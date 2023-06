Tisíce lidí ve věku nad 65 let už prošly bezplatnými kurzy, které pořádá po celé České republice Nadace Vodafone ve spolupráci s neziskovou organizací Moudrá Sovička a Sdružením knihoven. V rámci projektu Digitální odysea se lidé učí nejenom ovládat své chytré telefony, ale dozvědí se také o správném bezpečnostním nastavení či rozpoznávání lživých zpráv, takzvaných fake news.

Jolana Hájková, programová manažerka Nadace Vodafone, byla hostem pořadu Byznys kafe, který moderuje šéfredaktor centrální redakce Deníku Jan Klička. | Video: Deník/Michal Janko a Jakub Vítek

To, jak unikátní systém školení funguje po celé ČR, popisuje v posledním díle pořadu Byznys kafe programová manažerka Nadace Vodafone Jolana Hájková. „Často se hlásí třeba senioři, kteří byli rodinou obdarováni chytrým telefonem, ale jejich blízcí si nenašli čas na to, aby vysvětlili starší generaci, jak se takové zařízení ovládá,“ popisuje Hájková.

Digitální odysea je projekt zaměřený na zvyšování digitální gramotnosti „starších dospělých“ a zpřístupňování technologií. Lidé si buď mohou vybrat některý z online kurzů na webu Odysea – Nadace Vodafone nebo se přihlásit na prezenční kurz, které se pořádá nejčastěji v některé z 22 zapojených knihoven, ale po domluvě s městy a obcemi či kluby pro seniory vlastně po celé České republice. Kapacita kurzu je deset až 12 účastníků a trvá čtyři hodiny „Prezenční kurzy jsou stále preferovanou variantou, mají totiž sekundární benefit, a tím je sociální kontakt,“ dodává Jolana Hájková.

Školení je určeno pro lidi starší 65 let, průměrný věk studentů je ale nyní 74 let. A výjimkou nejsou ani lidé, kterým bylo přes 80 či 90 let. Na úvod musejí vyplnit dotazník, aby se zjistilo, zda jde o začátečníky či pokročilé, a lektor jim pak výuku připravil takříkajíc na míru. Problém není ani s technikou. „V zapojených knihovnách je možné si zapůjčit si tablet či chytrý telefon s datovou SIM kartou domů – stejně jako knížku – aby si senioři mohli v klidu z domova studovat,“ zdůrazňuje Hájková.

Obsahem kurzů je pak celá škála dovedností: od práce s textem, fotkami či fungování sociálních sítí či populárních komunikačních aplikací, jako je WhatsApp a další. Online kurzy jsou navíc vhodné i pro „zkušenou“ mladší generaci, jako vodítko, jak digitální dovednosti správně metodicky naučit své starší rodiče a prarodiče.

Více o tomto projektu zjistíte v dalším díle videopořadu Byznys kafe.