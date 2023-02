Pokojovka může zůstat poměrně dlouho ve stejném květináči se stejnou zeminou, ale to za předpokladu, že ji budete pravidelně hnojit. Když začne růst pomaleji a ztrácet zdravý vzhled, znamená to, že narostlé kořeny spotřebovaly již veškerou zeminu v květináči. A volá po přesazení.

Jednoleté rostliny s rychlým tempem růstu byste měli od předpěstování ze semen až do dosažení velikosti, ve které již mohou kvést, přesazovat do větších květináčů několikrát v průběhu několika měsíců.

Jak správně přesazovat pokojové rostliny

Větší pokojovky, které budou zdobit váš interiér po mnoho let, přesazujte až do dosažení požadované velikosti zpravidla jednou ročně. Až kytka doroste do své maximální velikosti, vyžaduje přesazování ještě méně častěji.

Je dobré vědět, že některým pokojovkám změny vůbec nesvědčí. Naopak jim mohou ublížit. Příkladem může být klívie, která má ráda stísněný kořenový prostor, bez nějž nevykvete. Také potosy, přesněji šplhavnice epipremnum a scindapsus si libují, když jsou prokořeněné kolem dokola a pořádně natěsno v květináči. Stejně jako třeba zamioculcas nebo tchýnin jazyk.

Ani rostliny z rodu hoya, především v minulosti v českých domácnostech mimořádně oblíbené voskovky, nepotřebují příliš často přesazovat. Lépe rostou a ochotněji kvetou natěsnané v malé prostoru také cibuloviny.

Přesazování směrujte do doby, kdy vaše pokojovka vchází do růstové fáze. Cyklus rostlin se vyznačuje klidovými a růstovými fázemi a je řízen teplotou a délkou působení denního světla. Téměř všechny rostliny mají rády přesazení na začátku růstového období, které ale může být u každé rostliny jiné. Březen je například ideální pro přesazování orchidejí.

1. Sledujte signály

Podle čeho poznáte, že musíte rostliny přesadit? Uvidíte, že kořeny vyrůstají ze země a jejich mladé špičky prorůstají do okrajů. U postranní vymezovací vrstvy objevíte kořeny hustě zplstnatělé nebo se na dně květináče vytváří jejich mohutná spirála.

Obvykle se tvrdí, zásadním okamžikem bude chvíle, kdy kořeny už prorůstají skrz drenážní otvor výsadbové nádoby. Nicméně nejde o úplně směrodatné znamení. Stává se totiž taky v případě, kdy zbývající kořeny rostliny ještě zcela nevyplnily výsadbovou nádobu. Po přesazení volá kytka, která se v květináči často převrhne, Poměr velikosti rostliny a nádoby už není vyhovující.

Rychlou změnu bydliště potřebují pokojovky, které chřadnou. Příčinou může být trvalé přemokření a uhnívání kořenů, hnilobný zápach půdy, stejně tak substrát, který zarůstá mechem nebo květináč, potažený povlakem z řas. Zasolenou půdu poznáte podle bílých usazenin na povrchu nebo na vnější stěně nádoby. Příčinou byla zálivka příliš tvrdou vodou nebo zasolení při nadměrném hnojení.

2. Připravte si nádobu a substrát

Při výběru květináčů se řiďte potřebami příslušné rostliny. U většiny nádob odpovídá přibližně průměr výšce, tento poměr vyhovuje velké skupině rostlin. Některé druhy potřebují do hloubky místo na své kořeny. Růže se například v mělkých miskách necítí dobře. Svědčí jí vysoké, úzké nádoby.

Zahradníci doporučují, aby kořeny rostliny byly v odstupu zhruba pět až deseti centimetrů od okraje nádoby. Hledejte proto takový květináč, v němž bude jen o něco málo větší než ten původní. Při prvním přesazení se můžete řídit pravidlem, že nová nádoba má mít ideálně o zhruba o tři centimetry větší obvod než ta, ve které jste rostlinu koupili.

Nádoba představuje překážku pro růst kořenů. Výběrem velikosti květináče můžete proto ovlivnit, do jaké velikosti vaše pokojovka doroste. Mladé rostlinky však rozhodně hned nestěhujte do obrovských nádob, začaly by vkládat sílu do tvorby svých kořenů.

Dávno pryč jsou doby, kdy se prodával pouze jeden typ univerzálního substrátu pro všechny zelené krásky. S rostoucí nabídkou všelijakých druhů rostla i poptávka po speciálních substrátech, aby se pokojovkám dařilo co nejlépe. Vlhkomilným rostlinám se bude dobře dařit v substrátu, který vodu nasaje a několik dní zadrží.

