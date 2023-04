Začít, nebo vyčkat? Podobnou otázku si klade spousta lidí, kteří chtějí stavět vlastní rodinný dům. Váhání se nelze divit. Rozbouřené ceny energií a stavebních materiálů se po loňsku částečně uklidnily. Vysoké však jsou pořád stejně jako hypotéky.

Stavba domů na okraji Mostu poblíž Vtelna a Benediktu | Foto: Deník/Martin Vokurka

Ceny stavebních pozemků a materiálů by snad mohly v horizontu příštích let klesnout, a zlevnit tak výstavbu. Jenže spoléhat na pokles cen nelze. Pokud se chcete nyní pustit do budování nového domova, rozumně zvažte, jestli finanční nároky unesete. Při přípravě projektu nehledejte krátkodeché úspory, ale kvalitní řešení a materiály, které přinesou dlouhodobý úsporný provoz.

Pět nejčastějších chyb při stavbě, nebo rekonstrukci domu:

Zdroj: Youtube

Podle dostupných statistických údajů budete na výstavbu rodinného domu potřebovat v průměru částku mezi třemi až čtyřmi miliony korun. Tyto náklady zahrnují nejen samotnou výstavbu, ale také přípravné práce, včetně nákladů na projekt a stavební řízení.

Stavební povolení už za třicet dní

Dobrou zprávou je, že od července příštího roku byste měli získat stavební povolení už za třicet dní. Novela stavebního zákona, která na konci března prošla Poslaneckou sněmovnou, slibuje rychlé, jednoduché a transparentní stavební řízení pod zásadou „jeden úřad, jedno řízení, jedno razítko“.

Než začnete přemýšlet nad ideální podobu nového domova a hledat vhodný pozemek, udělejte se pořádek v rodinném rozpočtu. Je třeba, abyste věděli, s jakými předpokládanými příjmy a výdaji budete moci počítat během stavění. Vaše současné provozní náklady by měly činit maximálně třetinu vašich výdajů.

Když zjistíte, že jsou vyšší, zvažte, kde hledat v rodinném rozpočtu úspory. Zjistěte si, na jakou hypotéku či úvěr dosáhnete. Jednoduchou představu o její možné výši si uděláte pomocí kalkulačky na webových stránkách bank a dalších finančních institucí. Hodit se vám bude přehled o rodinném rozpočtu. Přesnější kalkulaci si ale budete muset udělat ve spolupráci s poradcem zvolené banky.

Nezapomeňte na finanční rezervu

V době zahájení stavby byste měli mít k dispozici alespoň polovinu z celkového rozpočtu. Nezapomeňte na finanční rezervu, která vás zachrání, když se objeví mimořádné výdaje.

Do výdajové položky musíte zahrnout nejen cenu stavebního materiálu a prací, ale také cenu projektu, legislativní poplatky, přípojky energie, pozemkové úpravy před stavbou, úpravu terénu po dokončení stavby a samozřejmě interiérové úpravy.

Zásadní vliv na náklady, a to jak v okamžiku výstavby, tak i během následného provozu, bude mít tvar domuZdroj: Deník/Luboš Hájek

Před zahájením stavby energeticky úsporného rodinného domu budete samozřejmě potřebovat dobrý projekt. Obvykle platí, že na kvalitní projektovou dokumentaci vynaložíte pět až deset procent z ceny stavby. Projektant je obvykle schopný udělat reálný odhad nákladů podle tabulkových cen.

„Pro udržení nízkých realizačních nákladů je naprosto klíčové zvolit optimální velikost, vhodný konstrukční systém, ale i správnou orientaci domu a termínově a cenově dostupnou skladbu materiálů konstrukčních, fasádních, ale následně také interiérových,“ vysvětluje hlavní projektant Petr Reksoprodjo ze stavební a projekční společnosti Reproject.

Není vůbec od věci přizvat vašeho architekta nebo projektanta už na prohlídku vytipované stavební parcely. Čím větší pozemek, tím vyšší nejen pořizovací cena, ale také náklady na práce spojené s jeho úpravou a následnou údržbou. Pořízením menšího pozemku můžete ušetřit několik set tisíc.

