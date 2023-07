Stovkám lidí na Facebooku učarovaly květinové truhlíky Jitky Bžochové. Vlastní pouze malou zahrádku, a tak se rozhodla, že na svých oknech nechá rozkvést louku. A podle ohlasů se jí to povedlo náramně.

V truhlících Jitky Bžochové stále kvetou a dorůstají další druhy | Foto: se svolením Jitky Bžochové

„Kolegyně z práce si loni koupila podobný mix semínek lučních kytek na záhon do zahrady. A celé léto nám pak nosila krásné kytice do vázy, které vypadaly lépe než zakoupené v květinářství,“ říká Jitka Bžochová o své inspiraci. Bohužel má ale malou zahradu a volný záhon k dispozici nebyl, přesto si semínka zakoupila a dnes jí rozkvetlá louka zdobí okna domu.

„Truhlíky jsou umístěné na jižní straně domu, kde mají pokoje naše děti. Jejich spolupráce tedy není úplně dobrovolná, ale starat se o ně je jedním z jejich běžných úkolů,“ usmívá se Jitka a říká, že je legrace pozorovat, jak dceřin truhlík prospívá a ten synův trochu zaostává.

Nenápadně mu tak se zaléváním pomáhá, nechce totiž, aby tím, že syn kytky moc neřeší, ty strádaly a usychaly.

Luční kvítí v truhlíku.Zdroj: se svolením Jitky Bžochové

Sama o sobě mluví jako o zahradníku začátečníkovi, protože moc kytiček nezná a teprve poznává jejich názvy i potřeby. Přesto se jí truhlíky náramně povedly.

„Na první dobrou jsem poznala kopretiny a kosmatce, které mám i jinde v květináčích, jinak si vypomáhám aplikací v telefonu. Třeba za pár let budu znát všechny druhy, které se v mixu objeví,“ říká zasněně. Na zahradě jí hodně pomáhá manžel, sama by to prý nezvládla a dodává, že chlapská ruka je bez debaty potřeba.

Jak si na zahrádce vytvořit kvetoucí louku:

„Semínka jsem do truhlíků zasela v průběhu dubna podle návodu. Zbyla mi kvalitní zemina, tak jsem ji využila. Nechala jsem truhlíky venku u terasy, bylo poměrně chladno a navíc jsem ještě neměla připravená okna. Pokud pršelo, nic jsem neřešila, bylo-li pár dní bez deště, trochu jsem je pokropila konví,“ uvádí k jednoduché péči o květiny.

První rostlinky se objevily za několik týdnů, ale ve chvíli, kdy se oteplilo, vyrostla její louka v truhlíku poměrně rychle.

„Ani jsem to přesně nezaznamenala a truhlíky byly plné. Používám samozavlažovací truhlíky, a tak je nemusím zalévat moc často. Zkrátka jen hlídám ukazatel hladiny a počasí.“

Při péči o květiny se řídí intuiící

„Když se mě lidi ptají, jak se mi to podařilo, musím jim říci, že vůbec netuším,“ směje se Jitka.

„Vše dělám intuitivně. Prostě je to styl pokus-omyl. Samozřejmě, že jsem svou péčí už pár rostlin zahubila, chybami se člověk učí. Kupuji, myslím, kvalitní produkty a zahradní substrát byl dobře prohnojený a připravený na sezonu. Kamarádkám a rodině se moje luční kvítí moc líbí. Určitě v tom budu pokračovat,“ uvádí.



S truhlíky začala před třemi lety, když se přestěhovali do domečku. Zkusila nejprve petunie, pak mix lobelek s africkými kopřivami. Tehdy kupovala sazenice, ale letos poprvé zkusila vysít semínka a má s tím nově tedy dobrou zkušenost.

Renata Strapocká v diskuzi na sociální síti Facebook říká, že „tyto květiny vydrží až do podzimu a během celého léta rozkvétají nové druhy. Loni jsem byla mile překvapena.“

Luční kvítíZdroj: se svolením Jitky Bžochové

Podobnou zkušenost potvrzuje také Linda Bittner: „Pěstovala jsem květiny minulý rok a kvetlay celé léto, jen je třeba vše ostříhat tak, jak se stříhá klasická louka, jinak se vám budou prolínat suché květiny s těmi novými. To už potom tak pěkné není. Měla jsem je na parapetu a vysemenila se mi do širokého okolí. Pod oknem mám terasu ze zámkové dlažby, každou spárou teď něco roste.“

„Nikdy bych nevěřila, že mě zahradničení bude tak bavit a naplňovat. Když se to povedlo takovému amatérovi, jako jsem já, musí se to povést každému. A když se nezadaří, tak se to holt zkusí znovu. Raduju se z každého nového lístku i květu,” říká o svém hobby Jitka.