Zdá se vám, že je váš byt malý a prostory k životu příliš stísněné? Možná změníte názor, když se podívate, v jak miniaturních místnostech musí někteří lidé bydlet. Několik nejbizarnějších případů přiblížilo na Youtube video s názvem TOP 5 nejmenších domů a bytů na světě. Některé minibyty a minidomy, v nichž lidé žijí, působí komicky, jiné poněkud hrůzostrašně. To platí zejména o klecových bytech v Hongkongu, kde lidé doplácejí na neblahé pravidlo, že čím je město hustěji obydleno, tím menší byty poskytuje.

V Hongkongu někteří lidé žijí v neuvěřitelně malých bytech. Fotograf Benny Lam nafotil, jak žijí lidé s nízkými příjmy. | Foto: Profimedia

Některé minidomy jsou docela roztomilé. To platí i pro domek sestavený z recyklovatelných nádob a sila na obilí, který stojí v Berlíně. Jan Körbes z těchto věcí postavil svůj vysněný dům. „Samozvaný „architekt odpadků“ si dal za cíl postavit ho z věcí, které jiní lidé vyhodili. Ale místa je málo, musí myslet kreativně,“ komentoval stavbu například web DW s tím, že Jan Körbes je opravdovým architektem. Svým obyvatelům poskytuje domek prostor kolem 13 metrů čtverečních za cenu, která v přepočtu činí necelých 600 tisíc korun.

Nejmenší byty na světě ve dvou minutách:

„V obytném domě najdete tři patra, v nejnižším je koupelna, toaleta a kuchyň a do ložnice se leze po horolezecké stěně,“ popisují autoři videa Top 5 - Nejmenších Domů a Bytů na Světě.

Osm metrů na Manhattanu

Kvůli atraktivní lokalitě najdete velmi malé byty i na proslulém newyorském Manhattanu, který patří mezi světově nejžádanější lokace pro kancelářské a obytné prostory. Například Felice Cohenová, kterou video také zmiňuje, bydlí na Upper West Side v bytě o velikosti pouhých osmi metrů čtverečních. Postel má u stropu a záchod je tak malý, že na něm musí sedět bokem, aby si neporanila koleno.

Ještě menší byt na Manhattanu obýval architekt Luke. Nastěhoval se do prostor o velikosti 7,2 metru čtverečního. Aby tu mohl mít postel i posezení pro návštěvy, pořídil si rozkládací gauč. Kuchyni zde představuje malá lednice pod deskou pracovního stolu a mikrovlnná trouba ve vestavěné skříni.

Klecové kóje

Velmi hustě osídlenou megapolí je také japonské Tokio. Nedostatek prostoru k bydlení trápí tamní obyvatele dlouhodobě, a proto už v 70. letech minulého století byly pro město navrženy byty o rozloze 4 krát 2,5 metru. Už v době jejich vzniku bylo dobře promyšleno, co se tam musí vejít. Dnes se dokonce pronajímají na Airbnb.

„Hongkong, který patří k nejhustěji obydleným městům světa, je malými byty proslulý,“ upozorňují autoři videa, které představuje také hongkongské minibyty o rozloze 3,7 metru čtverečního. V malém prostoru je kuchyň, obývák i ložnice v jednom, sociální zařízení je pro obyvatele bytů společné.

Mezi to nejhorší, co Hongkong nabízí, však patří malé klecové kóje. Vznikly v 50. letech minulého století a žijí v nich osamělí muži. Nájemníci spí na tenkých bambusových rohožích, oblečení si přepírají v kbelíku, sociální zařízení je společné. Měsíční nájemné tady i přesto už před pěti lety přesahovalo v přepočtu 3500 korun.

Přepych a mizérie Hongkongu

Od té doby se nájmy v Hongkongu ještě zvýšily. Podle serveru Blomberg město se 7,3 milionem obyvatel vede svět v cenách bydlení a nerovnosti. Bydlí v něm 125 100 milionářů a na druhé straně 1,6 milionu lidí žijících v naprosté chudobě. Ve čtvrti Kwun Tong se na každém čtverečním kilometru tísní 57 000 lidí.

Ceny domů v Hongkongu za poslední desetiletí raketově vzrostly o 187 procent. Loni v květnu dosáhl počet žadatelů o veřejné bydlení 245 tisíc lidí a průměrná čekací doba činila 6,1 roku a ještě se protáhne.

„Ohromující nájemné zahnalo asi 220 tisíc nejzranitelnějších obyvatel města do ponurých, často ilegálních ubytoven, jako jsou neblaze proslulé městské tiny "coffin" house, tedy „rakvové domy,“ píše Bloomberg.

„Rakvové domy“ vznikly v bytech rozdělením místností, do nichž byly naskládány překližkové krabice, nazývané rakve, jedna na druhou.

„Na vrcholcích již tak přeplněných činžovních domů navíc vyrůstají chudinské osady s domy z překližky a střechami z vlnitého plechu,“ uvedl web All that´s interesting.

Lidé zde žijí v nepředstavitelných podmínkách, v ubikacích plných hmyzu a myší, ve špíně a zápachu. Trpí respiračními nemocemi i duševními problémy. „Když v domě vypukne požár, z rozdělených bytů se může stát smrtelná past," varuje web All that´s interesting.

Nejužší byt je ve Varšavě

I v Evropě však máme bizarně malé byty. Například v Římě byl v roce 2010 prodán byt o velikosti pěti metrů čtverečních s jedním malým okénkem v přepočtu za 1,2 milionu korun. Podmínky k bydlení v něm sice byly mizerné, ale ležel v centru města kousek od sídla tehdejšího italského premiéra Silvia Berlusconiho.

Nejužší byt na světě najdete v Polsku ve varšavské čtvrti Wola. Keretův dům vznikl v mezeře mezi dvěma domy, kde se původně povalovaly odpadky. Byt v nejužším místě měří 72 centimetrů, v nejširším 122 centimetrů.

Nejužší dům na světě stojí ve Varšavě. V některých místech není široký ani metr.Zdroj: Wikimedia Commons, Panek, CC BY-SA 3.0

V přízemí má obývací pokoj a pracovnu, po žebříku se pak dostanete do prvního patra, kde je ložnice, a ve třetím patře jsou prostory pro skladování věcí.

Dům postavila Polská nadace moderního umění s podporou varšavské radnice. Dům je klasifikován jako "umělecká instalace", protože nesplňuje polské stavební předpisy, přesto je používán jako rezidence. Byl pojmenován po izraelském spisovateli a filmaři Etgaru Keretovi, který byl prvním nájemcem budovy.

Uvnitř ve varšavském domě. V některých místech není široký ani metr.Zdroj: Wikimedia Commons, www.shabat-goy-com, CC BY-SA 3.0