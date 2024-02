Dny se prodlužují a vaše pokojové rostliny, které přes zimu odpočívaly, se koncem února začínají probouzet a růst. A to je ten správný čas, kdy bude potřeba je přihnojit. Čím podpoříme růst pokojovek a kdy bychom měli hnojivo vynechat? Jak často pokojovky hnojit a podle čeho poznat, co jim ke spokojenosti a růstu chybí?

S příchodem jara je třeba zvýšit zálivku vašich pokojových rostlin a také začít s přihnojováním. | Foto: Shutterstock

Jak připravit organické hnojivo:

Odborník na zahradničení Larry Hodgson, který za svého života napsal 65 knih o zahradnictví, radil, že bychom se měli řídit pokyny rostliny, která si sama „řekne“, kdy nadešel čas hnojení. „Důležité je vždy přihnojovat mírně, v mnohem nižší dávce, než je doporučeno na etiketě produktu. Pro většinu rostlin pěstovaných doma postačí čtvrtina až osmina doporučené dávky. Koncept hnojiv typu „podpora růstu“, které obsahují velké množství minerálů a které mají stimulovat rychlejší obnovu, je marketingový trik používaný k prodeji většího množství hnojiv. Rostliny dávají přednost tomu, aby hnojivo přijímaly postupně, aby nebyly zaplaveny větším množstvím minerálů, než mohou v krátké době spotřebovat,“ vysvětlil Larry Hodgson na webu Pohodový zahradník.

Pokud se právě chystáte rostliny přesadit, protože už mají vyčerpanou zeminu a nevejdou se do květináče, nezapomeňte, že nový substrát je předhnojený na několik týdnů. Přesné informace najdete na obale daného substrátu. V tom případě s přihnojováním začněte, až se hnojivo ze zeminy vyčerpá.

Jaro – čas probouzení pokojovek

Jakmile pokojové rostliny začnou vykazovat známky obnoveného růstu, což bývá na přelomu února a března, je třeba dodat jim živiny, aby vás mohly těšit novými stonky, listy a květy.

Začněte pozvolna. Rostliny se na svůj aktivní růst teprve připravují, takže první aplikace hnojiva by měly být jen s poloviční dávkou, než je množství, doporučované na etiketě.

Větší množství živin budou rostliny potřebovat až k podpoře plného růstu nových listů a kořenů.

Pokojové rostliny v bytě skvěle fungují jako přírodní čističky vzduchu.Zdroj: Shutterstock

Kdy hnojit pokojovky

Hnojení je pro pokojové rostliny prospěšné během aktivního vegetačního období, kterým je jaro a léto. V tomto období aktivně využívají živiny pro růst nových listů, stonků a nakonec i květů a semen.

Od začátku podzimu a pak i po celou zimu, kdy je období vegetačního klidu, se pokojovky nepřihnojují vůbec. Od října se jejich růst velmi zpomalí a často úplně zastaví.

Nadbytečné živiny, které by v té době rostlina nedokázala vstřebat, by jí mohly způsobit skvrny na listech nebo spálit kořeny.

Pokojovky také nehnojte, pokud nejsou dostatečně zakořeněné nebo jsou nějak nemocné či napadené škůdci.



Jak často hnojit pokojové rostliny

„Pokud se vaše pokojové rostliny zdají zakrnělé nebo listy vykazují žluté nebo fialové odstíny, je pravděpodobné, že potřebují pořádnou dávku vyváženého hnojiva. I když samotné hnojivo nemusí stačit k oživení vašich rostlin, mělo by jim dát impuls na začátku vegetačního období,“ uvádí web University of New Hampshire.

Jak často pokojovky hnojit záleží na typu hnojiva, které zvolíte. V každé případě si vyberte produkt s vyváženým poměrem tří makroživin: dusíku (N), fosforu (P) a draslíku (K).

Tři základní typy hnojiva:

Kapalná hnojiva - aplikují se častěji, dvakrát týdně, při každém druhém zalévání. „V případě vodorozpustných nebo kapalných hnojiv je dobré rostlinu nejprve zalít a poté zalít směsí hnojiva a vody. To má za následek lepší a rovnoměrné vstřebávání živin,“ přidává tip časopis Plantify. Granulované produkty - používají se méně často, jednou za měsíc nebo dva. Pomalu se uvolňující hnojiva pro pokojové rostliny - rozkládají se pomalu a uvolňují své živiny v malých množstvích, po delší dobu. Jedna aplikace většiny těchto přípravků vydrží tři až čtyři měsíce.

Organická hnojiva

Pokud nechcete hnojivo na své pokojovky kupovat, můžete si doma připravit za pár korun hnojivo organické. Máme pro vás pár tipů.

Můžete si také pořídit vlastní vermikompostér, kde vám žížaly pomohou zpracovat všechny organické zbytky z kuchyně. Vznikne tak nejen kvalitní zemina pro vaše pokojovky, ale i velmi kvalitní hnojivo, kterému se říká „žížalí čaj“.

Kvasnicové hnojivo

Kvasnicové hnojivo s úspěchem používá například zahradnice Lenka Pospíšilová. „Není to vůbec nic složitého. Jednu kostku droždí rozdrobím do litru teplé vody, kvasnice v ní rozmíchám a poté nechám do druhého dne při pokojové teplotě kvasit. Směs potom ještě naředím čtyřmi litry vody a tím pádem získám pět litrů opravdu kvalitního hnojiva, které poté ještě dál naředím. Stačí tak jeden díl kvasnicového základu na 3 díly vody,“ prozradila Deníku svůj recept Lenka Pospíšilová.

Vzniklou směsí prý zalévá úplně všechny rostliny nejen doma, ale i na terase, klidně i několikrát do týdne.

Mrkvové hnojivo

Hnojivo na pokojovky si můžete připravit i z obyčejné mrkve. Fosfor, dusík, vápník, vitamín E, bor či draslík, které v sobě mrkev obsahuje, jsou pro růst a kvetení rostlin důležité. Recept na přípravu tohoto hnojiva přinesl iReceptář.

Jednu střední nebo větší mrkev rozkrájejte na kusy.

Vložte nakrájenou mrkev do mixéru, zalijte ji litrem vody a rozmixujte.

Slijte přes sítko, přičemž to, co zbylo v sítku, zlikvidujte.

Mrkvový roztok používejte dvakrát do měsíce jako hnojivo k pokojovkám.

Aby byl výsledný efekt dokonalý, je třeba mrkvovým roztokem přihnojovat pokojovky pravidelně alespoň po dobu tří měsíců.

Banánové hnojivo

Několik možností jak využít jako přírodní hnojivo banánové slupky, nabídl Deník. Slupky od banánů stačí dát do litrové lahve, zalít je teplou vodou a zašroubovat lahev. Nechte takto stát dva dny, pak roztok zřeďte vodou v poměru 1 : 1, a můžete použít. Variant je ale víc.

„Banánové slupky nakrájné na menší kousky nechte vysušit v troubě na plechu při teplotě 170 až 200 stupňů Celsia. Suché je rozdrťte a nasypejte ke stonkům rostlin. Poté je náležitě zalijte. Drť můžete i zahrabat do zeminy,“ poradil iReceptář.