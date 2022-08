Stavba začala už v roce 2014, ale následné potíže s financováním a soudními spory ji o poznání prodloužily. S výškou 435 metrů je to také jedna z nejvyšších budov na západní polokouli, zaostává za dvěma dalšími v New Yorku: One World Trade Center s výškou 541 metrů a Central Park Tower ve výšce 472 metrů.

Zpravodajský web cnn.com upozornil na honosné byty s komentářem: „Zatímco silueta budovy je hubená, ceny rozhodně ne, pohybují se od 7,75 milionu dolarů za byt se dvěma ložnicemi až po 66 milionů dolarů za takzvaný penthouse, tedy bytu v nejvyšším patře.“

Architekti pro zahraniční novináře pak uvedli, že jejich hlavním cílem bylo vytvořit novou a odvážnou interpretaci panoramatu New Yorku a zároveň oslavit historické kořeny místa. Super vysoká věž sounáleží se Steinway Hall, historickou budovou z roku 1925 známou jako bývalé sídlo výrobce elitních klavírů Steinway and Sons a zároveň koncertní síně. Toto někdejší kulturní centrum bylo postupně přeměněno na luxusní domy.

O moc lépe v USA už mrakodrap i v globálním měřítku umístit nešlo. Manhattan představuje místo, kde se nachází naprostá většina hlavních turistických trháků v New Yorku. Je umístěna právě na tomto ostrově. Jako ostrov široký jen asi 3,5 kilometru a dlouhý zhruba 22 kilometrů je symbolem města a mimo jiné nabízí Sochu svobody, Empire State Building, katedrálu Sv. Patricka, Time Square, Rockefeller Center, Madison Square Garden či Chrysler Building.