Půdovky použila k podložení oken při výměně. Jednoho dne se ale Monice Měrkové zalíbily natolik, že našly uplatnění jako parapety. Jsou krásné, levné a odolné.

Staré půdovky mají své kouzlo | Foto: se svolením Moniky Měrkové

V ČLÁNKU SE DOČTETE:

* Usedlost si zvelebují svépomocí

* Půdovky místo dřevěných fošen

* Staré věci mají duši

Když se vrátili s manželem po roce práce v Anglii do rodných Čech, pořídili si starou usedlost. „Jsou to dva domy do půdorysu L a dnes musím přiznat, že to bylo skutečně velké sousto,“ říká Monika Měrková z Libereckého kraje.

U domů mají navíc ještě stodolu, a tak rekonstrukce byla a ještě bude náročná, ale nelitují. Usedlost mezi Lindavou a Cvikovem tehdy kupovali, protože chtěli mít klid a soukromí.

Usedlost si zvelebují svépomocí

„Děláme si to všechno sami. Už jsme tady měli několik řemeslníků a byla to katastrofa. Zatím máme renovované dva pokoje a koupelnu, ale jinak je vše jako na staveništi. Je tady opravdu šílený nepořádek. Snažím se to pomalinku nějak uklízet a zabydlovat. Teď jsme se vrhli na obývací pokoj, ale jde to pomaleji, než jsme si mysleli. Všechno dnes stojí strašně moc peněz,“ vysvětluje žena.

Kutil z Moravy postavil osvětlenou kašnu z tvarovek. Hoví si v ní i krokodýl

Monika Měrková se vyučila ve sklářské škole, ale říká o sobě, že je kutilem samoukem. „Muž mi koupil nějaké nářadí, a já si tady brousím a renovuji staré skříně nebo pomáhám při rekonstrukci. Mám radost z toho, když koupím nějaký starší kousek, zrenovuju ho a už vím, kam patří,“ poukazuje na svoji zálibu.

Krásné půdovky místo dřevěných fošen

Jednoho dne našla na internetovém bazaru půdovky. Staré ručně dělané cihly se jí zalíbily natolik, že z nich chtěla mít dlažbu. Měnili ale tehdy zrovna okna, a tak je použila k podložení místo klasických dřevěných nebo plastových kolíčků.

„Když jsem brousila starou dřevěnou podlahu, tak jsem se podívala do okna a najednou mě to napadlo. Proč bychom půdovky nemohli použít i jako parapety. I když tam byly jen tak halabala, tak to vypadalo moc pěkně,“ vysvětluje a dodává: „Nanosila jsem jich tam více, rozložila je a vyskládala. A bylo jasno. Chlapovi jsem jen oznámila, že tam zkrátka budou místo dřevěného parapetu, který jsme tam původně chtěli udělali z nějakých fošen.“



Nahrává se anketa …

Půdovky přilepili obyčejným lepidlem a poté přemýšleli nad spárováním. Monika chtěla bílé spáry, proto na části parapetu vyzkoušela, jak to bude vypadat. Moc se jí to ale nelíbilo. „Vždycky dostanu nějaký nápad a můj muž je ze mě šílený. Nakonec jsme vzali obyčejnou tmavější spárovačku za 120 korun. Teď to teprve vypadá, jak má,“ usmívá se.

Staré věci mají duši

„Staré půdovky mají své kouzlo. Když jsem je tehdy viděla, koupila jsem rovnou tři palety. Za všechny jsem zaplatila 3500 korun. Jeden kus obvykle stojí od 3 do 5 korun. Těchto bylo dostatek a navíc to bylo blízko k nám. Jsem ráda, že jsem vybrala ty červené, protože se dají pořídit i šedivé. Ty se mi ale tak moc nelíbí,“ sděluje kutilka.

Pařez vypadal smutně, tak z něj udělal domeček pro trpaslíky. V noci i svítí

Parapety z půdovek má zatím jen na několika oknech a u francouzských dveří.

„Budu ale určitě pokračovat, protože mě nejen to nesmírně baví, ale každý kousíček nás přibližuje k našemu cíli. Myslím si taky, že půdovky vydrží déle než dřevo. Každý, komu jsem je ukazovala se na mě díval jako na blázna, ale je to nejen levné, ale taky praktické. Mám ráda kombinaci kamene a dřeva. V tomto duchu bychom chtěli udělat celou naši renovaci. Mám ráda starší věci, mají duši, jsou kvalitní a krásné,“ uzavírá Monika Měrková.

Facebook Deník Styl je tu pro každéhoZdroj: Deník/Denisa Lottmannová