Auri Katariina se brodí v odpadcích. Zbavuje se plísně, fekálií i shnilých potravin. Z domácností, které budí dojem skládky, nakonec vykouzlí čisté místo, ve kterém byste si přáli bydlet i vy. „Nebojím se špíny, špína se bojí mě,“ říká žena z Finska, která cestuje po celém světě, aby pomáhala lidem uklidit jejich extrémně znečištěnou domácnost. A dělá to pro ně zdarma.

Svým úklidem Auri Katariina pomáhá lidem, v úklidu extrémní špíny si libuje. | Foto: Se svolením Auri Katariiny

Auri Katariina je krásná třicetiletá žena, která svými příspěvky na sociálních sítích na první pohled budí dojem ženy, která se ničeho nebojí. Sama o sobě říká, že je královnou úklidu a doslova nejlepší uklízečkou na světě.

Jak vypadá úklid Auri Katariny můžete vidět v tomto videu:

O tom, že o jejích uklízecích schopnostech není pochyb, svědčí i fakt, že si během krátké chvíle našla velice slušnou základnu sledujících. Příspěvky Auri Katariiny denně sleduje přes patnáct milionů lidí. Když si prolistujete fotky v naší galerii, velice rychle pochopíte, proč.

Heslo: vše se dá uklidit

Vše začalo tím, když Auri Katariina pomáhala organizovat domácnost jedné vdově, která zůstala sama se třemi dětmi. Její manžel spáchal sebevraždu, a tak pomoc potřebovala víc než kdy jindy. „Přijela jsem na víkend a na konci víkendu byla domácnost čistá. Maminka i děti plakaly a objímaly mě s obrovskou mírou vděčnosti. Byl to ten nejlepší pocit vůbec,“ popisuje Auri Katariina okamžik, kdy se rozhodla zasvětit svůj život pomoci druhým lidem tím, co sama umí nejlépe.

Do uklízení se mladá Finka zamilovala natolik, že začala natáčet i videa na sociální sítě s tipy a triky pro snadné uklízení. „Když jsem si ale uvědomila, jak můžu být lidem nápomocná, odešla jsem ze své práce a začala cestovat po světě a úklidu domácností jsem se začala věnovat naplno,“ říká mladá uklízečka.

Její uniforma: gumové rukavice a houbička

Kdykoliv je potřeba, navlékne Auri Katariina své pověstné růžové gumové rukavice a do ruky vezme čisticí houbičku. Pak se vrhne třeba na drhnutí sprchového koutu, který vypadá tak otřesně, jako by si ho někdo spletl s toaletou. Nebo na úklid kuchyně, jež budí dojem skládky. Po kolena se brodí v jednorázových hliníkových obalech na jídlo, kelímcích od jogurtu a krabicích od pizzy, a doslova plave v odpadcích. A co vás možná šokuje ještě víc, dělá to zdarma!

Toto je rozdíl, kterého je Auri Katariina schopna docílit za dva až čtyři dny.Zdroj: Se svolením Auri Katariiny

Její práci můžete vidět i v tomto videu, které zveřejnila BBC News.

Přitom běžný úklid takto zaneřáděné domácnosti jí trvá dva dny a vyjde ji průměrně na 296 dolarů, což je v přepočtu něco málo přes 6 tisíc korun. „Obvykle trvá dva dny, než se mi podaří domov řádně vyčistit,“ říká Auri Katariina pro New York Post.

Nejprve své náklady na čištění špinavých domácností, úklidové prostředky a cestovní výdaje, hradila sama, ale velice brzy si začala svými videi vydělávat a stala se tváří několika čisticích prostředků.

„Nikdy nikomu nebudu účtovat úklid jeho domova. Mým snem je uklízet zdarma po celém světě a pomáhat lidem, kteří to potřebují. A přitom dělat něco, co naprosto miluji,“ svěřila se pro web Irish Mirror Katariina. Své klienty si ale vybírá. Pomáhá jen těm, kteří jsou skutečně v nouzi.

Co nejhoršího uklízela?

„Nejprve uklidím všechny povrchy a následně začnu uklízet chodby, abych mohla procházet. Hned vzápětí se vrhnu na kuchyni, vydrhnu špinavou kuchyňskou desku, sporák a troubu. Dalším náročným místem bývají pracovny, hlavně pokud lidé pracují z domova,“ uvedla pro New York Post.

Úklid Auri Katariina poskytuje zdarma lidem, kteří jsou v těžké životní situaci.Zdroj: Se svolením Auri Katariiny

Nejnáročnější pro ni však byl čtyřdenní úklid domu ženy, která trpěla šest let depresemi. Za celá ta léta svou domácnost neuklidila ani jedenkrát. „Bylo to skutečně jako plavat v odpadcích. A její koupelna byla úplně černá,“ říká sympatická uklízečka.

Podle Auri Katariiny však i tu nejvíce znečištěnou domácnost lze vcelku snadno uklidit běžně dostupnými prostředky. Není potřeba mít nejdražší čističe a speciální úklidové pomůcky.

„Ve všech domácnostech používám většinou jen pár základních věcí jako škrabku, kartáč na nádobí, prachovku, hadřík z mikrovlákna či drátěnku a houbu Scrub Daddy,“ vysvětluje Katariina. A kdo by čekal bělidla a další chemické čističe, tomu mladá Finka vzkazuje, že úplně stačí ocet, prostředek na nádobí a čistič trouby.

Ve své práci vidí smysl

Když přijde do domácnosti člověka, který ji kontaktuje, často ji už ve dveřích praští do nosu zápach tlejícího jídla, plísně a odér zatuchlých koupelen či toalet. Zkrátka je už na první pohled vidět i cítit, že v domě nebude jen nahromaděný prach na parapetech.

Odpadky se válejí všude, až je těžké uvěřit, že na takovém místě skutečně někdo žije. Má tedy smysl takové místo uklízet? Nebude za měsíc vypadat stejně? Katariina je přesvědčená, že ne.

Před úklidem a po úklidu.Zdroj: Se svolením Auri Katariiny

„Lidé, kteří mě požádají o pomoc, jsou na tom mnohdy velice špatně. Ale cítím z nich, že takto žít nechtějí. Jen nevědí, jak to změnit. Proto jsem tu já, která naběhne se svou úklidovou výzbrojí a pomohu jim udělat první krok. Často mi pak i po půl roce píší a posílají fotografie domácnosti, která je přesně taková, jakou jsem ji zanechala při svém odchodu,“ popisuje pocit zadostiučinění Auri Katariina.

Nejlepší trik

„Co jsem si opravdu zamilovala, je potravinářská folie! Je naprosto kouzelná. Máte-li například špinavý sporák, aplikujte na něj čistič na trouby a přilnavou folii a nechte to působit přes noc. Skvrny se rozpustí. Totéž platí pro vnitřek trouby,“ popisuje jeden z nejčastěji využívaných triků profesionální uklízečka.



Další z častých otázek prý zní, jak se zbavit vodního kamene. „Tolik lidí se mě ptá, jaký přípravek je nejlepší. Jenže často to není o efektivním produktu, ale o čase a nástrojích. Na vodní kámen je nejlepší silný nástroj jako škrabka a drátěnka na kov,“ radí ze zkušenosti Katariina.

A když přijde řada na koupelnu, nepotřebuje žádné speciální prostředky, vystačí si s jarem na nádobí. „Když dokáže dostat mastnotu z nádobí, odmastí i tělesnou mastnotu, které je plný sprchový kout či vana,“ vysvětluje na závěr Finka Auri Katariina.