Martin Daněček si přál mít pěknou terasu, kde by mohl v klidu relaxovat i pořádat rodinné oslavy. Nechtěl do toho ale investovat moc peněz, a tak se rozhodl pro kreativní řešení. A povedlo se. Krásnou terasu o rozloze 24 metrů čtverečních postavil z dřevěných palet.

Postavit si svépomocí terasu se jednoho dne rozhodl Martin Daněček z Lysé nad Labem. Když přemýšlel, z čeho ji vytvořit, napadlo ho, že staré palety se válejí „všude“.

„Palety jsou skvělý stavební materiál. Jsou dost variabilní, takže se s nimi dá dělat spousta věcí. A tak to byla jasná volba,“ vzpomíná kutil.

Povoláním voják měl na palety své zdroje. „Sháněl jsem je u známých. Mám spoustu kamarádů, kteří pracují ve společnostech, kde se vozí materiál na paletách, které se tam pak hromadí. A tak jsem je obvolal a nakonec sehnal asi 60 palet,“ říká Martin Daněček.

Na internetu si kutil našel inspiraci a návody. „Internet je v tomto ohledu skvělý. Sociální sítě sice obecně moc nemusím, ale co se týče videí, tak tam člověk najde skoro všechno,” pochvaluje si Martin Daněček.

Palety je potřeba rozebrat

Stavba terasy byla náročná, ale povoláním voják si s ní poradil s nadhledem. „Už jen rozebírání palet byla docela dřina, je v nich poměrně hodně hřebíků. Ale z nakoupeného, syrového a nařezaného dřeva to umí postavit každý,“ směje se kutil.



Když se pustil do práce, věděl, že ho čeká hodně vrtání, šroubování a broušení. „Vruty mě vyšly na celkem 250 korun. Musel jsem koupit stojny, což jsou klasické trámy 10 na 10 centimetrů. Jen z prken se to sice poskládat dá, ale byla by to šílená práce,“ popisuje Martin Daněček.

Na terase pracoval kutil ve volných chvílích po práci. Stavba mu tak trvala asi týden. „Kdybych to dělal v kuse, mám to za dva dny sfouknuté. Ale jen natírání si vzalo spoustu času; vyschlé dřevo strašně saje,“ uvádí Martin Daněček.

Terasu založil na betonových dlaždicích

Terasu Martin Daněček založil na štěrku a betonových dlaždicích. „Na nich stojí palety, které jsem musel podložit prkny a vyrovnat je do roviny. Vše je prošroubované dohromady. Samozřejmě jsem to musel předvrtávat, ale vrtačka krásně projela,“ popisuje postup práce.

close info Zdroj: Se svolením Martina Daněčka zoom_in Pohled na rozestavěnou terasu.

„Chvilku zabralo, abych vše dostal do roviny. Nechtěl jsem extra srovnávat terén. Navíc je zahrádka jen pronajatá, takže jsem to vzal přes špagátky a vodováhy. S paletou se dobře manipuluje, pokud není extra pokroucená. Nějaký ten centimetřík se tam ztratí,“ říká s úsměvem Martin Daněček.

Parádní terasa za 8 tisíc

Martin Daněček je svou terasu spokojený. „Má 6 krát 4 metry, což je, myslím, dostatečné. Nejlepší však je, že mě vyšla jen na zhruba 8 tisíc korun. Kdybych někdy vyhrál ve Sportce, postavil bych si svépomocí dřevostavbu,“ směje se kutil.

„Je ale pravda, že se podlaha trošku vlní. Je to holt dřevo, tak pracuje. Ještě jednou ji přebrousím a bude to v pohodě,” plánuje další úpravy zručný muž.

Výsledek se prý moc líbí i jeho manželce. „Na terase ještě nebyla ani střecha a už tam věšela různé dekorace. Vyměřovala, kde postaví truhlíky, kam zavěsí květináče. Terasa zkrátka musí být dekorovaná,“ usmívá se Martin Daněček.

