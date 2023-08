Irena Jilovcová z Prahy má v pronájmu zahrádku. Její rodina tam odpočívá a pořádá grilovací akce. Jenže po grilování je vždy zapotřebí opláchnout nějaké nádobí. Aby mohli fungovat, musela se pustit do díla, protože v nájmu se člověku investovat do drahé venkovní kuchyně příliš nechce.

Stavba venkovní kuchyně - základy:

Jak vznikl projekt

Irena Jilovcová sice na zahrádce tráví pouze víkendy a prázdniny, přesto si s rodinou chtěli pobyt zpříjemnit. Jejich grilovací a odpočívací ráj leží v zahrádkářské kolonii, a jak už to tak bývá, není tam ani elektřina, ani voda. A co si nenavozí, to zkrátka nemají.



„Nechtěla jsem, aby se nám na věci prášilo, proto jsem vymyslela kuchyňskou linku. Není to nic luxusního, ale jsme rádi, že máme kde posedět a užít si báječné chvíle,“ vysvětluje, proč se rozhodla uskutečnit svůj projekt.

Když něco zkazíte, je to jedno

Zkušenosti s prací se dřevem přitom tehdy neměla vůbec žádné. „Překvapilo mě, že se z palet dají vypáčit nebo vyřezat moc pěkná prkýnka. Dodržovala jsem pravý úhel a rovinu a šlo to poměrně dobře,“ vzpomíná Irena Jilovcová a dodává, že když má někdo přístup ke stavebnímu materiálu, byl by hloupý, kdyby toho nevyužil.

Vedle palet měla také trámy, které jím zbyly při pokládání podlahy. Udělala z nich stojnice a pomocí trámků je spojila dohromady. Tím vznikla konstrukce, kterou nakonec obložila prkýnky z palet.

„Dřevo jsem vždy vzala bruskou, aby nebylo chlupaté, a nakonec jsem ho natřela tenkovrstvou lazurou. Není to nic složitého. Když máte dostatek materiálu, je to fajn. Pokud něco zkazíte, tak je to vlastně jedno. Nakonec se stejně ke svému cíli nějak dostanete,“ usmívá se Jilovcová.

Kování zakoupila na čínském e-shopu, protože u nás nemohla černé sehnat a dřez koupila za pár drobných na internetovém bazaru. Byl nový, nepoužitý.

Odklápěcí deska pro vařič

„V hobbymarketu jsem pořídila taky kuchyňskou desku. Tu jsme vybírali z laťovky, což je vícevrstvé dřevo, které je lehké a zároveň pevné. Chtěli jsme, aby alespoň trošku ladila s obložením linky,“ popisuje Jilovcová.

Otvor na dřez si ale nechala udělat v prodejně, na ten si netroufala a bála se, že zakoupenou desku nevratně zničí.

„Jedna část kuchyňské desky je odklápěcí, mám tam kempinkový vařič na propan-butan. Chtěla jsem, aby to bylo přes týden uklizené. Vypadá to jako řešení v karavanu,“ říká sympatická žena.

Skříňky původně zavírali na petlice, ale podle ní to bylo hrozně nepraktické. „Nakonec jsme na ně dali magnety, protože je to rychlejší a komfortnější. Petlice mi do domu už nesmějí. Na linku jsme ještě namontovali lepší madla. A to je asi jediné, co jsme za dobu užívání změnili,“ dodává Jilovcová.