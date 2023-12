Využití plazmy přinese revoluci v nakládaní s odpady, míní developer Jan Řežáb

Energeticky úsporné domy a zdravé bydlení staví Jan Řežáb dvacet let – tedy už od doby, když to ještě nebylo běžné a moderní jako dnes. Dá se říct, že byl v tomto směru průkopníkem. Teď navíc prozkoumává další nové technologie a testuje unikátní reaktor na spalování odpadu pomocí plazmy. Jak to funguje a co nám to do budoucna může přinést? To prozradil Jan Řežáb, majitel a ředitel developerské skupiny JRD, v podcastu Byznys kafe.

Jan Řežáb, majitel a ředitel developerské skupiny JRD, byl hostem videopodcastu Byznys kafe. | Video: Deník/Jakub Vítek