Český výrobce a prodejce příslušenství pro mobilní telefony – společnost Fixed – jde svou vlastní cestou a sklízí s ní úspěchy. Sází totiž na kvalitu, recyklované materiály, zajímavé inovace a v neposlední řadě i na to, aby byli jeho zaměstnanci v práci maximálně spokojeni. Jak to jde všechno skloubit a jak se daří této firmě bojovat s levnými výrobky od čínské konkurence? To a mnohé další zajímavé informace prozradil v pořadu Byznys kafe Jan Moravec, ředitel společnosti Fixed.

Ochranná skla na mobily, kabely a nabíječky, obaly, powerbanky, držáky do auta nebo čím dál populárnější vyhledávací tagy. Tohle a další příslušenství k nositelné elektronice, kterou používáme každý den, vyrábí a prodává česká firma Fixed. Její roční obrat se blíží k půl miliardě, zaměstnává přes sto lidí a v roce 2021 – tedy dvacet let po svém založení – vstoupila na pražskou burzu.

„Firma vznikla v roce 2001, tehdy ještě pod názvem Recall. Založil ji Daniel Havner se svým bratrem Markem a s Radkem Doudou. Chtěli prodávat mobilní telefony, ale jejich distribuce byla drahá, tak se pustili do příslušenství. A nakonec se ukázalo, že to byla šťastná volba. Mobilní telefon se rozšířil tak, že jej má téměř každý, navíc nahradil i dříve samostatné produkty jako foťáky, navigace, diktafony či MP3 přehrávače. A v souvislosti s tím roste zájem o produkty, které nabízíme, a které umí zlepšit způsob používání telefonu či tabletu a také je dobře ochránit,“ říká v úvodu pořadu Byznys kafe Jan Moravec.

Od skla na mobilu se odrazí i ocelová koule

Nejpopulárnější produkty jsou podle něj ochranná skla a obaly, protože to na svůj telefon či tablet potřebuje každý. Proto se Fixed na tyto věci speciálně zaměřuje, a ve svém vývojovém oddělení se i tyto „běžné“ výrobky snaží stále zdokonalovat. Sklo s názvem Armor díky tomu vydrží několikanásobně více než standardní sklo. Jan Moravec přibližuje i to, jak takové testování probíhá…

„Máme speciální přístroj s ocelovou koulí, kterou pouštíme na ochranná skla. A ta koule se od mobilu se sklem Armor odrazí do skoro stejné výšky, z jaké jsme ji pustili, a sklo přitom zůstane celé. Dokonce i největší ničitel skel na mobilu u nás ve firmě, který je dříve měnil skoro každý týden, má tento typ na displeji už několik měsíců,“ podotýká s úsměvem ředitel firmy Fixed.

Prosadit se na trhu s mobilním příslušenstvím je přitom složitější, než to může na první pohled vypadat. Když totiž přijde v pořadu Byznys kafe řeč na levné výrobky z čínských internetových tržišť dovážené v letadlech přes „celou zeměkouli“, to se Jan Moravec naopak zachmuří.

„Nakupování dvacetikorunových položek v Číně a jejich doprava do Evropy – to je pro planetu velká zátěž, ta ekologická stopa je strašlivá. Další věc je, že kvalita těch produktů je velmi nízká. Když mi někdo říká, že si místo jednoho dražšího raději koupí pět skel za dvacet korun, tak zkrátka spotřebuje pět skel místo jednoho kvalitního a vzniká zbytečně více odpadu. To jsou věci, které těžce nesu,“ přiznává Moravec s tím, že jinak ale čínská tržiště s levnými produkty nebere jako konkurenci.

„Já vnímám konkurenci jako někoho, kdo je pro nás výzvou, kdo nám občas ukazuje nové věci a směry. Ale tohle čínští prodejci nejsou. Vždyť oni ani neplatí likvidační poplatky za nabíječky jako my, nedodržují certifikace. Vy si také můžete zapojit jejich nabíječku a může vám shořet dům. Žádnou garanci totiž nenesou. To jsou věci, které jsou mimo legální a bezpečný trh, a netýká se to jen našeho oboru,“ konstatuje dále šéf firmy Fixed.

Rozdíl mezi kvalitou a nekvalitou se vždycky ukáže

Podle svých dalších slov však stále věří, že společnost v tomto směru čeká prozření v duchu známé fráze „nejsem tak bohatý, abych si kupoval levné věci“. Proto se Fixed dál snaží zaměřovat na to, aby ve všech kategoriích produkty, které budou perfektně fungovat. „Rozdíl mezi kvalitou a nekvalitou se vždycky ukáže. Chce to jen čas – musíme vydržet a ukazovat na každém produktu, že to děláme dobře,“ míní Jan Moravec.

