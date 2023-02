„Nevhodné umístění nebo špatná velikost vyžadují další stavební úpravy. Když je například okno větší než rozteč krokví, je potřeba krokve vyřezat, a to už je zásah do samotné konstrukce,“ říká Martin Maršík, člen představenstva Cechu klempířů, pokrývačů a tesařů České republiky. Hlavní slovo by tak měl mít projektant nebo výrobce střešních oken. Vědí totiž, kam okno umístit, jak by mělo být vysoko i jaké zvolit zasklení či akustické parametry.

„Střešní okna v rovině střechy jsou velmi efektivní, co se týče úrovně osvětlení, ale pokud na ně sněží a prší, mohou se vyskytnout nečekané problémy. U běžných dřevěných střešních oken musíme počítat životnost okolo 15 až 20 let. Ceny střešních oken se obtížně srovnávají, protože záleží na kvalitě materiálu i montáži. Každý zkrátka očekává něco jiného,“ uvádí Maršík.

Využití vikýře či světlovodu

Pro přivedení světla můžete ale použít také vikýř nebo světlovod. Nejenže vikýře zvětší obytnou plochu, ale jsou také odolnější proti povětrnostním podmínkám. Na druhé straně jsou konstrukčně komplikovanější i dražší. Světlovody okna nenahrazují, nejsou totiž průhledné. Navíc nejdou aplikovat na krátkou vzdálenost a výrobce vždy udává, jaká je minimální délka tubusu, aby uvnitř nedocházelo ke kondenzaci.

„Montáže vikýře i světlovodu do stávající střechy s sebou samozřejmě přináší problémy. U novostaveb je vše mnohem jednodušší. Světlovody nejsou na trhu příliš dlouho, ale ze zkušenosti vím, že jsou vítaným prvkem. Nezaznamenal jsem, že by někdo řekl, že mu světlovod nefunguje,“ dodává Maršík.

Pokud hledáte zlepšení účinnosti izolace anebo možnost, jak ochránit podkroví před zahříváním, podívejte se po doplňcích oken, jako jsou zatemňovací rolety či okenice. Vykouzlíte s nimi komfortnější prostředí a zároveň snížíte účty za energie.

- Střešní okna se montují do střechy s úhlem sklonu větším než 15 stupňů. Střešní okno může být obyčejné, ale také balkonové.



- Vikýřová okna jsou dražší na instalaci a propouštějí méně světla. Umožní vám ale lépe využít plochu podkroví.



- Světlíky jsou okna do plochých střech. Přivádějí přirozené světlo do patra pod střechou a používají se na střechách s malým sklonem.



- Světlovody neboli světelné tunely umožňují vést sluneční paprsky přes prostor nezatepleného podkroví. Do obytného podkroví ale nejsou vhodné.