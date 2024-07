„Chytrost zařízení v domácnosti nebo v kanceláři přichází v okamžiku, kdy na základě vstupních informací řídíme to, co řídit chceme. A čím více takových vstupů máme, tím je naše domácnost chytřejší. To znamená, že když si vezmeme třeba chytrý termostat, tak ten se samozřejmě zapíná a vypíná podle teploty. Ale pak se může naučit i vzorce chování v domácnosti a sám nastavit ideální tepelný komfort pro danou denní dobu a spoustu dalších věcí,“ přiblížil Pavel Bezucký, generální ředitel Schneider Electric Česká republika.

V kancelářských objektech jsou podle něj nyní nejpopulárnější chytrá řešení, která vedou k finančním úsporám, ale zároveň i k vyššímu uživatelskému komfortu. K tomu použité technologie potřebují vědět třeba to, kolik lidí bývá v kanceláři, co využívají nejvíce a co naopak nevyužívají, a spoustu dalších věcí. Opět zde platí, že čím více informací bude zařízení mít, tím chytřeji bude kancelář řídit. Ovládací prvky a mobilní aplikace pro tyto účely vymýšlejí lidé ze Schneider Electric ve vlastním vývojovém centru v Napajedlech.

„Kolegové v Napajedlech se orientují zejména na menší budovy a domácnosti. To znamená, že vyvíjí a vymýšlí třeba vypínače, zásuvky či stmívače tak, aby fungovaly v rámci chytrého řešení. A k tomu dělají aplikaci, přes kterou jste propojeni do svého domu, bytu či kanceláře a můžete se podívat třeba na to, jakým způsobem vám „teče“ elektrická energie a co jsou ti největší žrouti. A pak díky tomu můžete řešit úsporná opatření,“ vysvětlil dále Pavel Bezucký.

Snižování energetické náročnosti budov a tím i jejich uhlíkové stopy je věc, která se nyní intenzivně řeší kvůli plánu dekarbonizace objektů do roku 2050. To se totiž týká nejen budov, které se teprve budou stavět, ale i těch, které už nyní stojí a které tak potřebují například zateplování a další úsporné systémy, ale právě i technologie, které tyto věci umí optimálně řídit.

Kvůli udržitelnosti a ekologii začal Schneider Electric nově vyrábět i designově zajímavé vypínače z recyklovaného plastu, který byl vyloven v moři. Tento ekologický a funkční produkt se v Česku začne prodávat na podzim. Kromě toho se společnost aktivně věnuje i vývoji a výrobě zařízení pro nabíjení elektromobilů, protože i nabíječky už jsou dnes chytrá zařízení, která umí s autem a jeho baterií komunikovat.

„Téma elektromobility je tady u nás velice kontroverzní a já o něm říkám, že elektromobil je něco jako ústřice. Každý na to má názor a spousta lidí říká, že je to hnusné, aniž by to ochutnali. A úplně stejné to je s elektromobilitou – mnoho lidí kritizuje, že ta auta mají malý dojezd a není je kde nabíjet. Málokdo si ale s takovým autem zkusil jezdit. Taky jsem k tomu byl nejprve skeptický, ale po vyzkoušení mě elektroauto přesvědčilo,“ konstatoval ředitel Schneider Electric Česká republika.

Chytré nabíječky na elektroauto do domácnosti dnes podle Bezuckého vyjdou zhruba na pětadvacet až pětatřicet tisíc korun. Celý systém včetně řízení do kancelářských objektů pak stojí nižší stovky tisíc, ale u nich je ta „chytrost“ ještě větší, protože jsou propojeny do nadřazeného systému celé budovy.

Jaká je návratnost investice do chytrých řešení pro domácnosti a kanceláře? Jak jsme na tom se zaváděním elektromobility a co umí chytré nabíječky na auta? Umožňují české firmy svým zaměstnancům zadarmo si nabíjet auto? Také to a další zajímavosti přiblížil v pořadu Byznys kafe Pavel Bezucký, generální ředitel Schneider Electric Česká republika. Podívejte se na celý videorozhovor, který moderuje šéfredaktor centrální redakce Deníku Jan Klička.

Pavel Bezucký (vlevo), generální ředitel Schneider Electric Česká republika, byl hostem videopodcastu Byznys kafe. | Video: Deník/Jakub Vítek