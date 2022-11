„K potravinám a k jídlu obecně jsem měla vždy velmi blízko – pohybovala jsem se dvacet let v gastronomii. A když se v roce 2016 naskytla příležitost, tak jsem založila firmu na výrobu super zdravých potravin. Šla jsem do toho hned po hlavně, jinak to ani neumím. Začínali jsme ve čtyřech lidech, první oříšková másla jsme mleli u mě doma,“ vrátila se k začátkům podnikání Kamila Hladká.

Dnes už pracuje v Natu pětadvacet lidí, kteří jsou podle ní srdcaři odvádějící poctivou práci. Zásadou pro ně je, že nikdy nebudou vyrábět to, co by jim samotným nechutnalo. A tak pod jejich rukama a podle jejich chuti vznikají granoly (snídaňové směsi, která jsou obvykle namíchány z ovesných vloček, ořechů, medu a sušeného ovoce – pozn. red.), zdravé kaše, ořechová másla či sušené ovoce.

„Nápad na recept může přijít od kohokoliv z nás. Pak společně tvoříme, mícháme, pečeme, testujeme a ochutnáváme. A to, co nám všem zachutná, začneme vyrábět pro naše zákazníky. Tento vývojový proces je u nás živelný – nejprve vymýšlíme a zkoušíme a až pak začneme počítat, na kolik to vyjde. Nechceme totiž dělat kompromisy, takže nejprve řešíme suroviny a chuť, pak až výslednou cenu,“ vysvětlila šéfka Natu.

Suroviny firma dováží z celého světa, chce je mít totiž přímo z jejich místa původu. Takže třeba arašídy, kterých spotřebují v Natu tuny, vozí z Argentiny, mandle ze Španělska, kešu oříšky z Pobřeží slonoviny. „Pak jsou super prášky, které bereme z jižní Ameriky. Naopak moc nedovážíme z Číny, kde se dá sice sehnat vše, ale v horší kvalitě. Z Číny tedy vozíme jen Godži, které tam má místo původu,“ poznamenala Kamila Hladká.

V Kotvě i na internetu

Z Čech berou pro své potravinové výrobky mák, který je prý u nás nejlepší. A chtěli by i zdejší vločky, ty ale zatím musí vozit z Německa. Své výrobky nabízejí přes e-shop, k mání jsou v prodejnách zdravé výživy po celé republice a pak tak také ve třech vlastních kamenných prodejnách.

„Ta největší je v obchodním domě Kotva v centru Prahy, kde přibývá zákazníků. Ti totiž mají rádi, že si můžou naše výrobky i prohlédnout a pobavit se o nich s prodejcem. Zákazníci jsou totiž dneska mnohem vzdělanější a zvídavější co se týče super potravin,“ uvedla Hladká.

Do reklamy zapojila i dnes tolik populární influencery, není to ale podle ní jednoduché najít spojení s vhodnou tváří úspěšnou na sociálních sítích. „Influencer musí být odrazem té společnosti a jejich zákazníků. Musí mu naše věci chutnat, aby byl přirozenou tváří značky. Když je to jen marketingová věc, tak to nefunguje. Spolupráce s takovým lidmi musí být fakt upřímná a reálná, jinak tomu lidé nevěří a nemá to žádný efekt,“ konstatovala šéfka Natu.

Trend do budoucna vidí v tom, že bude mít další nové kamenné obchody, které podle ní nevymřou a mají své místo na trhu. „Ale musí se tam zákazníkům nabízet něco navíc – od ochutnávek přes různé prezentace produktů až po poradenství či kuchařské školy“ dodala Kamila Hladká.