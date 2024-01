Mrazák je velký pomocník, který nám pomůže uchovat potraviny na dlouhou dobu. Přesto je řada takových potravin, které po zamrazení mohou být nejen méně chutné, ale i nebezpečné a jedovaté. Mnozí lidé to ale netuší a aby předešli plýtvání s jídlem, do mrazáku je dávají. Jaké potraviny tedy do mražáku spíš nedávat? A jaké tam rozhodně nepatří?

Mrazák je velký pomocník, který nám pomůže uchovat potraviny na dlouhou dobu. | Foto: Shutterstock

Zmrazit můžeme prakticky každé jídlo. Ale abychom potom byli s jeho kvalitou spokojení i po rozmrazení a pochutnali jsme si na něm, to už je něco úplně jiného. Zvykli jsme si šetřit čas děláním velkých nákupů a část z nich ukládat do mrazáku. Patří sem nejen zmrzlina nebo zmrazené polotovary, které jsme koupili. Zmrazení je snadný způsob, jak prodloužit trvanlivost potravin, zabránit jejich plýtvání a ušetřit čas. U syrového masa to funguje skvěle, ale třeba u majonézy nebo hlávkového salátu už byste měli problém.

Výborně se ale hodí na zmrazení hotových jídel, která jsme sami uvařili. Až nebudeme mít čas nebo možnost vařit, stačí sáhnout do mrazáku a za chvíli je oběd hotový. Co tedy dávat do mrazáku a co ne?

Vejce

Čerstvá vejce ve skořápce do mrazáku rozhodně nedávejte. Rozpínavostí tekutiny během mražení by popraskala a došlo by ke kontaminaci bakteriemi. Pokud zamrazíte vejce natvrdo, rozhodně si na něm po rozmrazení už nepochutnáte, bude velmi tuhé.

„Jediným způsobem, jak vajíčka uchovat v mrazáku, je předem je rozklepnout, lehce rozšlehat, aby se smísil bílek se žloutkem, nechat chvilku odstát, aby vyprchal vzduch, a směs nalít do formiček na led. Samozřejmostí po rozmrazení je tepelná úprava,” radí web iReceptář.

Zelenina a ovoce

Syrová zelenina a ovoce, které obsahují velké množství vody, se k mražení nehodí, protože z nich po rozmrazení budete mít jen kašovitou hmotu bez chuti. Patří sem například okurky, cukety, rajčata nebo meloun. Nehodí se zamrazovat ani jablka nebo citrusy. Zamrazit je ale můžete zpracované ve formě pyré nebo blanšírované.

Ne všechny potraviny patří do mrazáku.Zdroj: Shutterstock

Do mrazáku nepatří ani syrové brambory. Pokud ale budou ve formě tepelně upraveného pokrmu, jako bramborový knedlík, placky nebo kaše, zmrazení jim nijak neublíží.

Zmrazování čerstvé zeleniny

Jak správně postupovat při zmrazování čerstvé zeleniny, radí Web Safe Food , zaměřený na bezpečné skladování potravin.

Hrst zeleniny vařte najednou po dobu 30 sekund v hrnci s vroucí vodou. Tím zabráníte hnědnutí při zmrazení.

Naberte zeleninu do misky s hodně ledovou vodou – tomu se říká blanšírování.

Po vychladnutí zeleninu sceďte a rozložte na plech, vyložený kuchyňským papírem.

Zmrazte ji na tácu a poté ji přendejte do mrazícího sáčku a uložte do mrazáku.

Zmrazenou zeleninu později vařte v hrnci s vroucí vodou a nevařte ji v páře, protože má tendenci se rozmočit.

Houby

Také čerstvé houby, které jste přinesli z lesa, rozhodně do mrazáku celé ani pokrájené nedávejte. V houbách se totiž nacházejí enzymy, které se houby snaží rozložit, a jejich činnost zastaví až zmrazení zhruba na -20 °C, což ovšem trvá několik hodin.

„Během tohoto rozkladu se neustále uvolňují mykotoxiny, tedy nebezpečné škodliviny, které lidskému organismu jednoznačně neprospívají,“ varoval v iReceptáři mykolog a zároveň odborník na chemii Jiří Baier s tím, že konzumací takto upravených hub bychom neprospěli zejména citlivé slinivce břišní. Pokud ale houby alespoň 5 minut podusíte, můžete je zamrazit a později po patřičné úpravě jíst už bez obav.

Mléko a mléčné výrobky

Bez problémů můžete zamrazit máslo, které má vysoký obsah tuku, a také tvrdé sýry. Mléko je nevhodné mrazit, protože by změnilo svoji konzistenci i chuť. Tuková vrstva by se oddělila a zhrudkovatěla a chuť by zhořkla. Také jogurty, smetana nebo měkké sýry jako je ricotta by vám po rozmrazení rozhodně nechutnaly.



