Návštěva rodiny a přátel by měla být něco, na co se člověk těší. Chceme, aby se u nás cítili příjemně a pohodlně. Kromě úvah o tom, čím hosty pohostíte, vás ale zřejmě také hned napadne, že budete muset doma uklidit. Nepropadejte panice a stresu. Zaměřte se na pět nejdůležitějších věcí, které neuniknou pozornosti žádných návštěvníků.

Hosté se těší na vás. Nepřišli kontrolovat, jestli bydlíte v naklizeném bytě bez poskvrnky. Váš domov by měl být sice čistý, ale také útulný. Dekorace, fotografie dětí nebo deka položená na sedačce příjemný domácký pocit jen podtrhnou. Co je tedy nutné uklidit, než zazvoní zvonek u dveří?

Rychlý úklid domácnosti:

Stav vstupní chodby = první dojem

Prvním místem, které návštěva uvidí, je vstupní chodba. Abyste mohli hosty vřele přivítat a udělat dobrý první dojem, je důležité, aby byla chodba uklizená. Kromě čisté podlahy a vyleštěného zrcadla se zaměřte i na to, aby si měla návštěva kam odložit kabát a obuv. Věšáky plné oblečení a hromada bot hned za dveřmi by rozhodně neokouzlily.

„Začněte tím, že všechno, co v chodbě být nemusí, dáte pryč. Máte-li botník plný bot a věšák ověšený bundami či kabáty, odstraňte své věci a uložte je do skříně nebo do volné místnosti. Tak budete mít více místa pro hosty, aby si mohli odložit své věci i oni,“ radí na webu Martha Stewart kreativní ředitel úklidové společnosti Liven It Up Events Anthony Navarro.

Vůně o mnohém vypovídá

Jedním z prvních dojmů, které hosté hned po příchodu zaznamenají, je, zda se z bytu line příjemná vůně, nebo nežádoucí pach. Nevynesený odpadkový koš, neuklizený psí nebo kočičí záchod či přepálený olej od oběda rozhodně nejsou tím, co by si měla návštěva z pobytu u vás pamatovat.

Pravidelně proto větrejte. K navození příjemné atmosféry využijte vonné svíčky nebo difuzéry s esenciálními oleji. Pomáhají i citrusové plody a voňavé bylinky.



Pořádek v kuchyni a obývacím pokoji

I když k vám návštěva nepřišla kontrolovat pořádek, neumytou podlahu, drobky na koberci a chuchvalce prachu u skříně by jen těžko přehlédla. Při úklidu se soustřeďte především na prostory, kam hosté mohou vejít. Pokud u vás nebudou přespávat, postačí mít v ložnici ustlanou postel; její úklid si nechte na později.

V kuchyni byste měli udržovat stůl a pracovní plochy čisté stále. Špinavé nádobí dejte do myčky a zapněte ji. Pokud myčku nemáte, nádobí umyjte. Jde o to, abyste měli všechno potřebné nádobí čisté a připravené k použití, až vaši hosté přijdou. Umyjte také dřez a varnou desku či sporák.

close info Zdroj: Shutterstock zoom_in Při úklidu kuchyně si zvláštní pozornost vyžaduje i sporák.

V obývacím pokoji ukliďte pohozené věci a srovnejte vše na poličkách. Načechrejte polštáře a složte přehozy. Hračky dětí vaší návštěvě vadit určitě nebudou, špinavé ponožky a hromada nevyžehleného prádla už ale ano.

Vyluxujte také koberec. „Zápach odstraníte tím, že na koberec nasypete velmi tenkou vrstvu jedlé sody a po 15–20 minutách vysajte. Jedlá soda absorbuje jakýkoli zápach a pomůže udržet v místnosti svěží vůni,“ radí na webu Homes and Gardens odbornice na úklid ve společnosti Slightly Greener Tonya Harris.

Utřete také prach na skříňkách a policích. „K efektivnímu zachycení prachu použijte hadřík z mikrovlákna. V případě odolných skvrn hadřík lehce navlhčete a místo jemně otřete,“ doporučuje Mufetta Krueger, zakladatelka úklidové firmy Muffetta's Domestic Assistants.

Pokud máte domácí mazlíčky, nezapomeňte odstranit jejich chlupy z křesel a sedací soupravy, kde budou hosté sedět. Můžete použít lepivé válečky na šaty. Ty odstraní nejen zvířecí chlupy, ale i zapomenuté drobky. Vytření podlahy si nechte nakonec.

Koupelna a toaleta musí být čisté

V jakém stavu je vaše toaleta a koupelna, zjistí vaši hosté určitě. Proto byste měli dbát na to, aby toaleta i umyvadlo a sprcha byly čisté, kohoutky vyleštěné a zásoby toaletního papíru a mýdla doplněné. Čisté ručníky jsou samozřejmostí.

„Nezapomeňte také vyčistit zrcadlo, abyste se zbavili všech stříkanců od zubní pasty nebo otisků rukou,“ připomíná na webu Southern Living, zaměřeném na dům a zahradu, majitelka úklidové společnosti Beck Cleaning and Organization Beccy Crandall.

Odstraňte z koupelny také všechny prázdné lahvičky a tuby od zubní pasty. Kosmetické přípravky, sponky a gumičky uložte do skříňky nebo přihrádky. A aby se u vás hosté cítili komfortně, nezapomeňte i sem umístit osvěžovač vzduchu.

Teplota v bytě ovlivní délku návštěvy

Teplota v bytě by měla být příjemná, aby se hosté cítili dobře. Pokud budete mít v zimě zavzdušněné radiátory a návštěvě budou cvakat zuby, moc dlouho u vás nevydrží. Ani přetopený byt, kde už si host nemá co odložit, pokud nechce být ve spodním prádle, není vhodná varianta. Myslete na to a upravte termostat tak, aby klima v bytě umožňovalo cítit se příjemně a uvolněně.

Jakmile máte věci pod kontrolou, zapalte svíčku, zapněte hudbu a najděte čisté sklenice nebo šálky, abyste mohli nabídnout něco k pití.

„Zkuste se uvolnit a soustředit se na skutečný důvod, proč k vám hosté dorazí – užít si návštěvu s vámi a vaší rodinou. A je ještě jeden trik, který zná každý realitní makléř. Upečte sušenky. Ty váš domov okamžitě provoní a navíc budete mít pohoštění pro hosty,“ radí web The Spruce, zaměřený na domácnost.