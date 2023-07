Říká se, že střepy znamenají štěstí. Pokud jste tedy zrovna nerozbili zrcadlo. Stačí pár neobratných pohybů, chvilka nesoustředění, dítě bez dozoru a sklenice či váza leží na zemi roztříštěná na tisíc kousků. Jak rozbité sklo uklidit a jak se střepů zbavit, když zrovna nemáte po ruce vysavač? A víte, proč lux na střepy raději vůbec nepoužívat a co dalšího nikdy nevysávat?

Největších střepů je dobré se zbavit smetáčkem a lopatkou. | Foto: Shutterstock

Sklenici, vázu, mísu či jiný křehký skleněný předmět rozbil v životě snad každý. Často se v této situaci uchýlíme k jednoduchému a rychlému řešení: rozbité střepy vyluxujeme vysavačem. Jenže co když zrovna po ruce vysavač nemáme? Jak uklidit i ty nejmenší střepy z dřevěné podlahy i koberce pomocí věcí, které máme doma vždy po ruce? A věděli jste, že střepy patří mezi ty nejhorší věci, které můžete vyluxovat?

Podívejte se, jak pomůže při úklidu střepů obyčejná lepící páska:

Zdroj: Youtube

V článku si přečtete

* Základní čištění

* Co s kobercem

* Lepenka

* Vlhký papír

* Syrové brambory

* Kousek chleba

* Lux ano či ne

Smetáček a lopatka

První, co vás jistě napadne, je uklidit střepy pěkně po staru s pomocí smetáčku a lopatky. Tímto způsobem jistě seberete veškeré velké i menší střepy, které najdete. Ovšem ty nejvíce titěrné, které se stále mohou zapíchnout do vašich prstů, patiček vašich dětí či polštářků na packách vašich čtyřnohých mazlíčků, zůstanou na zemi v koberci či mezi parketami a počkají si, až si je někdo zapíchne do kůže.

To jistě nechcete, proto raději použijte smetáček a lopatku pouze k základnímu čištění a následně si vyberte některý z následujících postupů, které podlahu zbaví úlomků skla důkladněji.

Koberce vyklepat

Pokud vám sklenice upadla na kusový koberec a jste si jisti, že dál než na něj se střepy nedostaly, sbalte koberec a opatrně ho přeneste ven a přehoďte přes zábradlí, šňůru či klandr. Dejte pozor, aby vám cestou nevypadly drobné kousky skla.

„Klepání koberců odstraní neskutečné množství nečistot. Začněte vždy odshora a pokud chcete dosáhnout skutečně nejlepších výsledků, nezapomeňte vytřepat obě strany koberce,“ radí na webu The Spruce Mary Marlowe Leverette.

Lepenka a lepicí váleček

Pokud koberec vyklepat nemůžete, protože ho zkrátka nemáte kde vyklepat, nebo je tak velký, že se nedá přenést, budete si muset poradit jinak. Určitě znáte lepicí válečky na žmolky či chlupy od zvířecích mazlíčků, které tak rády ulpívají na vašich oděvech i čalouněném nábytku.

Válečky na sebe skvěle nabalí vlasy, srst i drobné nečistoty. Stejně tak fungují lepicí válečky na koberec s dlouhou rukojetí, ale použít samozřejmě můžete i ten na oděvy. Lepivou částí několikrát důkladně přejeďte koberec, o kterém si myslíte, že již neobsahuje žádné velké kusy střepů a následně odtrhněte lepenku a vyhoďte.

Použít ale můžete i obyčejnou lepenku, pokud váleček doma nemáte. „Nejjednodušší a nejbezpečnější způsob, jak použít k uklizení rozbitého skla lepicí pásku, je omotat ji kolem pracovní rukavice lepicí stranou ven. Poté rukavicí poklepávejte na koberec, dokud prostor zcela nevyčistíte,“ doporučuje Maids.



Vlhčené ubrousky

A pokud nemáte ani lepenku, což se vám v domácnosti asi nestane, ale na chalupě, v hotelu nebo pod stanem k takové situaci dojít může, z nejhoršího vás dostane několik vrstev namočených kuchyňských utěrek.

„Navlhčete alespoň čtyři vrstvy papírových utěrek a jemně je přiložte na rozbité sklo. Vlhký papír na sebe střípky přitiskne, vy ho pak jen sbalíte a vyhodíte do koše,“ tento postup radí Maids pro jistotu několikrát opakovat.

Syrové brambory

Od střepů vám údajně může pomoci i syrová brambora rozříznutá na polovinu. Čím větší, tím lepší.

„Bramboru podélně rozpulte a postupně ji přikládejte na střepy, které leží na vaší podlaze. Vlhká dužina na sebe nabalí i ty nejmenší kousky rozbitého skla, a navíc chrání vaši ruku proti pořezání. Po sesbírání střípků bramboru vyhoďte a otřete podlahu od zbylého škrobu,“ sdílí zkušenosti blog Budget Glass.

Kousek chleba

Na podobném principu funguje i plátek čerstvého chleba, který na sebe rovněž nabalí střípky díky své vlhkosti.

Jak bezpečně odstranit rozbité sklo chlebem:

Zdroj: Youtube

„Pokud rozbijete sklenici, použijte kousek chleba na místo, kde leží střepy. Čerstvý chléb zachytí i nejmenší úlomky skla lépe než cokoliv jiného, co znám,“ prozrazuje svůj postup Whitson Gordon na Life Hacker. „Někdy chléb namažu i něčím lepivým, jako je třeba arašídové máslo, aby části skla neodpadly. Pak ho vložím do sáčku a vyhodím,“ dodává.

Kdy použít vysavač a kdy ne

A jak je to s oním vysavačem? Drobných kousků skla vás samozřejmě zbaví mnohem lépe než jakákoliv jiná metoda. To už jste si jistě sami vyzkoušeli. Ovšem ne každý vysavač je na vysávání střepů vhodný, a to hned z několika důvodů. Hovoří o nich například guru mezi vysavači s více než desetiletou praxí Robbert Tigchelaar na webu Vacuumtester.

„Vysavač na čištění skleněných střepů důrazně nedoporučuji. Sklo se může zaseknout v hadici vysavače či kartáči na podlahu, sáček se může roztrhat a malé skleněné části se mohou dostat i do motoru vysavače,“ je přesvědčen nadšený tester vysavačů. Doplňuje, že zrovna tak by se nemělo vysávat například jehličí od vánočního stromku a další ostré předměty.

V nejhorším případě může dojít i ke zničení vysavače, v tom lepším ke snížení sacího výkonu. Zmiňuje i nebezpečí následného pořezání rukou při výměně prachového sáčku. „Jediný vysavač, který bych k uklízení střepů doporučil, je stavební vysavač, který má zesílenou hadici a pevnější sáček,“ uzavírá téma.