Suchomilným rostlinám naopak najděte takové, které vodu dobře propustí a rychle vyschnou. Rozdílné druhy rostlin tedy pochopitelně mají jiné nároky na kvalitu substrátu. Například orchideje potřebují substrát velmi vzdušný, dobře propustný a jeho komponenty se musejí pomalu rozkládat.

Kořeny musí mít zajištěn přístup světla a vzduchu. Kaktusy a rostliny sukulentního typu zase nesnášejí přemokření. Bude jim svědčit dobře propustný, vzdušný a lehký substrát. Smíchejte zeminu s hrubým pískem, perlitem a drobnými kamínky, a budou nadmíru spokojeny.

Rostliny z čeledi áronovité, kam patří většina vyhledávaných pokojovek s dominantními zelenými listy jakou je třeba monstera či filodendron, zase potěší substrát ze směsi rašeliny, písku, perlitu i kokosových slupek. Je dobře provzdušněný, dokáže však také částečně zadržet vodu.

Většina pokojových rostlin ocení, když jim do substrátu ještě přimícháte perlit. Tahle lehounká a velmi porézní zrna jsou z vulkanického skla, které se tepelně zpracuje. Lze je využít jak pro provzdušnění půdy, tak pro propustnost a snížení hmotnosti substrátu. Skvěle vaši kytku ochrání před zahníváním kořenů.

3. Pusťte se do práce

Nádobu i substrát máte přichystané, dejte se do přesazování. Není se čeho bát, když budete postupovat šetrně. Sevřete jeden nebo několik silných stonků rostliny mezi prsty, aby se vaše dlaň dotýkala substrátu ve květináči. U rostlin, které vytvářejí růžičky – jako například u africké fialky – nejprve opatrně zajeďte rukou pod rozprostřené listy, abyste se dostali k povrchu zeminy.

Zkuste pokojovku neustále a opatrně vytahovat z nádoby. Z kořenů, které vyrůstají zespodu z květináče, opatrně odrolte hlínu. U mimořádně tvrdošíjných exemplářů můžete opatrně poklepat nádobou o pracovní plochu.Pokud je zemina kolem kořenového balu velmi suchá, dejte ji na krátkou dobu do vodní lázně, aby se tekutina mohla vstřebat.

Až bude pokojovka venku z nádoby, odeberte část vrchního substrátu, jemně očistěte kořeny zespodu a ze všech stran. Chraňte je před poškozením, zbytky staré zeminy vadit nebudou. Nadto některé kytky, třeba kalatea, jsou na své kořeny mimořádně citlivé. Při přesazování s nimi proto zbytečně nehýbejte. Do dna nového květináče, je zbytečné připomínat odtokový otvor, uložte drenážní vrstvu keramzitu pro lepší odvodnění, kterou zasypete malým množstvím nového substrátu a usadíte na ni pokojovku. Mezilehlé prostory vyplňte substrátem a rostlinu mírně přitlačte.

Dbejte na to, aby rostlina dobře seděla v květináči a nemohla se vyviklat. Na závěr vydatně zalijte. A máte hotovo. Zbývá jen odpovědět na otázku, jak zvládnout přesazení fíkusu, který pořádně narostl. Pro ozdravení stačí zastřihnout přebývající kořeny, které se tlačí často spodkem květináče ven, odebrat jen zhruba třetinu horní vrstvy zeminy a nahradit ji novým substrátem. I tahle akce vám dá pořádně zabrat.

Množství a rychlost zálivky po přesazení záleží na tom, z jakých podmínek rostlina pocházela, než jste ji přesadili. Pokud byla vyschlá a snesla by zálivku i před tím, dopřejte ji. Pokud ale byla přemokřená, bude pokojovce líp v čerstvém substrátu bez zálivky, do kterého si sama může pomalu vstřebat přebytečnou vlhkost.

Množení pokojovek? Řízkování je snadné

Proč utrácet za nové pokojovky, když si ty nejmilejší můžete vypěstovat od kořínku sami? Správný čas na jejich množení přichází na jaře. Dny se prodlužují, sluníčko i za okny poskytuje víc světla, a vaše zelené krásky tak mají zase chuť a sílu růst. Za nejjednodušší metodu, která se hodí pro většinu rostlin s měkkými stonky, lze považovat řízkování.