Nešetřete na kvalitě materiálů

Zásadní vliv na náklady, a to jak v okamžiku výstavby, tak i během následného provozu, bude mít tvar domu. Nejlepší volbou je v tomto ohledu jednoduchý a kompaktní blok na čtvercovém nebo obdélníkovém půdorysu, doplněný sedlovou střechou. Jednoduchou konstrukci mnohem snadněji lze izolovat, což je velmi důležité s ohledem na tepelné ztráty.

Přibližně jedna třetina nákladů při vytápění domu se ztrácí stěnami a střešními konstrukcemi. Izolace je proto vhodným krokem k dosažení energeticky úsporného bydlení, protože izolace působí jako bariéra pro tepelné ztráty i nechtěné tepelné zisky, zejména ve stropech, stěnách a podlahách. Šetřit byste proto rozhodně neměli na kvalitě materiálů.

Odborníci zastávají názor, že co se dá snadno vyjmout a nahradit, může se dodělat později, kvalitní základy domu už ale jen tak nenahradíte. Při budování energeticky úsporného bydlení vám budou pomáhat stále dokonalejší výrobky. Izolace například mohou být ukryté v dutých cihlách, vyplněných tepelným izolantem.

Bouřlivým vývojem prošla okna i dveře, HS portály o rozměrech vrat do garáže nabízejí vlastnosti, které vyhovují i pasivním domům. Efektivním pomocníkem při úsporném provozu bude tepelné čerpadlo, propojené s rekuperačním systémem, a fotovoltaikou. Z hlediska úsporného provozu za úvahu stojí vybudování kořenové čističky odpadních vod a zachytávání dešťovky.

Potřebujete ušetřit? Zrušte suterén

Když náklady potřebné na stavbu domu překročí plánovaný rozpočet, existují různé způsoby, jak ušetřit i přes rostoucí ceny. Nepouštějte se zbytečně do zmenšování obytných prostorů. Technologie, stavební stroje a další výdaje budou pořád součástí rozpočtových nákladů bez ohledu na velikost stavby.

Pokud se pouštíte do stavby zděného domu, svěřte založení prvních soklových řad zkušeným fachmanůmZdroj: Deník/Luboš Hájek

Lepší variantou může být redukce konkrétních konstrukcí, například zrušení suterénu. Na terénu založená stavba bude levnější o zemní a izolatérské práce. Chybějící skladovací plochu lze levněji nahradit přístavkem nebo montovaným přístřeškem.

Stavebnímu rozpočtu můžete výrazně odlehčit svépomocí. Pouštějte se však jen do prací, na které stačíte, ať už jde o rodinné příslušníky nebo kamarády. Neplýtvejte vlastními silami na hrubou stavbu. Jde totiž o náročné a zdlouhavé činnosti, které snadněji zvládne sehraná stavební parta s patřičnou technikou.

Ne všechny práce zvládnete svépomocí

Pokud se pouštíte do stavby zděného domu, svěřte založení prvních soklových řad cihel zkušeným fachmanům. Když se zdivo špatně založí, hrozí praskání stěn, nerovnoměrné sedání stavby nebo zborcení konstrukce. Směřujte raději svou energii do následného dokončování domu.

Užitečnou pomůckou vám bude prováděcí projektová dokumentace, která obsahuje soupis použitých materiálů a postupů k samotné stavbě. Její součástí by měl být i přesný položkový rozpočet.

Každý nemá výdrž a dovednosti kutila, rozumným řešením je oslovení stavební firmy. V případě, že si necháte postavit hrubou stavbu, je rozsah dodávky poměrně jasně daný. Pokud chcete stavbu na klíč, přesně se s realizační firmou domluvte na dodávce veškerého materiálu, povrchových úpravách či provedení. Rozhodně si domluvte stavební dozor, který ohlídá kvalitu provedené práce.

Dotaci vám vyplatí do tří týdnů po kolaudaci

Pravděpodobně budete žádat o dotaci v rámci programu Nová zelená úsporám na Státním fondu životního prostředí ČR. V momentě, kdy je projekt hotový a má požadované energetické hodnocení, můžete ihned podat elektronicky žádost s potřebnými doklady. Do pár týdnů obdržíte dopis, že je vaše dotace schválená.

Peníze vám pak vyplatí po ukončení stavby. Projektantovi byste měli stanovit dosažení dotace coby podmínku projektu. Pečlivě uchovávejte faktury podle pokynů programu. Po kolaudaci stačí potřebné doklady zaslat na Státním fondu životního prostředí ČR a do tří týdnů vám bude dotace vyplacená.