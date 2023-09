Vosy patří mezi obávaný bodavý hmyz, který nám často znepříjemňuje léto. Co dělat, když vosa vlétne do bytu? Jak ji vyhnat z pokoje a jak se chovat, aby nás nepobodala? Pokud se chcete vosy zbavit, ale nechcete se k ní přiblížit, vyzkoušejte tyto osvědčené tipy.

V uzavřeném pokoji přežije vosa bez zdroje vody a potravy zhruba tři dny | Foto: Shutterstock

CO SE V ČLÁNKU DOČTETE:

* Čím jsou vosy užitečné

* Jak se chovat, když je v pokoji vosa

* Zákrok pomocí vysavače

* Vosa a světlo

* Past na vosu

* Co odpuzuje vosy

Vosy jsou užitečné, ale nepříjemné

„Vosa v domácnosti přežije tři až čtyři dny. Pokud by však měla zdroj potravy a vody, dokáže přežít déle. Životnost vosy se pohybuje mezi 12 a 22 dny. Tedy pokud nejde o královnu, která může přežít i rok,“ vysvětluje lifestylový magazín Way.

I když vosy nikdo nemá moc rád, ve skutečnosti jsou to velmi užiteční tvorové. Jak dokazují výsledky studie Čím slouží vosy ekosystému, vosy jsou významnými přirozenými nepřáteli škůdců a opylovači rostlin. Také slouží jako výživná potrava. Jejich jed navíc obsahuje účinná antibiotika.

To ale bohužel nemění nic na tom, že nám vosy dokážou znepříjemnit život. Jejich bodnutí bolí a pro alergiky navíc může být nebezpečné. A když nám jedna z nich náhodou vletí do pokoje, stane se z něj rázem místo pro život nevhodné. Alespoň tak to vidí ti, kteří mají z vos fobii.

Jak tedy vosy z bytu vypudit?

Zůstaňte v klidu

Pokud se v pokoji objeví vosa, případně sršeň, je důležité především zachovat klid, nekřičet a nedělat prudké pohyby. Panika totiž ničemu nepomůže, naopak může situaci ještě zhoršit.

„Vosy jsou citlivé na pohyb, takže jakékoliv křičení, mávání rukama nebo pobíhání je může vyprovokovat. Bodavý hmyz vás začne považovat za hrozbu a ve snaze bránit svoje teritorium nejspíš zaútočí. Proto se pokuste nedělat nic, co by mohlo upoutat jejich pozornost,“ radí odborníci z Lake Norman Pest Control, kteří se zabývají hubením škůdců.



Zkuste vysavač

Na snadný způsob, jak se zbavit vos bez jediného štípnutí, přišel i kutil Chris Notap, který tak dokázal zlikvidovat dokonce celé vosí hnízdo. Použil stavební vysavač, jehož záchytný kbelík na nečistoty naplnil z části vodou a vosy do kbelíku vysál.

„Pokud máte v okolí vosy či sršně a chcete se jich zbavit, aniž byste dostali jediné bodnutí, použijte vysavač s dlouhou násadou. Vynaložíte minimální úsilí a vysajete během chvíle každou vosu, která by vás ohrožovala,“ radí kutil.

Nalákejte vosu na světlo

„Stejně jako ostatní hmyz jsou i vosy přitahovány jasným světlem. Možná k vám do bytu vosa zalétla právě kvůli rozsvícené žárovce,“ vysvětluje společnost zaměřující se na zajištění a ochranu domova Prohealth Pest Control . Světla však můžete využít i ve svůj prospěch. Pokud je už venku šero, zhasněte v místnosti, otevřete okna dokořán a na venkovní parapet umístěte rozsvícenou baterku nebo jiný zdroj světla.

Vosa se bude snažit dostat ke světlu a z pokoje pravděpodobně sama vyletí.

Chyťte vosu do pasti

Dalším trikem, jak se zbavit vosy, která se snaží skrz okenní sklo dostat ven z bytu, je metoda sklenice a papíru. Pan Ivo Niec je takto vyhání přes 70 let.

„Máme chalupu uprostřed louky a v létě mám vosu v kuchyni snad třikrát denně. Jakmile začne nějaká poletovat kolem, počkám, až si sedne na okno a v tu chvíli na ni položím připravenou skleničku a uvězním ji. Pak už jen podsunu pod hrdlo papírovou čtvrtku, čímž si vytvořím jakousi pokličku na skleničku. A vosu jednoduše vypustím do přírody. Kdybych je zabíjel, za chvíli by tu žádná nezbyla,“ směje se důchodce.

Tímto způsobem prý vypouští například i pavouky a brouky.

Vosu, ale i jiný hmyz, můžete lapit do pasti a vypustit na svoboduZdroj: Shutterstock

Nenechte vosy vletět dovnitř

Nejlepší je však pokusit se udělat vše pro to, aby k vám zbloudilá vosa vůbec nezavítala. Instalujte do oken sítě nebo se pokuste vosy odpudit domácími prostředky, kterým se bodavý hmyz raději obloukem vyhne.

„Vosy odpuzuje vůně mátového oleje. Smíchejte deset kapek mátového oleje s šálkem vody a směs nastříkejte kolem oken a vašeho domu, abyste vosy odehnali,“ doporučuje web Eliminate Solutions, který radí jak na škůdce.

Dobře údajně funguje i kajenský pepř, česnek či citronella. Na okenní parapet si také můžete umístit mátu, tymián, eukalyptus, bazalku, měsíčky či muškáty, které mají podle magazínu The Spruce rovněž pro vosy odpudivý efekt. Fenykl a řebříček vosy naopak přitahují.