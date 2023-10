Budíte se v noci a převalujte se ve spánku? Pak byste měli co nejdříve zjistit proč. Vždyť spánkem, který je nezbytný pro správné fungování našeho mozku i celého organismu, strávíme přibližně třetinu svého života. Možná je na vině špatně umístěná postel. Víte, na jakou stranu máte mít postel a kde má být hlava při spánku?

Zdravý, klidný a dostatečný spánek je základem proto, abyste mohli správně fungovat. Pokud se špatně vyspíte, nemůžete v práci podávat stoprocentní výkony a vaši mizernou náladu odnesou vaši nejbližší. Co tedy udělat pro kvalitní spánek? Pokud večer nemůžete usnout, v noci se převracíte ze strany na stranu a ráno máte pocit, jako byste skoro nespali, je třeba najít příčinu. Důvodem, proč se vám nespí dobře, může být špatné umístění vaší postele. Zkuste ji posunout, otočit nebo přemístit a uvidíte, jestli dojde ke zlepšení. Správné místo pro postel musí být takové, abyste se tam cítili co nejpohodlněji.

Jak má ideálně vypadat ložnice:

Ve většině ložnic je postel největším a nejdůležitějším kusem nábytku. Možností, jak ji umístit bývá více. Záleží samozřejmě i na velikosti a proporcích ložnice. Podívejme se na některé z možností a také na to, čemu bychom se při umístění postele v ložnici měli vyhnout.

Spánek a světové strany

Podle učení feng-šuej je orientace hlavy v posteli jedním z faktorů, který se podílí na kvalitě spánku nebo rekonvalescenci, pokud jste nemocní. Jak tedy umístit postel v ložnici s ohledem na světové strany?

Nejvhodnější je umístění na sever, západ, jihovýchod a východ.

„Sever podporuje klid a může pomoci s nespavostí starším osobám. Spánkem na jihovýchodní straně podpoříte dobrou komunikaci, tvořivost, aktivní život a růst. Severozápad je ideální pro dlouhý a hluboký spánek. Západní strana je pro spánek dobrá, navíc údajně pomáhá ke zlepšení finančních příjmů. Na druhou stranu však podporuje lenost,“ uvádí web výrobce ortopedických matrací a postelí Materasso.

„Východ podporuje profesní růst a optimismus. Naopak se vyhněte posteli, kde byste měli hlavu otočenou na severovýchod. Můžete si přinést neklidné spaní a noční můry. Jižní strana podporuje vášeň, ale není vhodná pro regeneraci během spánku a moc byste se pak nevyspali. Obdobně se vyhýbejte také jihozápadu, protože tato strana může způsobit ztrátu životní rovnováhy,“ radí dále web Materasso.

Středová postel

Umístění čela postele doprostřed hlavní, nejdelší stěny ložnice, bývá nejčastější a nejoblíbenější volbou. Postel se tak stává ústředním bodem v místnosti.

„Výhodou je, že můžete mít noční stolky na obou stranách postele a máte možnost mít lampu na čtení. Znamená to ale také, že zbytek místnosti je pravděpodobně o něco méně funkční,“ upozorňuje web zabývající se interiéry A Cottage in the City, že nemusí jít o nejpraktičtější volbu. Potřebujete mít prostor na chůzi kolem postele a také místo na skříň nebo komodu.

Plovoucí postel

Postel postavená uprostřed místnosti, která se nedotýká žádné stěny, potřebuje prostor a tedy velkou ložnici. Určitě usnadňuje vstávání a také se lépe stele.

Na druhou stranu je takovým ostrůvkem, který působí neukotveně a může vyvolávat pocit nejistoty nebo nestability. Pomoci tomu můžete vhodným kobercem.

Ložnice podle feng-šuej:

„Pamatujte také na postavení postele vzhledem ke dveřím a oknu. Postel by neměla být v přímé linii s dveřmi a neměla by být ani přímo pod oknem,“ upozorňuje web Materasso.

Rohová postel

Umístění postele čelem a jednou stranou postele ke stěně je řešením v ložnicích, kde není tolik místa a musíte brát ohled i na okno, skříně nebo radiátor. Variantou může být umístění postele pod úhlem k rohu, aby byla přístupná z obou stran. Znamená to ale, že nebude možné využít prostor mezi rohem a čelem postele. Kolem postele by mělo být vždy dostatek volného prostoru a to v tomto případě není snadné dodržet.

Postel pod oknem

Umístění postele pod okno vypadá sice možná při vstupu do ložnice hezky, ale pro klidný spánek není ideálním řešením. Průvan zejména v chladných nocích i sluníčko, svítící přímo do postele, může být nepříjemný problém. Pomoci sice mohou zatažené závěsy, ty vás ale zase připraví o hezký výhled z okna.

Postel proti dveřím

Pokud vaše postel stojí přímo proti dveřím, může to být příčina vašich problémů se spaním. „Umístění postele v jedné linii s dveřmi zve do vašeho pokoje špatnou energii. Umístění postele diagonálně od dveří je ale v pořádku. V ideálním případě byste podle učení feng-šuej měli vidět své dveře z postele, ale neměli byste být v přímé linii s nimi,“ vysvětluje web Materasso.

Abyste se během spánku cítili klidní a v bezpečí, měla by být postel ukotvená čelem ke zdi. Spaní s nohama proti dveřím, nazývané „poloha v rakvi“, podle čínského učení feng-šuej zkracuje život. Je to nepřirozené i z podvědomého pocitu, že by jimi v noci mohl někdo vstoupit a ohrozit vaše bezpečí. Podobně může na někoho působit stísněně a nepříjemně spaní s nohama proti oknu. Ideálně byste měli z postele vidět dveře i okno najednou.



Nejen špatně umístěná postel

Harmonii ve vaší ložnici mohou narušit i věci pod postelí. Ideální by samozřejmě bylo, kdybyste volný prostor měli nejen kolem postele, ale i pod ní. Pokud ale doma bojujete s nedostatkem místa, úložný prostor pod postelí je pro vás nezbytný. Dbejte ale na to, aby byly věci srovnané a uspořádané, protože pořádek a čistota jsou pro harmonii v ložnici tím nejdůležitějším.

Problémem ale nemusí být jen špatně umístěná postel, ale i její kvalita včetně matrace. Spát každou noc na rozkládací pohovce, která by měla být jen dočasným řešením, spánku rozhodně neprospívá.

Důležité je i umístění ložnice. Pokud je její okno orientované na nejrušnější ulici ve městě nebo slyšíte za hlavou splachování toalety a noční sprchování sousedů, kteří mají na druhé straně stěny vaší ložnice koupelnu, na klidný a nerušený spánek můžete rovnou zapomenout.

Problémem špatného spaní ale mohou být i geopatogenní zóny pod vaší postelí a tedy vaše reakce na magnetické pole Země. Kam postel v tomto případě přesunout vám poradí nejlépe psychotronik. Napoví ale i chování vašich mazlíčků. Zatímco kočky spí spokojeně prakticky všude, psi v geopatogenních zónách nespí nikdy.

A myslete ještě na jedno důležité pravidlo, pokud chcete usínat bez počítání oveček a vstávat odpočinutí a nabití energií. Ložnice není pracovna ani tělocvična, takže by v ní neměly mít místo počítače, televize, mobily ani jiné rušivé vymoženosti civilizace.

