, aby se k vám domů dostaly, jak se jich zbavit, jak mouchy vyhnat z kuchyně a jaké preventivní kroky podstoupit?

V ČLÁNKU O MOUCHÁCH SI PŘEČTETE

* Vaše zbraň: sáček s vodou

* Další možnosti, jak se zbavit much

* Jaká vůně mouchy odpuzuje

* Chyťte mouchy do pasti

* Kde se mouchy v bytě berou

Vaše zbraň: sáček s vodou

Skvělým a velice jednoduchým způsobem, jak odehnat mouchy z domu, nebo jak jim zabránit, aby se do vašeho domova vůbec dostaly, je postarat se o to, aby se jim k vám nechtělo. A s tím vám může pomoci obyčejný sáček s vodou.

Stačí sáček naplnit vodou, nahoře uzavřít a zavěsit například mezi dveře či do otevřeného okna. Dovnitř můžete vložit ještě pár mincí, které pomohou rozptýlit světlo.

„Tahle metoda funguje proto, že voda v pytlíku rozostří muší vidění a vytváří odlesky, z nichž je moucha dezorientovaná. A také kvůli složené struktuře muších očí působí sáček s vodou jako pavoučí síť, což je něco, čemu se každá moucha moc ráda vyhne,“ vysvětluje Rob Angus, který vytváří užitečná videa, v nichž radí lidem, jak žít šťastnější život.

Další možnosti, jak se zbavit much

Vyrobit si můžete i jednoduchý repelent, který udrží nejen mouchy, ale i komáry v bezpečné vzdálenosti od vašeho domova. A to s použitím obyčejné ingredience, kterou máte velmi pravděpodobně doma.

Jak vyrobit repelent:

Potřebovat budete 250 ml vody a lžíci mleté skořice

Důkladně promíchejte

Sceďte přes plátýnko nebo jemné sítko do nádoby s rozprašovačem

Víte, čeho se vosy nejvíce bojí? Stačí zavěsit si poblíž domu tuto obyčejnou věc

„Je to jeden z nejjednodušších repelentů, a přesto je velmi efektivní. Nasprejujte ho k rohům dveří, na květiny, do odpadkového koše a všude tam, kde chcete mít od much klid. Díky silné vůni se od těchto míst budou mouchy a komáři držet daleko,“ říká ve svém videu autorka kanálu @simplefast1.

A o tom, že její trik skutečně funguje, vypovídá i množství pozitivních komentářů, které se pod videem začaly objevovat jako houby po dešti. Například @carlrandazoo z Floridy napsal: „Vyzkoušel jsem vaši směs a nastříkal ji všude kolem. K mému úžasu jsem pak kolem sebe nespatřil žádný hmyz. Nemůžu tomu uvěřit, jsem tak rád, že jsem zkusil vaši směs.“

Už žádné další štípance od komárů. Víme, které barvy nenosit a proč nepít pivo

Stejné nadšení sdílela i @PoojaTrivedi: „Posílám mnoho lásky a díků za to, že mi děláte život jednodušší, a to rychlými, snadnými a úžasnými triky, které se stávají součástí mého každodenního života.“ @Geminil2415 byl k nápadu trochu skeptičtější: „Na některých místech to určitě zkusím, ale nelíbí se mi, že si kolem bílých okenních rámů mám stříkat nahnědlou tekutinu.“

Jaká vůně mouchy odpuzuje

Jednoduchou a zdravotně nezávadnou metodou, kterou můžete rovněž vyzkoušet, je použití citronu a hřebíčku. Skořice totiž není jediná vůně, která mouchy a další druhy hmyzu odpuzuje. Je to přirozenější než používat chemické spreje v bytě, a navíc je to tak jednoduchá metoda. Váš byt navíc bude vonět příjemnou citrusovou vůní po dobu až šesti dnů.

„Stačí rozříznout citron na dvě poloviny a zapíchat do něj tolik hřebíčků, kolik se do něj vejde, aby se vůně uvolnila. Jednou denně pak citron jemně zmáčknu, aby se rozvoněl. Stejně tak fungují i limetky, pomeranče či mandarinky,“ říká na webu Daily Mail Australanka Ninny Kriesch, která je přesvědčená o tom, že právě vůně citrusů je to, co mouchy odpuzuje.

Chyťte je do pasti

Co dál funguje proti mouchám? Přeci jednoduché domácí pasti! A tato je skutečně tak snadná, jak jen může být. Dobré je, že funguje jak na mouchy, tak například na octomilky. Smíchejte jablečný ocet s několika kapkami tekutého mýdla ve sklenici a promíchejte. Sklenici zakryjte vrstvou fólie a propíchněte v ní několik otvorů. Pro octomilky vytvořte ve fólii díry velikosti špendlíku, pro mouchy udělejte dírky větší, ale jen tak akorát, aby jimi moucha prolétla dovnitř.

Lapač much:

„Mouchy přitahuje vůně kvašení a jablečný ocet patří mezi jejich oblíbené vůně. Mouchy a mušky pak vlezou dírkami do pasti, ale následně se nemohou dostat ven. Jakmile tudíž vlezou dovnitř, zůstanou tam uvězněny, což následně povede k jejich záhubě,“ vysvětluje web The Spruce, který radí, jak si vytvořit ten nejlepší domov.

Kde se mouchy v bytě berou

Mouchy sice nemají příliš dlouhý život, ale jejich síla spočívá v tom, že se dokážou velice rychle množit. Proto nejlepším způsobem, jak se s mouchami vypořádat, je pokusit se zabránit tomu, aby se u vás množily.

Jak vás může mobil ochránit před komářím bodnutím? Nenechte se nachytat

„Pokuste se udržovat svou domácnost v co největší čistotě, zavírejte odpadkový koš a pravidelně ho čistěte, protože zápach odpadků mouchy přitahuje. Nenechávejte zbytky potravin mimo ledničku a zamezte hmyzu přístup k potravě a vodě zejména ve vaší kuchyni. Protože to je to, co je u vás láká,“ radí web Country Living, který přináší denně nové tipy na krásnější domov.

Další preventivní opatření, která mohou mouchám zamezit vstoupit na vaše území, je nenechávat odkryté jídlo (především moučníky), instalovat sítě proti hmyzu a pokud máte domácí mazlíčky, odstraňovat pravidelně jejich podestýlku. Například ve znečištěných pilinách se mouchy množí neskutečnou rychlostí.