Jak množit pokojovky - řízkování

„Existuje více způsobů. Můžete je dělat ze stonku, z listu i z kořene, každá rostlina ale vyžaduje jiný přístup,“ vysvětluje Lenka Hrubá, floristka Zahrady na niti. Do začátku se musíte obrnit se trpělivostí, protože některým rostlinám to opravdu trvá, než zakoření. Řízkování také nezaručuje vždycky úspěšnost. I tak je to ale jednoduchý způsob, jak si vypěstovat vlastní rostliny. Ostré a čisté nástroje jsou základ, připravte si proto dobrý nůž, žiletku nebo nůžky.

Ze stonku



U stonkových řízků je třeba získat takzvané „kolínko“, ze kterého list vyrůstá. Tímhle způsobem se můžete pustit do množení oblíbených fíkusů, monster i sukulentů. Najděte správnou část stonku a seřízněte ho. Ideální je odebírat řízek z vrcholu kytky, se třemi až čtyřmi listy. Stonek seřízněte pod kolínkem zhruba dva centimetry. Je dobré vědět, že právě tam rostoucí kolínko má potenciál jak k růstu nových kořenů, tak listů. Odstraňte spodní listy a umístěte řízek do vody nebo substrátu. Stát by v nich měl pouze holý stonek – navlhlé listy by totiž začaly brzy uhnívat.



Ujistěte se, že je ve vodě především kolínko, ze kterého vám následně budou vyrůstat kořeny. „Pokud sázíte rovnou do substrátu, vytvořte v něm malou jamku, do které stonek zasunete, substrát jemně přitlačte okolo a dbejte na to, aby byl dostatečně vlhký. Osobně s ním mám dobrou zkušenost u kořenění vánočních kaktusů, rhipsalisů či filodendronů,“ radí Lenka Hrubá. Řízky, kterým se nedaří zakořenit, protože ve vodě i substrátu uhnívají, zkuste zabalit do rašeliníku. Jde o mech s velmi dobrými absorpčními vlastnostmi, který ale musíte nejdřív namočit do vody, aby dobře navlhl.



Z listů



Možná se tomu budete divit, ale africká fialka, její příbuzná tořivka, tchýnin jazyk, oblíbená tlustice vejčitá, ta podle čínské astrologie přivolává do příbytku peníze, stejně jako begónie zakoření z listů. Stačí velkou zdravou mateční rostlinu pořádně zalít a po třiceti minutách se můžete dát do práce.



Odřízněte jeden zdravý list, zbavte ho řapíku a položte na krájecí prkénko. Místo, kde se řapík spojuje se samotným listem, vyřízněte špičkou nože, vypadá jako srdíčko většinou ve spodní části listu, a zbytek listu rozřežte na přibližně dvou centimetrové dílky. Každým dílkem musí od řezu probíhat alespoň jedna žilka. Kousky listů pak stačí zapíchnout žilkami do substrátu, zalít a nechat pod plastovým sáčkem zakořenit. Pak už jen stačí čekat, až listy zapustí kořeny. Nebojte se, osm týdnů, které si tenhle proces vyžádá, uteče rychle.



Z kořene nebo vzdušné odnože



Možná doma pěstujete pokojovky, které ze svého kořenového balu rovnou vypouští nové výhony. Mezi takové exempláře patří třeba oblíbená pilea, aloe vera a některé trvalky, zejména ty s dužnatými kořeny. Množení těchto zelených krásek bude nadmíru snadné. Stačí vyndat celou pokojovku z květináče a zahradnickými nůžkami nebo ostrým nožem oddělit novou rostlinku od staré.



Bude potřeba odrolit trošku substrátu, abyste správné místo našli. Pak už jen každou z nich do zvláštního květináče a máte hotovo. Hravě zvládnete množení zelence. Využijete jeho vzdušné odnože. Odstřihnete je, položíte spodní částí na substrát a budete jim dopřávat běžnou zálivku.

Chcete-li podpořit zakořeňování řízků a vůbec všech sazenic, sáhněte po stimulátoru růstu. Třeba lignohumát je organický roztok, který navíc zlepšuje odolnost rostlinek vůči škůdcům. Lepšímu zakořenění nové rostliny prospěje i vyšší vzdušná vlhkost a teplota.

Nic složité není třeba vymýšlet. Stačí, když řízek přiklopíte seříznutou PET lahví nebo zavařovačkou. Nezapomeňte kryt čas od času odklopit, aby se sazenice nezapařily a dostaly šanci si vylepšit skleníkovou kondici. Jakmile rostlina dostatečně prokoření, přesaďte ji do větší nádoby.