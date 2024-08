Když se Jiří Josef Jurčák ze Zlína pustil do stavby zahradního domečku, věděl, že to pro něj bude nejen výzva, ale také zábava. Parádní domek, postavený z palet a dřevěných transportních beden, dnes dělá jeho dvěma dětem obrovskou radost.

Rozměry čtyři na tři metry, výšku necelé čtyři metry a netradiční základy má zahradní domeček, který pro své dvě děti postavil Jiří Josef Jurčák ze Zlína.

Domeček je založen na vyzděných sloupech. „Máme zahradu ve svahu, takže jsem toho využil. Vylil jsem betonové základy a na nich vystavěl sloupy z cihel. Je to zvednuté zkrátka proto, aby skluzavka, která z domečku vede, měla požadovaný sklon,“ vysvětluje zručný tatínek.

Kýble hřebíků a šroubů

Veškeré dřevo pochází z rozebraných a odhřebíkovaných palet a beden. „Získal jsem je z firmy, kam vozí krbové vložky a kamna. Tím, že jsem použil tento materiál, jsem ušetřil opravdu moc peněz,“ vysvětluje Jiří Josef Jurčák.

Když prý některé trámy dokupoval, tak se nestačil divit, kolik dnes dřevo stojí. „Je ale pravda, že jsem se nadřel, když jsem dřevo připravoval. Musím říct, že to byla spousta odpolední a večerů ve firmě. Byly z toho, myslím, dva velké kýble hřebíků a šroubů. Je to opravdu hrozná práce, ale za tu úsporu to nepochybně stojí,“ myslí si o rozebírání starých palet na další použití kutil.

Jiří Josef Jurčák je původním povoláním krbař a kamnář, manuální práce mu tak nejsou cizí.

„Bydlím v rodinném domě od dětství. Táta měl stavební firmu. Práce kolem domu mě vždy bavily. Od té doby, co jsem se odstěhoval od rodičů, což je před zhruba 10 lety, pořád něco dělám. Buduju pergoly i kamenné zídky. A tak jsem se pustil také do zahradního domečku z palet a transportních beden. Zkrátka nezahálím,“ směje se mladý kutil.



Schodiště i vazníky z palet

Zdlouhavá podle Jiřího Josefa Jurčáka nebyla jen práce s rozebíráním palet a přípravou materiálu. Schodiště, zábradlí i vazníkovou střechu totiž vyrobil z prken. Na některých místech jsou tak prošroubované i tři desky.

Není se tak čemu divit, když říká, že na stavbu použil zrhruba 4500 vrutů. „Bylo to zábavné. Jezdil jsem do prodejny železářství pro krabičku po 500 vrutech. Když jsem tam byl už poněkolikáté, tak se prodavačka hodně divila, kde ty vruty pořád používám," směje se dvojnásobný tatínek s tím, že nad spotřebou železa sám žasl.

„Nosná konstrukce je sestavena ze 3 až 4 vrstev prošroubovaných desek. Tady je celá záhada, kde zmizely všechny vruty,“ dodává s úsměvem Jiří Josef Jurčák.

Jako střešní krytinu použil kutil běžné pálené tašky. „Sice jsou těžké, ale konstrukčně jsem to udělal tak, aby to bylo bez problémů. A aby domeček zvládl i mokrý sníh,“ vysvětluje kutil.

Dřevo Jiří Josef Jurčák ošetřil olejovou lazurou. „Místo skla jsem do oken, která jsem mimochodem také vyráběl z palet, použil polykarbonát o síle 2 milimetry. Ten je použit i ve výplni dveří,“ dodává zručný muž.

close info Zdroj: Se svolením Jiřího Josefa Jurčáka zoom_in Zátěžová zkouška sněhem dopadla na výbornou.

Čtyři měsíce práce

Celkově trvala výroba domečku čtyři měsíce. „Je pravda, že jsem se tomu věnoval vždy jen po práci. Nebo když byl zkrátka čas,“ doplňuje kutil, který dovnitř domečku plánuje nainstalovat i osvětlení a gauč, aby tam s dětmi mohli občas spát.

Náklady na domeček, včetně skluzavky i základů, se pak vyšplhaly na zhruba 15 tisíc korun.

„Jsem opravdu nadšený, že jsem tak velkou stavbu zvládl svépomocí. Domeček se líbil i mým rodičům, když k nám přijeli na návštěvu. Ale hlavní je, že se moc líbí dětem,“ pochvaluje si Jiří Josef Jurčák.

„Jen jedna věc mne malinko mrzí. Bylo by fajn, kdyby byl domeček trošku větší. To už ale teď nezměním,“ dodává závěrem kutil.

