Jak zabránit, aby se voda v bazénu nekazila? S jakými triky se konečně zbavíte molů a vyženete je ze své spíže i ze skříní? A co platí na rychle se množící otravné octomilky? I kousky papírového kapesníčku vypraného v pračce se dají z prádla snadno odstranit. A věděli jste, že s obyčejným kolíčkem na prádlo provoníte toaletu, auto i skříň skoro zadarmo? Právě tyto vychytávky patřily v letošním roce mezi nejčtenější v naší rubrice bydlení.

Provonět prádlo pomocí kolíčků jde i s použitím aviváže. | Foto: Shutterstock

Bydlení na webu denik.cz/magazin je podle ohlasů čtenářů Deníku nejen oblíbená, ale hlavně velmi praktická rubrika. Mezi nejčtenější články patří zajímavé tipy, jak si snadno a také pokud možno s minimálními finančními náklady vylepšit a zpříjemnit bydlení nebo se zbavit nepříjemného a nevítaného hmyzu.

Čistá voda v bazénu

Nezáleží na tom, jaký bazén na zahradě máte. Bez dostatečné péče se vám totiž zkazí voda jak v keramickém, plastovém, laminátovém i dětském bazénku. Jak často se o vodu v bazénu starat a co dělat, když voda v bazénu zezelená? Abyste měli čistou vodu v bazénu po celou sezonu, stačí vám přitom úplně obyčejná a levná surovina, jakou je jedlá soda.

Jak může pomoci jedlá soda vyrovnávat pH vody jsme psali v tomto článku:

Aby se voda v bazénu nekazila, stačí obden přidat pár lžic levné suroviny

Jedlá soda může upravovat hladinu pH v bazénu a pečovat tak o kvalitu vody.Zdroj: Shutterstock„Jedlá soda pomáhá přirozeně vyrovnávat pH vody. Abych udržela svůj bazén ve špičkovém stavu, aplikuji sodu každý druhý den. Je to rychlý a levný způsob, jak zvýšit zásaditost bazénu. Pokud voda zásaditost ztrácí, stává se kyselejší, což může způsobit i podráždění očí a pokožky,“ říká interiérová designérka v lifestylovém magazínu The Cool Down.

Jak vyhnat moly

I když neštípou, nebodají, otravně nebzučí ani nepřenášejí žádné nemoci, mohou vám tito nenápadní motýlci pěkně znepříjemnit život a nadělat doma pohromu. Ať už vám kolem hlavy prolétl mol šatní nebo mol potravinový, je to jasný signál vyrazit do boje.

Jak se účinně zbavit molů v kuchyni nebo ve vaší šatní skříni jsme psali v tomto článku:

Jak vyhnat moly ze skříní nebo ze spíže? S těmito triky se jich konečně zbavíte

Mol šatní má lesklá stříbřitě bílá křídla a dorůstá do velikosti 8 mm.Zdroj: Shutterstock„Dospělí moli váš majetek nepoškodí. Viníky jsou jejich hladoví potomci. Po páření může samice mola naklást až 300 vajíček, než uhyne. Samci žijí asi měsíc, aby se pářili s jinými samicemi, takže se postarají o další stovky těchto škůdců. Larva, která prochází několika stádii, se začne krmit hned po vylíhnutí z vajíčka. Když jsou larvy připraveny k zakuklení, pohybují se nahoru a přichytí se k povrchu hedvábnou nití, na které kukla visí. Z hedvábného kokonu pak vyletí dospělý mol," uvádí blog zaměřující se na škůdce Terminix.

Jak se zbavit octomilek

Jsou malé, otravné, rychle se množí a navíc jsou nebezpečné, protože ohrožují naše zdraví. Ovocné či vinné mušky nebo také octomilky se zabydlí ve vaší kuchyni velmi rychle. Stačí jim k tomu přezrálé ovoce, nedopité pivo nebo víno ve skleničce či nevynesený odpadkový koš. Svým poletováním člověka přivádí k šílenství, i když nekoušou, neštípou ani nejsou jedovaté, jsou přenašeči nemocí.

Jak se octomilek zbavit a do jaké pasti je snadno chytíte jsme psali v tomto článku:

Máte doma octomilky? Vyžeňte je hned, přenášejí i salmonelu a rychle se množí

Vědci využívají octomilky ke zkoumání lidských onemocnění.Zdroj: Shutterstock„Trochu octa nalijte do sklenice, otvor zakryjte igelitem a zajistěte gumičkou. Provrtejte několik malých otvorů, aby se do nich ovocné mušky mohly dostat. Jakmile budou uvnitř, už se ven nedostanou,“ popisuje nejčastější způsob odchytu octomilek web Good Housekeeping věnující se životnímu stylu.

Jak odstranit zbytky kapesníčku

Zapomenutý papírový kapesníček v zadní kapse džínů vašeho dítěte či manžela může značně znepříjemnit následné věšení prádla. Obzvlášť na tmavém oblečení jsou kousky papírků dobře vidět a odstranit je lze jen těžko. Co ale dělat, když vyperete prádlo s papírovým kapesníčkem či toaletním papírem?

Jak odstranit papírový kapesník z oblečení jsme poradili v tomto článku:

Papírový kapesníček v pračce? Pohroma. Víme, jak jeho kousky z prádla odstranit

Papírová vlákna lze z vypraného prádla snadno odstranit pomocí aspirinu.Zdroj: ShutterstockJednoduchou metodou, jak útržky kapesníčku z prádla odstranit, je připravit pro oblečení lázeň, která papírová vlákna rozpustí. „Aspirin funguje tak, že rozpustí kousky ubrousků, aniž by poškodil oděv. Je to trik, na který přísahá mnoho lidí, kteří již museli tento problém osobně řešit,“ uvádí deník The Sun.

Geniální trik s kolíčky

Provoněná a čistá domácnost je snem každé hospodyňky. Vůně dokáže navodit příjemnou atmosféru, ale pokud jste někdy kupovali kvalitní difuzér, sami víte, že nestojí zrovna málo. Navíc je potřeba do každého pokoje, a to už se ve vašem rodinném rozpočtu projeví. Jak ale docílit voňavé domácnosti i auta levněji, jak si vyrobit domácí difuzér a jak provonět každý pokoj? Odpověď zní: pomocí kolíčku na prádlo.

Jak na to jsme psali v tomto článku:

Geniální trik. Kolíčkem na prádlo provoníte toaletu, auto i skříň skoro zadarmo

Kolíček na prádlo dokáže skvěle provonět prádlo v šuplíku.Zdroj: Shutterstock„Ideálními esenciálními oleji do koupelny jsou takové, které jí dodají svěží aroma. Hovoříme proto především o citrusovém oleji, citronové trávě, bergamotu, sladkém pomeranči i grapefruitovém oleji. Vůni čistoty ale dodá i máta, levandule či eukalyptus a jejich vzájemné kombinace,“ radí specialista na difuzéry Volant Aroma.