Aby byly výrobky Fixed kvalitní tak, jak říká, procházejí testováním v už zmíněném vývojovém centru firmy. Týká se to nejen ochranných skel, ale i dalších produktů, které několik lidí neustále nosí a testuje. „U každého produktu si chceme být naprosto jistí, že jeho kvalita je stoprocentní. Máme také centrum podpory zákazníků, kde nás každý může kontaktovat. I takhle vychytáváme zpětnou vazbu, která také může vést ke zlepšování našich věcí.“

Poslední velký výzkum, který ve Fixed udělali, se týkal gelových TPU pouzder, která chrání záda a boky telefonu. Těchto obalů se do České republiky dováží miliony, ale když se daný typ telefonu přestane prodávat, tak jich stále velké množství zůstává na skladech prodejců a je potřeba je zlikvidovat. Proto vznikl projekt ReStory, v rámci kterého se tato pouzdra sbírají, rozemelou a získá se nový materiál, který se opět použije na výrobu obalů na mobilní telefony. Ty jsou stejné co se týká kvality, odolnosti i ceny, ale mají poloviční uhlíkovou stopu.

„Pokud vím, tak jsme jediný výrobce v Evropě, který vyrábí tato TPU pouzdra z recyklovaného materiálu. Proto jednáme i s dalšími evropskými distributory mobilního příslušenství, aby nevyužité obaly nevozili na skládku a do spaloven, ale aby nám je předali s tím, že budeme tento recyklovaný produkt vyrábět i pro ně,“ přibližuje ředitel Fixed další z aktivit firmy a doplňuje, že kromě plastových pouzder ale firma dělá i obaly na telefony a tablety z kvalitní italské kůže ve své šicí dílně v Prostějově.

Práci na dálku zavedli už před covidem

Fixed dostává své výrobky k zákazníkům převážně přes klasické prodejce elektroniky a mobilních telefonů, kteří jejich produkty nabízí ve svých kamenných prodejnách i e-shopech. Mají ale i svůj vlastní e-shop, mimo to nabízí své produkty i na Slovensku, v Polsku nebo ve skandinávských zemích. Při svém rozvoji firma myslí nejen na kvalitu výrobků, ale i na to, aby byla zajímavá a inovativní také jako zaměstnavatel pro svých více než sto pracovníků.

„Díváme se na přesah našeho podnikání v tom směru, aby se naši zaměstnanci cítili dobře, aby v naší firmě dokázali žít, ne jenom pracovat. Jedním z prvních takových opatření bylo, že jsme už před pěti lety, tedy rok před covidem, zavedli práci na dálku. Řekli jsme si už tehdy, že nepotřebujeme vidět, jestli náš zaměstnanec sedí na židli v kanceláři, že potřebujeme jeho výkon. A jestli mu bude víc vyhovovat dělat ten výkon někde z kavárny, z domova, nebo z parku, to nám může být jedno,“ konstatuje Moravec.

Na začátku tento krok podle něj vyžadoval velkou dávku odvahy od managementu. První měsíce se systém ladil a ukázalo se, že se nestalo nic špatného, ale vznikla obrovská pozitivní energie a možná i závazek zaměstnanců vůči firmě. Zaměstnanci si musí nový způsob práce vybalancovat – někdo totiž potřebuje být v kanceláři častěji a někomu stačí se tam zastavit jen občas. A také manažeři pak mají velkou odpovědnost a musí i na dálku umět dostatečně komunikovat s lidmi a věnovat jim pozornost.

„Mezi další naše výhody patři takzvané Fixtíky, což je něco jako akcie, kterou zaměstnanec vlastní. A my každý měsíc spočítáme, kolik vyděláme a jakou částku máme za Fixtíky rozdělit do mezd. Když se nám daří, cena Fixtíků roste, minulý rok stoupla o 17 procent. Ale když by se nedařilo, tak se ta cena snižuje. Stejný způsob odměňování mají nejen zaměstnanci, ale i správní rada a celý management. Je to tedy věc, která motivuje a zároveň ukazuje, že jsme v tom společně,“ přibližuje další z benefitů.

Neomezená dovolená a důraz na zpětnou vazbu

Nejnovějším benefitem pro zaměstnance je pak možnost neomezené dovolené. Jan Moravec přitom od tohoto kroku neočekává, že by něco zásadně změnil a že by si všichni najednou vzali dlouhé volno. Každý zaměstnanec se však podle něj může cítit velmi svobodně v tom, že nemusí počítat, jestli mu dovolená do konce roku vyjde. Předává se tak na jedné straně na pracovníky velké množství svobody, ale také obrovské množství odpovědnosti.

„Neděláme tyto věci proto, jestli se nám vyplatí, ale proto, že nám je v takovém systému dobře. Cítím obrovskou energii, kterou to uvolňuje právě v těch zaměstnancích, že jsou u nás sami sebou, že se cítí součástí celého projektu, celé firmy, a že jim to dává smysl. To si myslím, že je daleko silnější než všechny zadávané úkoly a kontrolní mechanismy,“ zdůrazňuje ještě Jan Moravec s tím, že hodně času věnují dávání zpětné vazby mezi lidmi ve firmě.

Jaké druhy příslušenství pro nositelnou elektroniku Fixed vyrábí a vyvíjí? Proč se firma rozhodla vstoupit na pražskou burzu? Jak funguje jeji ojedinělý systém pro zaměstnance a jaké jsou v něm další výhody a kontrolní mechanismy? A jaké další výzvy a plány má společnost Fixed před sebou? Také to a další zajímavosti přiblížil Jan Moravec v pořadu Byznys kafe. Podívejte se na celý videorozhovor, který moderuje šéfredaktor Deníku Extra Martin Pleva.