Zbytky od oběda

Zbyly vám uvařené těstoviny? I když je dost lidí zamrazuje, není to rozhodně ideální způsob. Množství vody, které těstoviny během vaření nasáknou, způsobí při rozmrazení změnu konzistence i chuti. Je proto lepší si vždy během pár minut uvařit čerstvé, než jíst nevábnou přílohu.

Klasickou omáčku, jako je například oblíbená rajská, můžete zamrazit bez problémů. Horší už je to s omáčkami, které obsahují různá zahušťovadla nebo jsou dochucované hořčicí, majonézou a podobně. Ty do mrazáku určitě nepatří a po rozmrazení byste na ně chuť neměli.

I když to s množstvím smažených řízků přeženete, do mrazáku je na horší časy neukládejte. Maso upravené smažením by totiž zhořklo.

Tekutiny

Do mrazáku nikdy neukládejte nápoje ve skle. Maximálně na pár minut. Limonáda, na kterou jste zapomněli, by vás totiž mohla nemile překvapit explozí, až se obsah mražením roztáhne. Totéž platí na nápoje v plechovkách, ale třeba i na polévku, kterou byste dali do mrazáku v zavařovací sklenici.

Opětovné zmrazení masa

Maso, které už jste jednou rozmrazili, uvařte nebo upečte, ale rozhodně není dobré ho zamrazovat podruhé. „Druhým mražením maso pozbývá nejen kvality, ale také dáte možnost šíření bakterií jako jsou salmonela, E. Coli, Listeria monocytogenes a další,“ varuje iReceptář. Ani následná tepelná úprava masa by bakterie nemusela zlikvidovat a zažívací potíže by za to určitě nestály.

Potraviny musí být v mrazáku pořádně zabalené.Zdroj: Shutterstock

Web Safe Food, zaměřený na bezpečné skladování potravin, přinesl některé zajímavé tipy, jak co nejlépe používat mrazák.

Jak používat mrazák:

Potraviny před zmrazením ochlaďte. Zmrazování horkých potravin zvýší teplotu v mrazničce a může způsobit, že se jiné potraviny začnou rozmrazovat. Rozdělení jídla na menší části může urychlit proces chlazení. Potraviny řádně zabalte nebo je vložte do uzavřených nádob. Pokud potraviny neuzavřete, mohou se „spálit mrazem“. To znamená, že voda uniká z potravin a přesouvá se do nejchladnější části mrazničky, takže vaše potraviny jsou dehydrované. Zmrazujte potraviny v porcích s reálnou velikostí. Nechcete rozmrazovat guláš dostatečně velký, abyste nasytili osm lidí, když krmíte pouze tříčlennou rodinu. Označte vše, co zmrazíte. Pokud potraviny nebo složky jasně neoznačíte, nebudete si pamatovat, co to je, natož kdy jste je zmrazili. Použijte modrou značku na syrová jídla a červenou značku na vařená jídla. Vždy přidejte datum, kdy bylo zmrazeno. Zkontrolujte datum spotřeby. Nezmrazujte žádné potraviny po jejich „datu použitelnosti“, protože jejich konzumace nebude bezpečná. Nedovolte, aby se tvořil led. Ledový mrazák je neefektivní, proto ho nezapomeňte včas odmrazit. Zmrazení nezabije bakterie. Pokud si nejste jisti, jak dlouho bylo něco zmrazeno, nebo se vám po rozmrazení něco nezdá, neriskujte.

Rozmrazování potravin

Existují tři bezpečné způsoby rozmrazování potravin: v lednici, ve studené vodě nebo v mikrovlnné troubě. Nejlepší je naplánovat si pomalé a bezpečné rozmrazování přes noc v lednici. Pro rychlejší rozmrazování vložte potraviny do nepropustného plastového sáčku a ponořte je do studené vody.

Nezapomeňte si na krabicích a sáčcích v mrazáku označit, jaké plody a kdy jste zde uložili. Ovoce a zelenina tu zpravidla vydrží nejvýš rok.Zdroj: Shutterstock.com

„Pozor ale, pokud sáček prosakuje, mohou se do jídla dostat bakterie ze vzduchu nebo okolního prostředí. Tkáně také mohou absorbovat vodu jako houba, což má za následek vodnatý produkt. Vodu vyměňujte každých 30 minut a kontrolujte, že zůstává studená. Po rozmrazení ihned vařte,“ radí web Food Safety and Inspection, zaměřený na bezpečnost potravin.

Když rozmrazujete jídlo v mikrovlnné troubě, naplánujte si jeho vaření ihned po rozmrazení, protože některé části jídla se mohou během mikrovlnného ohřevu zahřát a začít se vařit.