Je léto, čas dovolených. Jenže jak pro koho. Kdo o prázdninách rozhodně neodpočívá, jsou různí kybernetičtí zločinci. Naopak. Kvůli neopatrnosti lidí, kteří jsou v létě často méně obezřetní, snadněji získávají přístupová hesla k bankovnictví či vstupní hesla do mailů a počítačů.

Jakub Ludvík, šéf bezpečnosti našeho největšího mobilního operátora T-Mobile, byl hostem pořadu Byznys kafe, který moderuje šéfredaktor centrální redakce Deníku Jan Klička | Video: Deník/Michal Janko a Jakub Vítek

V novém díle pořadu Byznys kafe před tím varuje Jakub Ludvík, šéf bezpečnosti našeho největšího mobilního operátora T-Mobile. „My sice mobilním telefonům říkáme telefon, ale správně bychom měli už vlastně používat termín mobilní počítač. A jako takový představuje snadný cíl pro kybernetické útoky,“ zdůrazňuje Ludvík.

Expert mimo jiné varuje před používáním různých hotelových či kavárenských wi-fi sítí, které Češi používají v časech dovolených. Obzvláště, pokud se o připojení k internetu pokoušejí ve státech mimo EU.

„Veřejné wi-fi používejte jen na brouzdání po internetu. V žádném případě je nepoužívejte pro převody financí nebo čtení emailů. Vlastník routeru, který třeba v kavárně signál poskytuje, je schopen se dívat na všechno, co děláte, a to včetně zadávání hesla do internetového bankovnictví,“ upozorňuje Ludvík.

Nepomůže ani to, pokud je wifi takzvaně zaheslovaná. I tehdy majitel routeru „vidí“ vše, co na internetu děláte. Pokud se ze zahraničí připojujete, doporučuje Ludvík využívat vzdálené připojení, takzvané VPN.

„VPN je vlastně takový tunel, skrze nějž běží data, ale provozovatel wi-fi vás nevidí,“ vysvětluje šéf bezpečnosti T-Mobilu. A přestože dnes se VPN používá hlavně u firem, mohou si ho pořídit i běžní nefiremní zákazníci. „Třeba v rámci balíčků s antivirovým programe a podobně,“ doplňuje Ludvík.

Nejenom v čase dovolených doporučuje nastavit si nízký limit na platby u obchodníků. A teprve v případě potřeby si ho zvýšit. A pokud jsme v EU, nejbezpečnější je používat vlastní mobilní data, která ve státech EU stojí tolik, jako v Česku.

Dva nebezpečné typy podvodů

Česko nyní bojuje s dvěma poměrně novými a nebezpečnými typy podvodů. Zločinci volají zákazníkům a nabízejí jim takzvané elektronické SIM. Žádný z operátorů ale takovéto „volající kampaně“ na zavádění eSIM nedělá.

Druhým typem podvodu je takzvaný spoofing, kdy zločinci zneužijí telefonní číslo banky, pojišťovny či dokonce policie a volají lidem, ze kterých si snaží vymámit některé citlivé údaje. Ludvík před takovými „nabídkami“ důrazně varuje. Podle něj mobilní operátoři pracují na preventivních opatřeních a vzdělávají veřejnost, aby zákazníky co nejvíce ochránili. Každý ale musí začít hlavně u sebe a tak nabádají zejména k obezřetnosti.

