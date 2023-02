Před provedením vodovodu a odpadu do obytného podkroví zhodnoťte stávající rozvody. Bez řádně provedené instalace zkrátka podkroví nepřipojíte na vodu ani topení. Ujistěte se, že tlak vody bude dostatečný a stálý. Pečlivé plánování vám může pomoci maximálně využít půdní prostor, aniž byste museli obětovat své pohodlí.

„Vycházet se musí ze stoupaček. Pokud chce někdo řešit patro nezávisle na stoupačkách, může narazit. Nejhůře řešitelné jsou odpady, proto už při plánování rekonstrukce nebo vestavby obytného podkroví uvažujte o tom, kudy povedou vodovod a odpad,“ říká Petr Fišer, místopředseda Cechu instalatérů ČR.

V rodinném domě vedou obvykle ze sklepa do přízemí a odtud je potom možné je prodloužit do patra. Rozvádět vodu a odpady po obytném patře je nákladné. Nejjednodušší je zkrátka umístit koupelnu nad koupelnu a toaletu nad toaletu.

„V rodinných domech by dnes měly všechny průměry sítí vyhovovat. Toaleta bývá připojena na průměr 110, což by mělo být dostatečné i pro druhou toaletu, případně vanu či sprchový kout,“ říká Petr Fišer.

Využitelné místo v podkroví:

2. Topení

Při úvaze o otopném systému je na místě zvážit, jestli je stávající kotel dostatečný. I když to s pomocí internetu zvládne i zdatnější kutil-matematik, je lepší tuto část přenechat projektantovi. Spočítá za vás tepelné ztráty domu a navrhne efektivní řešení. Pro jistotu se však připravte i na výměnu kotle.

„Není vždy nutné do všech místností umisťovat radiátory, ale záleží na konkrétním domě a na individuální dispozici. Lidé mohou potřebu vytápění řešit také kombinací různých zdrojů tepla. Ponechat stávající kotel a do půdních prostor použít například infrapanely,“ uvádí Fišer.

Provedení rozvodů je totiž finančně náročné. Budeme-li vycházet ze stejné kotelny a řešit pouze obytné podkroví, počítejte dnes zhruba se 150 tisíci korunami na 50 až 60 metrů čtverečních, a to za potrubí, radiátory i práci.

3. Elektřina

Je to vlastně jednoduché, uděláte ve zdi drážky, natáhnete kabel, vykroužíte otvor na instalační krabici a dáte tam zásuvku nebo vypínač. Natáhnout vodu a odpady svépomocí ještě jakžtakž jde, pouštět se do elektroinstalace je ale nerozum. „Při elektroinstalaci v podkroví je hlavní zvážit, v jakém stavu je základní napájecí soustava a kterou část norem už splnila. Norem a pravidel je obrovské množství a pro laika jsou dnes zcela nepřehledné,“ říká revizní technik Petr Šmidt.

Investoři podle něj mají představu, že natáhnout světlo nebo zásuvku je záležitostí kabelu, jističe a hlavně designového vypínače a krásného lustru. „Normy a pravidla zcela logicky sledují zajištění bezpečnosti. Proudový chránič už je dnes něčím, co lidé chápou a akceptují. Vnímají to ale spíše, jako něco obtěžujícího, co stavbu prodražuje. Neuvědomují si, že jim nebo jejich dětem může zachránit život,“ podotýká Petr Šmidt.

Technická dokumentace

I to nejjednodušší podkroví můžete využít ke skladování. Je totiž ideálním místem pro předměty, k nimž nepotřebujete pravidelný přístup, jako jsou sváteční dekorace, mimosezónní oblečení nebo dokumenty. Využití určitě najdete. Hlavní věcí, kterou byste měli zajistit, je pohodlný přístup do podkroví, přirozené osvětlení a větrání.

Se světlovody opatrně. Do obytného podkroví se příliš nehodí

Základní věcí je mít správnou a podrobnou technickou dokumentaci. Nejčastější problémy totiž vznikají tím, že buď sám klient, anebo jiné osoby neoprávněně zasahují do stavby a provádějí svévolné změny, které nejsou v souladu se stavebními dokumenty.