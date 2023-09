Monika Měrková s manželem použili k opravě starých zdí své usedlosti obyčejné smrkové fošny. Stromy měli k dispozici svoje, a tak to byla rychlá a levná rekonstrukce. Navíc si ji udělali úplně sami.

Obložení působí rustikálním dojmem. | Foto: Se souhlasem Moniky Měrkové

Když se manželé Měrkovi pustili do opravy své usedlosti, hledali nejlepší způsob, jak upravit stěny. „Inspirovali jsme se u našeho kamaráda. Dělal před lety novou půdu, ale bylo mu starých prken líto, a tak je použil k obložení místnosti. Mně se to tehdy strašně líbilo, ale jak roky běžely, tak jsem na to trošku zapomněla. Když jsme začali s opravou naší usedlosti, naplánovala jsem si, že to tak uděláme taky,“ vzpomíná Monika Měrková z Libereckého kraje. Dobré nápady se, když přijde potřeba, objeví samy od sebe.

Hledali klid a soukromí

Po návratu z ročního pracovního pobytu v Anglii si Monika Měrková pořídila starou usedlost, kterou s manželem pomalu opravují. Nový domov mezi Lindavou a Cvikovem tehdy kupovali, protože chtěli mít klid a soukromí.

Monika Měrková se vyučila ve sklářské škole, ale říká o sobě, že je kutilem samoukem. Strašně ráda opravuje a renovuje starý nábytek. V koupelně má staré dveře, jež obrousila, natřela a přivrtala na ně věšáky. Každou místnost ve svém domě doplnila o nějaký vlastnoručně vyrobený kousek.

Fošny čekaly na půdě

Původně Měrkovi plánovali dřevěné obložení použít do jiné místnosti nahoře v podkroví. Stará stáj, v níž zvažovali obývací pokoj, ale potřebovala upravit. Rozhodli se proto, že nejlepší a nejrychlejší bude, když dřevo použijí právě tam.

Stěny usedlosti jsou složené z cihel a opuky.Zdroj: Se souhlasem Moniky Měrkové

„Měli jsme své už vyschlé stromy, takže jsme je pokáceli a nechali kmeny na pile nařezat na fošny. Měla jsem je asi pět nebo šest let uskladněné na půdě, aby vyschly,“ vysvětluje Měrková.

Na původní zeď postavenou z cihel a opuky přidělali manželé dřevěný rošt z trámků 40 x 60 milimetrů, na který fošny namontovali.

„Máme jich poměrně hodně, takže nám to vyjde i na další místnost v patře. Všechen materiál už na to sice máme připravený, ale vrhli jsme se teď dolů. Vegetili jsme tam jen s betonovou podlahou a trčícími kameny ze zdi. Už jsme toho opravdu měli dost,“ říká Monika o tom, proč se pustili do přestavby.



Voňavý tvrdovosk

Aby se dřevo dalo dobře čistit, použila Monika Měrková na finální úpravu tvrdovosk. „Mám ho ráda, protože je na přírodní bázi, a dokonce i hezky voní. Udělal na tom dřevu takový sametový nádech. Původně jsem uvažovala, že bych to udělala kartáčované. Pak jsem si ale říkala, že by se tam zase prášilo. O opalovaní dřeva jsem vlastně ani neuvažovala, jelikož by celá místnost hodně ztmavla. Potřebuji, aby obývací pokoj byl co nejsvětlejší, protože je i tak hodně tmavý. Jsou v něm pouze malinká okénka,“ vysvětluje nadšená kutilka.

Na trámky přišroubovali dřevěné fošny.Zdroj: Se souhlasem Moniky Měrkové

Obložení nějaký vnitřní prostor přece jen ubralo. „Celkově si konstrukce obložení vzala asi 12 centimetrů. Z Anglie jsme si dovezli dřevěné plovoučky, které jsou opravdu dřevěné. Nejsou jako ty zdejší náhražky, které se prodávají v našich hobbymarketech. Použili jsme je mezi fošny a na ně dali perlinku,” uvádí Monika Měrková. „Ta tam zatím stále kouká. Musíme ji ještě naházet nějakou bílou hmotou, aby to vypadalo pěkně,“ dodává.

„Teď aktuálně řešíme radiátor. Musíme totiž vypustit kotel a je potřeba tam udělat kolínko, abychom otopné těleso předsadili před obložení. Takže jsme se na tom trošku zasekli. Věřím ale, že se to brzy dořeší a pohneme se dále,“ plánuje Monika Měrková.

„Kdybychom neměli své vlastní stromy, tak by to možná bylo drahé. Fošny jsou třicet centimetrů široké, některé i více. Nedovedu odhadnout, na kolik to vyšlo. Myslím si, že je to nejen zajímavé, ale pro nás to bylo i nejlevnější možné řešení. Navíc to působí rustikálním dojmem. Je to přece jenom stará usedlost, tak jsme chtěli zachovat přírodní ráz,“ dodává spokojená majitelka.

