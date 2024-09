Jan Metlička z jihočeského Písku měl na zahradě nepříliš vzhledný přístřešek, ve kterém býval původně zaparkovaný karavan.

„Přístřešek měl jen střechu a byl otevřený ze všech stran. Když jsem karavan přemístil, začal jsem v tom prostoru skladovat dřevo. Vypadalo to opravdu strašně. Cirkulárka, špalky a hromady dřeva rozprostřené po celé zahradě. To se mi prostě nelíbilo,“ popisuje kutil. A tak se pustil do úpravy.

Konstrukce je z latí

Jan Metlička si sám navrhl a postavil konstrukci z latí. „Zabetonoval jsem patky, vzal latě 6 krát 4 centimetry, rozřezal je na pile na polovinu a postavil jsem z nich konstrukci. Člověk si zkrátka vždy poradí,“ říká se skromností v hlase zručný muž.

Řezání latí na menší rozměry dodalo konstrukci estetičtější vzhled. „Dneska lidé latě používají klidně i v interiéru nebo na fasády,“ poznamenává Jan Metlička.



Šikula vyrobil i dveře

Jednou z největších výzev prý bylo vytvoření dveří pro nový sklad. Kutil totiž chtěl, aby byly nejen funkční, ale i estetické. „Nejtěžší bylo zajistit, aby se dvířka nekroutila a snadno se otevírala. Křídlo má asi 150 centimetrů a má tendenci se svěšovat,“ vysvětluje Jan Metlička.

Dveře tedy vyztužil lankem. „Použil jsem šponovák, kterým můžu dveře kdykoliv napnout. Na straně pantů se to pak nikdy nesvěsí,“ dodává kutil.

Původně plánoval použít jen dva panty. Nakonec se však rozhodl přidat i třetí. „Když jsem se za to trošku pověsil, ohnul jsem je. Dva by neměly šanci dveře udržet,“ vysvětluje Jan Metlička.

Kdyby měl více času, vyrobil by si panty prý sám. „Koupil bych si pěknou pásovinu. Sice bych ji asi nedokázal zatočit, ale navařil bych tam nějakou silnostěnnou trubku. No, nemusím se ale pouštět do všeho, že?“ směje se při pokládání řečnické otázky kutil.

close info Zdroj: Se svolením Jana Metličky zoom_in Křídlo má asi 150 centimetrů a má tendenci se svěšovat. Jan Metlička jej tedy vyztužil lankem.

Místo lakování zvolil patinu

„Do přístřešku jsem dal asi 3000 vrutů. Je to neuvěřitelné, ale opravdu to tam padlo,“ směje se Jan Metlička.

Dřevo nechal syrové, aby získalo přirozenou patinu. „Mně se líbí, když dřevo trošku zešedne. Je to dnes moderní, i když někteří lidé se tomu snaží vyhnout. Podle mě je to ale nesmysl,“ myslí si kutil.

„Když si dřevěnou fasádu natřete několika vrstvami laku, musíte to neustále obnovovat. Není to zrovna levné a už vůbec to není bezúdržbové,“ dodává Jan Metlička s tím, že dřevo má zkrátka pracovat.

V případě přístřešku by bylo potřeba pečovat o celkem 11 metrů čtverečních fasády. „Čelní strana má na délku 7,5 metru. Když jsem dodělal i tu štítovou, bylo to už oněch jedenáct metrů,“ počítá kutil, který na zadní stranu přístřešku použil střešní fólii.

Paráda za 6 tisíc

Přeměna přístřešku zabrala Janu Metličkovi prodloužený víkend. Nejvíce času mu prý zabralo vytvoření konstrukce pro dvířka. „Začal jsem v pátek a v neděli bylo hotovo. Celkem to vyšlo na necelé tři dny práce,“ vzpomíná zručný muž.

Náklady na materiál, včetně latí, pantů a šroubů, se vyšplhaly na zhruba 6000 korun. „Kdybych to ještě natíral, bylo by to mnohem dražší,“ podotýká Jan Metlička.

close info Zdroj: Se svolením Jana Metličky zoom_in Náklady na materiál, včetně latí, pantů a šroubů, se vyšplhaly na zhruba 6000 korun.

I bez nátěru je však výsledek hezký. „Když se na to dívám přes celou zahradu, která má na délku 65 metrů, jsem spokojený. Z dálky je to pecka, ale ani zblízka to není špatné,“ hodnotí Jan Metlička skromně svůj výtvor.

Přiznává však, že ho zajímá, jestli vydrží střešní fólie, kterou použil na zadní stranu. „Někteří lidé mi říkali, že nezvládne UV záření. Pokud by se tak stalo, holt tam dám něco jiného. Zatím to drží dobře,“ říká s nadějí kutil.

