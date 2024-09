Digitalizace stavebního řízení v Česku stále naráží na řadu překážek, přesto je to krok správným směrem. Tvrdí to architekt David Chmelař, který zároveň upozorňuje na složitost nového stavebního zákona a dlouhé povolovací procesy. Navzdory těmto výzvám se však podle něj v Praze i dalších městech objevují projekty, které reflektují západní trendy a zvyšující se nároky klientů. Jak by měly vypadat moderní bytové domy a v čem jsou odstrašující starší sídliště? To a mnoho dalšího prozradil David Chmelař, majitel architektonického studia Chmelař architekti a také design supervisor společnosti Crestyl, v novém díle pořadu Byznys kafe.

„Digitalizace stavebního řízení má ještě dětské nemoci. Ale když bych to měl shrnout, tak kdo nic nedělá, nic nezkazí. Takže zaplať pánbůh za to, že s tím konečně někdo začal, protože jsme v tom o sto let zaspali proti ostatním,“ říká v úvodu Byznys kafe k ožehavému tématu současnosti David Chmelař, který zároveň podotýká, že i nový stavební zákon je ale pro investory složitý a zdlouhavý.

„Je tam pořád strašně moc úřadů, které musíte obeslat a vyžádat si jejich stanovisko. Takže vyřízení nějaké projektu většího rozsahu pořád může trvat i několik let. Nevím proč, když třeba ve Velké Británii trvá takový povolovací proces řádově měsíce. Takže na to, udělat v této věci skutečně razantní krok vpřed, stále odvahu nikdo nenašel,“ míní architekt Chmelař, který v oboru pracuje už 26 let.

Lidé chtějí bydlení jako na západě

V další části podcastu přibližuje, jaké jsou u nás trendy ve stavebnictví, jaké požadavky mají zákazníci a s jakými nápady přicházejí developeři. U klientů se podle něj zvyšují nároky díky tomu, že mají větší povědomí o tom, jak se staví na západ od nás. Kladou proto větší důraz na věci typu klimatizace, společné prostory, úpravu blízkého okolí domů, materiálovou skladbu a také na zeleň.

A přesně podle těchto trendů se nyní připravuje například projekt Semerínka v Praze Radlicích. „Snažíme se tímto projektem vytvořit prostředí, které bude pro bydlení co nejvhodnější. To znamená, že když přijedu domů z práce, chci mít hlavně klid, aby mě nic nerušilo a měl jsem co nejvíc zeleně. Hodně tedy dbáme na to, aby naše domy byly se zelenými střechami a s popínavou zelení, která pomáhá dům teplotně chránit, aby nebyl tak rozžhavený, a navíc má schopnost pohlcovat prach,“ vysvětluje David Chmelař.

Staré továrny nahrazují moderní projekty

Drtivá většina projektů, které jeho architektonické studio připravuje, se nachází na brownfieldech – územích po stavbách nebo fabrikách, které ležely dlouhá léta ladem. Přitom takové parcely mají velký potenciál získat nový život a fungovat jako moderní součást města.

„Myslím si, že je správné, když se města zahušťují, staví se uvnitř, kde je infrastruktura vybudovaná, kde fungují přípojky a kanalizace. Ale musí to být kvalitní projekty – není možné tam jenom dát budovy, vydláždit to a hotovo. Je potřeba něco dát na oplátku tomu místu, vrátit tam i přírodu. Proto také spolupracujeme i se zahradními architekty, příprava projektu, jako je Semerínka, je týmová práce mnoha odborníků – nedokážeme sami obsáhnout do detailu každý obor,“ konstatuje Chmelař.

Další oblíbenou věcí v novostavbách jsou i komunitní místnosti a plochy, které obyvatelům umožňuje žít západním stylem života jako v Kodani, Berlíně nebo Londýně. David Chmelař těmto místům s humorem říká „Pařibouda“. Může tam být třeba společná sekačka na trávu, dílna s nářadím, kuchyňka, televize nebo prostor pro grilování či oslavy narozenin. „Setkávání je zásadní, aby si lidé vyměňovali názory a obrušovali hrany,“ zdůrazňuje.

Barevná sídliště připomínají cirkus

A jaká místa a projekty mimo hlavní město mu jako architektovi dělají radost? „Líbí se mi třeba Litomyšl – tam se neudělalo nic špatně, to město je nádherné. Každá novostavba za veřejné peníze je tam povedená věc. Pak třeba v Brně jsou moc pěkné úpravy všech náměstí, je tam plno soch – tam se mi líbí, jak se chovají k veřejnému prostoru, že je příjemné v tom městě žít. Nebo Ostrava má teď také krásné architektonické počiny na světové úrovni,“ vyzdvihuje některá architektonicky zajímavá města David Chmelař.

Naopak odstrašující příklady jsou podle něj panelová sídliště, která si lidé sami znetvořují tím, že si na ně nechávají dělat pestrobarevné fasády. „Místní samospráva by měla dohlédnout, aby mě při příjezdu do Ústí nad Labem nepřivítala bariéra trapně natřených domů. To samé platí pro Černý Most nebo Brno. První pocit, který člověk dostane, by neměl být, že přijel do cirkusu nebo na pouť. Tím se ty domy znevažují,“ říká host Byznys kafe s tím, že naštěstí existují i pozitivní příklady pěkně opravených paneláků.

Jak dlouho trvá připravit a postavit velký stavební projekt? Jaké výhody má dům doslova pokrytý zelení a jaké jsou oblíbené a vhodné rostliny? Kde bere architekt inspiraci a nové nápady? A je na stavebním trhu vidět oživení díky klesající úrokové sazbě hypoték? O tom všem a mnohém dalším hovořil v pořadu Byznys kafe David Chmelař – majitel architektonického studia Chmelař architekti a také design supervisor společnosti Crestyl. Podívejte se na celý videorozhovor, který moderuje šéfredaktor centrální redakce Deníku Jan Klička.