V polovině devadesátých let Lenka Pátek spoluzakládala cestovní kancelář Blue Style, která dnes patří k největším u nás. I proto je nazývána jako nejvlivnější žena v českém cestovním byznysu. Jak vybírá hotely, do kterých pak posílá české turisty? Jací jsme cestovatelé a jak nás vidí zahraniční hoteliéři? A které destinace jsou u nás nejžádanější a jaká místa a druhy dovolené teprve objevujeme? To a řadu dalších zajímavosti prozradila Lenka Pátek v dalším díle pořadu Byznys kafe.

Hostem videopodcastu Byznys kafe byla obchodní ředitelka cestovní kanceláře Blue Style Lenka Pátek | Video: Deník/Jakub Vítek

„Blue Style jsme zakládali v roce 1997, což byla úplně jiná doba než dnes. Nejprve jsme si koupili letenky do Řecka, protože to se v té době prodávalo nejlépe, a vyrazili jsme na řecké ostrovy, abychom si připravili naši nabídku. Pak bylo třeba vytisknout katalog a ceník a s tím jsme objížděli ve Škodě Favorit prodejce zájezdů v celé republice. Na začátku jsme fungovali s faxem a náš rezervační systém byl linkovaný papír a tužka,“ vrací se k podnikatelským začátkům obchodní ředitelka cestovní kanceláře Blue Style.

Díky internetu se postupem času vše posunulo a i objednávaní zájezdů nyní běží především on-line. Lidé si tak můžou porovnávat nabídky, číst recenze hotelů a zkušenosti jiných cestovatelů. „My jsme tomu velmi rádi, že to je dnes tak, jak to je,“ podotýká Lenka Pátek, která svou práci stále miluje, i když to podle ní není takové, jak to vidí někteří lidé, že by si jen užívala krásy cestování po celém světě.

FlixBus chystá nové linky do menších měst. Roste i obliba spojů až k Baltu

„Často někam letím několik hodin, na tom místě pak trávím čas sama, přes den musím oběhat i ve velkých vedrech deset i patnáct hotelů takzvaně od sklepa po půdu, abych viděla, jak to tam funguje a jaké je tam jídlo. Pak se rozhoduji, jestli ten hotel zařadím do naší nabídky či nikoliv,“ vysvětluje Lenka Pátek s tím, že Blue Style v současnosti nabízí zájezdy do zhruba dvanácti set hotelů po celém světě a v loňském roce odbavili bezmála 450 tisíc klientů.

„Češi jsou cestovatelé a dovolená patří k nezbytnostem jejich životů. Lidé si uvědomili, že si potřebují odpočinout, a i když třeba musejí šetřit, zkrátí délku pobytu, ale dovolenou si dopřejí, aby měli zážitky a mohli z nich celý rok žít. A i z pohledu hoteliérů jsme dobří a vítání hosté. V zahraničí už naštěstí neplatí, že jsme národ řízkařů, dnes nás hoteliéři hodnotí tak, že jsme klidní, máme vychované děti, neplýtváme jídlem a neničíme hotelový nábytek a pokoje. Proto patříme mezi preferovanou klientelou a já z toho mám velkou radost,“ říká dále obchodní ředitelka Blue Style.

Preference se nemění

Preference klientů při výběru dovolené jsou podle jejích dalších slov už několik let stále stejné – nejvíce kupujeme zájezdy do Egypta, Tuniska, Řecka, Turecka a Bulharska. Je to z toho důvodu, že je tam široká nabídka ubytovacích kapacit i velmi dobrá kvalita služeb za přiměřenou cenu. Čím dál častěji pak lidé jezdí i na kratší pobyty na pár dnů za poznáním a odpočinkem, a to nejen do evropských měst, ale i k moři.

„Dá se letět třeba na Krétu od středy do neděle a zažít tam velmi pěkný prodloužený víkend s relaxací na pláži. Největší poptávka po těchto víkendech je samozřejmě v době, kdy jsou u nás nějaké státní svátky. A také je stále více byznysmenů, kteří si nemohou dovolit odletět na dovolenou na celý týden, tak volí tyto krátké pobyty. Čím dál více lidí musí na dovolené i pracovat, takže vyrazí s někam s rodinou, ale třeba půl dne mají home office v zahraničí,“ přibližuje současné trendy zkušená spolumajitelka cestovní kanceláře.

Batohy z kozí kůže dává podnikatel vyrábět v Indii. Chtěl by dělat i krosny v ČR

V budoucnu se podle ní bude ještě více cestovat za exotikou na středně dlouhé vzdálenosti mezi sedmi až deseti hodinami letu. Takové zájezdy si často vybírají lidé, kteří už mají velké děti a chtějí vyrazit někam dál už jen ve dvou, ale nechtějí přitom řešit mezipřistání letadla, jazykovou bariéru a další případné komplikace, takže cestovní kancelář je pro ně garantem, že bude vše vyřešeno a že o ně bude postaráno.

Kde byla Lenka Pátek se svými dětmi v poslední době na dovolené a jak se ji tam líbilo? Jak náročné je domlouvat s hotely ceny a podmínky, aby byla nabídka pro české zákazníky výhodná? A jak se změnilo cestování a kupování zájezdů v období covidu? Také to a ještě další zajímavosti přiblížila obchodní ředitelka cestovní kanceláře Blue Style v pořadu Byznys kafe.

Podívejte se na celý videorozhovor, který moderuje šéfredaktor centrální redakce Deníku Jan Klička.