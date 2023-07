Jak zajistit teplo pomocí slunečního záření bez použití fotovoltaiky? Řešením může být Trombeho stěna. Tomáš Merxbauer ji používá už více než deset let a podle něj se velmi osvědčila. Přesto není dokonalým řešením a má svá úskalí.

Trombeho stěna na chalupě Tomáše Merxbauera. | Foto: Se svolením Tomáše Merxbauera

Elektřina, plyn a dřevo jsou nejběžnějšími způsoby vytápění v rodinných domech. Loňská energetická krize i změna legislativy spustily lavinu žádostí o instalaci solárních systémů či tepelných čerpadel. A své dřevníky začali vehementně plnit i ti, kteří měli doma oheň pouze pro krásnou atmosféru.

„Trombeho stěnu mi navrhl architekt, mně se ten nápad líbil a nebránil jsem se tomu. Po letech užívání musím říct, že to opravdu funguje. Na chalupě nám stěna přitápí a předehřívá vodu, výdaje jsou nulové,“ říká Tomáš Merxbauer, který teplovzdušný způsob vytápění instaloval na své chalupě v obci Netonice.

KUTIL - Realizace Trombeho stěny na rodinném domě:

Zdroj: Youtube

Přesto podotýká, že jde pouze o doplňkový zdroj, protože akumulační ohřev často nefunguje, když je to nejvíce zapotřebí. „Když je zima a je zataženo, tak se tím dá chalupa pouze temperovat. To je hlavní nevýhodou a zároveň důvodem, proč nelze výkon trombeho stěny započítat do energetické bilance domu,“ říká Merxbauer.

Moderní a elegantní rekonstrukce starého domu: Největším oříškem byl strop

Jeho prosklená trombeho stěna má 16 metrů čtverečních, takže teoretický výkon je 16 kWh. Hodně ale závisí na počasí. A proto by lidé neměli o tomto způsobu vytápění uvažovat jako o hlavním způsobu, jak vyhřát své domovy. V našich klimatických podmínkách je stále nutné pokrýt tepelnou ztrátu budovy konvenčním zdrojem tepla.

Stěna předehřívá i vodu

„Stěna také předehřívá vodu, která v létě dosahuje teploty kolem 50 stupňů Celsia, v zimě to ale nestačí. Ale jako zdroj temperování chalupy, když jsme přes zimu pryč, to funguje dobře. Je-li venku kolem - 10 stupňů Celsia, uvnitř chalupy je během zimy pohodlně nad nulou,“ uvádí.

Dcera připravila mamince překvapení. Kuchyň jako nová ji vyšla na pakatel

Trombeho stěnu si tehdy vyrobil sám. Skla zakoupil na inzerát a celá konstrukce ho přišla na zhruba 15 tisíc korun. Za svůj inovativní přístup získal v roce 2010 ocenění v kategorii Kutil ve významné soutěži v oblasti ochrany životního prostředí takzvaného ekologického Oskara.

„Důležité je mít v domě dobře vyřešenou cirkulaci vzduchu. Musí se točit a dostat se na druhou stranu domu, ale nejlepší je jednoduše nechat otevřené dveře. Klapky, které pouštějí a vypouštějí vzduch řídí termostat,“ usmívá se Merxbauer.



Nahrává se anketa …

Trombeho stěna

Stěnu navrhl Edward Morse v roce 1881 a francouzský profesor Felix Trombe tuto myšlenku oživil v roce 1960. Umožňuje shromažďovat a akumulovat sluneční energii po celý slunečný den a teplo pak po určité době odevzdávat do domu. Pro zlepšení přenosu tepla jsou nainstalovány ventilátory pro nucený oběh vzduchu. V závislosti na tloušťce stěny je zajištěno zpoždění přenosu tepla do místnosti. S tloušťkou kolem 20 cm je zpoždění asi 5 hodin, při 40 cm pak zhruba 10 až 12 hodin.

Facebook Deník Styl je tu pro každého.Zdroj: Deník/Denisa Lottmannová